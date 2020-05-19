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الرئيسية | مجتمع | بلاغ مشترك حول تمديد "الطوارئ الصحية" بالمغرب

بلاغ مشترك حول تمديد "الطوارئ الصحية" بالمغرب

بلاغ مشترك حول تمديد "الطوارئ الصحية" بالمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 ماي 2020 - 18:45

قررات السلطات العمومية تمديد "حالة الطوارئ الصحية" بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 20 مايو 2020 في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء.

وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بأن السلطات العمومية تؤكد حرصها على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية، بما يمكن من إطلاق خطة للإقلاع الاقتصادي وإعادة إنعاش مختلف المجالات الاقتصادية بعد أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف البلاغ أن السلطات العمومية تهيب بالجميع الامتثال والالتزام بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها، بما في ذلك منع التنقل بين العمالات والأقاليم إلا للضرورة القصوى أو في إطار تنقلات الأشخاص العاملين في القطاعات الاقتصادية المفتوحة وحركة نقل البضائع والمواد الأساسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - وزير المالية مافراسوش الثلاثاء 19 ماي 2020 - 18:53
يبدو أن قرار عودة المقاولات لممارسة انشطتها من شأنه ان يفرغ قرار الحجر من محتواه
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9
2 - الغرباوي الثلاثاء 19 ماي 2020 - 18:57
إذا فتحتوا شركات فتجوا مساجد،تخافون على مساجد ولا تخافون عل شركات عجبا امركم
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24
3 - Hassan الثلاثاء 19 ماي 2020 - 18:58
شي ناس الله يهديهم مكيحتارموش لا قانون لا بلاغات وزارة الصحة.الصراحة يجب تشديد العقوبات على المخالفين.حيت هاد الناس كيهددو صحة المواطنين
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8
4 - محمد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 18:58
المشكل في الأسواق يجب علي السلطات المحلية ان تفتح أسواق يوما واحداً في الأسبوع وان تعلن السلطات جميع العموم ان يتم شارد جميع المواد الضرورية الاستهلاك تكفي أسبوع واحد وان يبقي دكاكين صغار مفتوحة للجميع فقط ونري نتيجة أسبوع وابتعاد مجن عيد الي سبوع وسنري ارجوكم جربوا مدة أسبوع
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-17
5 - قدور الثلاثاء 19 ماي 2020 - 18:58
باالمناسبة .واش اللي عندو الضمان الاجتماعي اوماخدامش اومامستافدش. واقيلا ماعمرو غايستافد.اش ايدير عافكم
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7
6 - بؤر الفقر والموت البطيء الثلاثاء 19 ماي 2020 - 18:59
انا يبرز دور الجهات، وتوسيع صلاحيات الولاة والعمال والمجالس المنتخبة، من أجل النهوض بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه، هنا نتكلم عن سياسة القلب من المواطن، وتلبية متطلباته واحتياجاته الملحة، كما يبرز دور العامل والعمدة في كل مدينة على حدة، من أجل إنعاش الدورة الإقتصادية، والتنفيس عن المجتمع، وتحرير مطالب التجار والحرفيين،
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2
7 - عقلاني الثلاثاء 19 ماي 2020 - 19:01
ماعرفتش علاش الناس ماباغيينش التمديد، واش ماكاتخافوش تموتو؟ ماكاتخافوش تأديو الناس اللي معكم، ولادكم واليديكم زوجاتكم؟ مافهمتش !
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-16
8 - أمين الثلاثاء 19 ماي 2020 - 19:02
السلام عليكم إخواني الأعزاء أخشى أن تكون حكومتنا ليس لها القدرة للخروج السلس من الحجر الصحي ولذلك فهي تمدد فقط، لكن الى متى؟ ان استمر عجز الحكومة فإننا نخشى ان يستمر هذا الإجراء إلى أمد طويل لانه لن يكون لديهم خيار سواه
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8
9 - استاذ الثلاثاء 19 ماي 2020 - 19:03
القرار الذي خرج به السيد الوزير كان معقولا واعجبني قوله: ما تقطع الواد حتى ابان حجارو او ما تمشي بالليل حتى ابان نهارو
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-6
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