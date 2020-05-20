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الرئيسية | مجتمع | موخاريق: حياة المغاربة أوْلى من الاقتصاد في زمن "جائحة كورونا"

موخاريق: حياة المغاربة أوْلى من الاقتصاد في زمن "جائحة كورونا"

موخاريق: حياة المغاربة أوْلى من الاقتصاد في زمن "جائحة كورونا"
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:00

تحضيرا لرفع الحجر الصحي، يُنتظر أن يباشر رئيس الحكومة مشاورات مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات المهنية، ابتداء من الأسبوع المقبل، بهدف الاستماع إلى تصوراتها بخصوص إجراءات الخروج من مرحلة الحجر الصحي، وكيفية تدبير ما بعد المرحلة الحالية.

صحة وسلامة الأجراء، الذين يرتهن بهم إعادة تدوير عجلات الاقتصاد الوطني، شبه المتوقف حاليا، بسبب جائحة فيروس كورونا، ستكون من بين المواضيع التي ستطرحها المركزيات النقابية على طاولة المشاورات مع رئيس الحكومة، إذ قال الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، إن هذا الموضوع هو أُولى أوْلويات نقابته حاليا.

وأوضح الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، أكبر المركزيات النقابية في المملكة، أن الأجراء الذين لم يتوقفوا عن العمل يشتغلون في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، سواء في القطاع الخاص أو حتى داخل المؤسسات العمومية وشبْه العمومية.

ويُرتقب أن تستأنف المقاولات نشاطها الإنتاجي بشكل تدريجي مباشرة بعد عيد الفطر، إذ أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة اتخذت قرارَ السماح لجميع المقاولات باستئناف أنشطتها ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأكد الميلودي موخاريق أن على الحكومة أن تضمن أقصى درجات سلامة الأجراء، في ظل تواتُر اكتشاف بؤر الإصابة بفيروس كورونا داخل الوحدات الصناعية، قائلا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هناك خياران، إما تفضيل الاقتصاد على حياة المواطنين، أو العكس، ونحن نَعتبر حياة الناس أوْلى الأولويات".

واعتبر موخاريق أنه كان بالإمكان تفادي ظهور عدد من بؤر الإصابة بفيروس كورونا المكتشفة داخل الوحدات الصناعية لو أن الحكومة أوقفت عمل بعض الوحدات الإنتاجية التي لا يُعد نشاطها ضروريا، في الوقت الراهن، مثل وحدات صناعة الأحذية، مضيفا: "على السلطات العمومية أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان سلامة العمال، خاصة أن بعض أرباب الشغل لا يوفرون لهم وسائل الحماية".

وحسب ما ذكره وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فإن المقاولات التي ستُستثنى من استئناف نشاطها المقرر بعيد عيد الفطر هي تلك التي أوقف عملها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة، داعيا أرباب المقاولات إلى التقيد بالتطبيق الصارم لقواعد السلامة لضمان سلامة العاملين والأجراء في مراكز العمل.

من جهة ثانية، قال الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل إن على الحكومة أن تسرّع معالجة ملف الأجراء الذين لم يستفيدوا من الدعم المخصص للعمال المتوقفين مؤقتا عن العمل، بسبب عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير، وهو الشرط الذي وضعته لجنة اليقظة للاستفادة من الدعم.

وكان رئيس الحكومة صرّح، أمس الإثنين في مجلس النواب، بأنه سيتم إحداث منصة لاستقبال شكايات المواطنين الذين يروْن أنهم مستحقون للدعم ولم يستفيدوا منه، لكنّ هذا الإجراء "ليس سوى إجراء تسويفي وبيروقراطي، لأن هناك عمالا يعانون من الفقر ويحتاجون إلى الاستفادة من الدعم عاجلا"، حسب وجهة نظر موخاريق.

وأشار الفاعل النقابي إلى أن هناك أيضا مئات العمال ضحايا النزاعات الجماعية، منهم مَن مازال معتصما في الوحدات الصناعية والخدماتية التي يشتغلون فيها منذ شهور، لم يحصلوا على أي دعم، رغم وضعيتهم الاجتماعية الصعبة، مضيفا: "على الحكومة أن تلتفت إلى معاناة هؤلاء الأجراء وأن تجد لهم حلا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - ملاحظة الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:05
حياة اولى من الاقتصاد للدين عندهم الامتيازات
حتى الفلاحة و المخابز اقتصاد فادهب لكي تبحث عن ما تاكله
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45
2 - ali الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:10
كفى من الضحك على دقون المغاربة. عن اي نقابات تتحدتون؟؟ هل ساهمتم ولا بدرهم رمزي؟؟
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45
3 - asmoun الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:12
فعلا حياة المغاربة أوْلى من الاقتصاد في زمن "جائحة كورونا"

ولكن إلى موقفناش مع المقاولات الصغيرة و الصغيرة جدا وتخلينا عليها، المواطن راه بحال إلى قتلناه نيت هي هي، من العيب والعار أن الدولة تدير قروض للمقاولين بالفوائد، و تطالبوه يرجعهم فمدة قصيرة، هو أصلا مطحون كريديات وتكملو عليه.

فالدول الغربية عطاو قروض بدون فوائد للمقاولات ديالهم و بتسهيلات غادي تساهم فنهوض المقاولين من جديد بعد هذه الجائحة العالمية،

يا الغرب هو القدوة ديالكم، إيوا اقتاديو بيه وطبقو نفس الأمر.
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11
4 - Momo الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:14
انتم تنعمون بخيرات الوطن و برواتب سمينة و امتيازات لا حصر لها،و بالنسبة للشعب اسجنوه في كهفه و قولوا له صحتك احسن من الاقتصاد،عن اي صحة تتكلم؟جميع الامراض النفسية و الجسدية مرضنا بها في هذا الحبس الاحتياطي ضف على ذلك الشجارات بين افراد الاسر و الجيران و الانتحارات.اشمن صحة بقات؟دابا لا صحة لا اقتصاد لا راحة البال.لا حول ولا قوة الا بالله.
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42
5 - البوهالي الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:16
حياة المغاربة أولى من الاقتصاد هذا مصطلح تسويقي فضفاض لا معنى له في أرض الواقع
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39
6 - شوف أسدي الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:19
الله إجزيكم بخير إلمفكرو غير فالتجار اوالحرفين . ياك كات لنا ديرو لكمامة رها كتحمك أتحمه إوا خلو بنادم إترزق
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6
7 - صاحب سناك الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:21
امنح لي اجرتك و اوافقك الراي ... غادي ناكل راسي
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33
8 - driss الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:22
انت لديك ما تاكله نعس مع راسك لقيتي على من تضحك.
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36
9 - sidi allal zghari الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:24
بالنسبة لشركة التي اعمل بها انا شخصيا.قامت باستغلال العمال بشكل كبير.لانها لم تقوم بالتصريح بهم لشهر مارس. ولم تقوم بصرف تلك الايام التي كانو فيها بالعمل على الرغم من انهم توقفو حتى 21 مارس.و مسجلين فشهر فبراير. لدى صندوق الضمان الاجتماعي .لحد الان هناك اصدقاء لي لم يستفيدو اطلاقا لا من الضمان الاجتماعي و لا من الشركة.ولا من صندوق كورونا
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13
10 - كريم الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:30
المشكالة اللي عند النقابات ونقابتكم منهم ان من اللي تحاور مع الحكومة تدافعون على الطبقة الشغيلة وتاتون بالحلول لا ان تكترو من الشكاوي ثانية انا لم اعد افهم النقابات اكثر تمتيلية وحتى تمتيلية مبهمة اقصاء odt من الحوار وبعض النقابات الاخرى الحوار يجب ان يشمل جميع النقابات بدون استتناء على الاقل الانصات اليهم
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-9
11 - Elbiuhali الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:31
ليكيقول الاقتصاد اولى من صحة المواطن ضامن خلصتوا هاد سي موخربيق وماشابهه من برلمانيين وزيد ماسمعناهومش تنازلوا على الراتب ديالهم ولو ب20 في المائة اما المواطن المقهور لخارج محارب باش اجيب القوت اليومي ديالوا ومخاطر بحياتوا هداك ولا عندكم كيسوا وباز المهاجرين ليعالقين في الخارج هادي كتفكروا في الاقتصاد صافي مبقاوش من الاولوية
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12
12 - driss الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:37
و الاقتصاد ايضا حياة للنغاربة، كيف ستتصرف اذا سرحت من العمل وليس لديك ما تعيل به اسرتك او توقفت شركتك عن العمل و توقف الانتاج و المدخول في مقابل تراكم الديون والفوائد و اجور العمال ، من يتحمل مسؤلية افلاس الشركات؟ . كيف ستتصرف ميزانية الدولة اذا تقلصت المداخيل و استزفتها الديون الخارجية و الداخلية كيف و كيف و كيف . يجب الاخذ بمبدأ الملائمة و الواقعية في التعامل مع الأزمة في إطار حماية الاقتصاد الوطني و حماية الناس من مخاطر المرض.
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8
13 - هيثم الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:45
كفى كذبا على المغاربة، لا وجود لنقابات في المغرب، فقط تكتلات للريع و الانتهازية و المحسوبية و نهب الملايين من الدعم.
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12
14 - غير داوي الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:46
أيّ نقابة التي تطاولت على أجرة الموظف وأمرت بالإقتطاع منها، بتواطئ سافر مع الحكومة و من دون استشارة الأجير. في الوقت الذي كان يجب فيه أن تكون مساهمة الأجير في صندوق كورونا عن طواعية إسوةً بباقي المساهمين فيه.
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8
15 - Sabrina الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:51
اوا راكم غاديين الهاوية .واش الناس غرقتها اكريديات والبانكة اعفاتهم ثلاتة اشهر اتسالات ونتا كتخربق اعليهم.راه امالين الشركات الى صدعتو ليهم رأسهم غادي يخويو ليكم لبلاد وايخلليو ليكم الجمل بما حمل ابحال هاديك محطة لاسمير اللي اخرجتواعليها.والعدبديد اديال لوزينات انتوما اتفاهمو امعا لباطرونا والعامل كيبقا ضحية .غير بلاتي دبا اتسمعوه غير الاقوال خاص غير الروبيني يتفتح.
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4
16 - مواطن الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:51
في نضري المتواضع انه إلى محبساتش كرونا فإرجاع العمال للعمل سيندر بكارتة حقيقية فمتلا بالنسبة للشركات العقارية فلا تلتزم بشروط النضافة ولا السلامة بل حتى المراحيض ليست موجودة فكيف ستأمن الحماية للعمال
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-5
17 - جلال الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:56
سبحان مبدل الاحوال. دبا عاد بان ليهم حياة الإنسان المغربي أهم. الله ياخد الحق من المنافقين.
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5
18 - البيضاوي الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:57
صحيح بالنسبة للذين يتوصلون بأجورهم الشهرية كاملة و فوقها امتيازات أخرى أغلبهم يفضل استمرار الطوارئ و الحظر الصحي لكن من ليس له سوى عرق جبينه فالفرق كبير و الفقر صعب
و من جهة أخرى على الحكومة قبل رفع الحجر أن تلزم المقاولات و تفرض عليهم لوازم الوقاية بالنسبة للعمال و ان لا تكتفي بتوجيههم بل ان تكون هناك لجان تفتيشية لمراقبة احترام المقاولات للاجراءات و الا لا قدر الله ستكون كارثة البؤر افضع من كل ما مضى
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1
19 - ابواسيل الأربعاء 20 ماي 2020 - 15:00
ان مكانة النقابات هي الواجهة الأمامية في فترات الشدة . لكن مع الأسف باقي عندهم غير الشفوي و مند زمان . كان بود النقابات ان تقف مع شركائها لتخفيف معانات و التي يتخبط فيها الأجراء و المقاولات و الموظفين ....مع محن الجاءحة . و من أين تأتي هده الأصوات التي تعتزم أنها نقابية " راه ما شي بالصياح كاتجي الشتاء"
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1
20 - محمد الأربعاء 20 ماي 2020 - 15:03
قديمة انت عدو للطبقة الكادحة والموظفين . اجوك لا تتكلم عقنا بكم انتم لا تمثلوننا .
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3
21 - الزاوية الأربعاء 20 ماي 2020 - 15:04
لن أصدّق هذا الكلام حتى وإن كان غَير كذب
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3
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