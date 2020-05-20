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الرئيسية | مجتمع | تأجيل امتحانات التعليم العالي يقرب أمزازي والنقابة‬

تأجيل امتحانات التعليم العالي يقرب أمزازي والنقابة‬

تأجيل امتحانات التعليم العالي يقرب أمزازي والنقابة‬
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:10

مر قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص امتحانات قطاع التعليم العالي دون إثارة كثير من الجدل، فأمام وضع تفشي فيروس كورونا، لم يجد سعيد أمزازي وسيلة لتدبير نهاية الموسم الدراسي الحالي سوى تأجيل الامتحانات.

وحسب مصادر نقابية فقد جرى الأمر بتوافق مع نقابة أساتذة التعليم العالي، من خلال تواصل جمع الوزير مع الكاتب العام للنقابة جمال صباني، تداول مقترحات لإنقاذ الموسم، في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجه اجتياز الامتحانات، ويتقدمها تنقل الطلاب إلى المدن الجامعية.

وأعلن الوزير أمزازي أنه اعتمادا لمرونة من قبل المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وكذا بالنسبة لبعض المسالك الانتقائية (الإجازة المهنية والماستر)، في تنظيم الامتحانات ابتداء من منتصف شهر يوليوز 2020، تقرر اجتياز امتحانات الجامعات في شهر شتنبر.

محمد أبو النصر، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن الاتصال جرى بين النقابة والوزير سعيد أمزازي من أجل تحديد مصير السنة الدراسية، مسجلا أن مقترح المركزية كان تأجيل الامتحانات تفاديا للمغامرة بالأرواح.

وأضاف أبو النصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود تشكل خطرا حقيقيا في السياق الحالي، بالعودة إلى انتشار طلبتها على مختلف ربوع المغرب، وبالتالي إمكانية نشر الوباء في أكثر من رقعة.

وأورد الفاعل النقابي أن المهم هو استمرار دينامية التعليم عن بعد، في انتظار معرفة مصير الوباء؛ هل سيجد العالم لقاحا، وهل سيتغلب المغرب عليه، مؤكدا أن امتحانات الجامعات بدورها مشكل كبير، نظرا للاكتظاظ الكبير الذي تعرفه المدرجات.

وعلى سبيل المثال، يقول المتحدث، يصل عدد طلبة كلية الحقوق بالدار البيضاء إلى 900 طالب في المدرج الواحد، وهذا الأمر كارثة حقيقية، مطالبا بمزيد من استدراك نواقص التعليم عن بعد من خلال توفير صبيب الأنترنيت والوسائل التقنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ميدلتية الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:23
القرار صائب ولكن لماذا استثناك كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة نحن الاباء نخاف على ابنائنا نسب هذه الكليات كبير ايضا ويتطلب تنقل الطلبة بين المدن ويتطلب الايواء اريد ان افهم واطمئن من ميدلت الى الرباط والبقاء هناك والخروج للتبضع للاكل والاختلاط بين الطلبة كل هاذا يؤرقني هل من مطمئن اللهم ارفع عنا البلاء
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2 - ابو هانس ج- الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:38
يقول بلاغ الوزارة ان 90 */* من التعليم الجامعي بالمغرب مكون من كليات ذات الاستقطاب المفتوح لاسيما كليات الاداب و الحقوق و هذا الرقم يشكل فضيحة للسياسات التعليمية بالمغرب و يوضح فشل الدولة كليا- كيف يعقل و يتقبل هذا الوضع؟ 90*/* هم من المسجلون في كليات مفتوحة لكل من هب و دب بلا ضوابط و كأننا في سوق قروي مفتوح (حتى السوق ينبغي الدخول له بأداء الصنك)- اي اننا امام تعليم ترفي او ترفيهي او غير نافع او غير ضروري- هل لازلنا في القرون الوسطى؟ الم يتغير العالم و صار تقنيا او تسوده العلوم و التقنيات و التكنولوجيا؟ نكون 90*/* من اجل ماذا؟ اي هدف؟ اي سوق؟ اية مهنة؟ هل ليصبحوا موظفين كلهم؟ هل الادارة ما تزال ادارة القرن 17 م؟ علاش؟ لم لا يسود التعليم المهني العلمي التقني المادي الواقعي؟ اين الخلل؟ الخلل اننا ننقل من فرنسا كل شيئ و فرنسا هي انحطاط و فشل منذ 40 سنة و باعتراف الفرنسيين انفسهم قبل كل شيئ؟تعليم فرنسا هو تعليم تجريدي ادبي غير واقعي و هذا امر معروف للجميع-الدولة تخسر الملايير في التفاهات و الكماليات و الضياع و منظومة غير منتجة و غير نافعة بالمفهوم الانجلوسكسوني- الى متى يغرق المغرب؟
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