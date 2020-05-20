أستاذة تُخاطر ببصرها لتُدرّس عن بعد في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

تضحيات كثيرة وذات أبعاد مختلفة أبان عنها المغاربة منذ ظهور وباء كورونا المستجد بالمغرب وما رافق الجائحة من إجراءات وقائية، خاصة بعدما قرّرت السلطات الحكومية تقييد الحركة وفرض حالة الطوارئ الصحية، وتوقيف الدراسة الحضورية بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.

ومن بين الفئات المجتمعية التي اضطرت إلى تكييف عملها وفق الظروف الراهنة، نساء ورجال التعليم الذين انخرطوا عن بعد في عملية التدريس بدرجات متفاوتة، سواء من حيث ساعات العمل، أو بتوفير العدّة ولوازم العمل بإمكانيات ذاتية، أو بمدى فعالية الطرق المختارة للتواصل مع المتعلمين، أو بالاجتهاد في توفير الموارد التعليمية الرقمية...

وإذا كانت أغلب التضحيات في هذا الباب تندرج في إطار ما هو مادي، فإن بعض الأساتذة وضعوا سلامتهم الصحية على كفّ عفريت، حتى يتمكنوا من أداء واجبهم المهني على الوجه الأكمل، ومن بين هذه الفئة أستاذة خمسينيّة تعمل بإحدى المدارس الخاصة بمدينة خريبكة، وتُخاطر ببصرها لكي تواصل التدريس عن بعد، مستعينة بهمّتها العالية ومعنوياتها المرتفعة.

تقول الأستاذة رحمة، البالغة من العمر 54 سنة، إن شبكة عينها اليمنى أصيبت بتلف تام قبل أربعة أشهر، واختارت مواصلة أداء واجبها المهني مع تلامذتها في انتظار وصول موعد بدء العلاج بمدينة الرباط، لحماية العين اليسرى من التلف أيضا، غير أن انتشار فيروس كورونا بالمغرب وإعلان حالة الطوارئ الصحية تسبّبا في تأجيل موعد الزيارة الطبية إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حالتها الصحية لم تمنعها من الانخراط بجدّية في التدريس عن بُعد، متحدّية جهلها بأبجديات التعامل مع المنصات الرقمية وخبايا الحاسوب والشبكة العنكبوتية، ومتحمّلة آلام عينها وضعف بصرها من أجل تمكين 41 تلميذا من حقهم في متابعة دراستهم.

وأوضحت الأستاذة ذاتها أن ابنيْها وزملاءها في العمل ساعدوها في تعلم ما يعينها على التدريس باستعمال الحاسوب، مشدّدة على أن النوم كان يجافيها خلال الليالي الأولى من فترة الحجر الصحي، إلى أن ضبطت كيفية إعداد الدروس بالصوت والصورة، ووضعها على منصة رقمية خاصة، والتواصل عبر برنامج معلوماتي آخر مع المتعلمين بهدف الشرح والتبسيط.

وأشارت المتحدثة إلى أنها نجحت في تغطية المقرر الدراسي بأكمله، وشرعت في الآونة الأخيرة في تقديم حصص الدعم والتقوية، متكبّدة عناء النظر إلى شاشة الحاسوب يوميا ولفترة طويلة، من أجل مواصلة تهيئة تلامذتها لموسم دراسي جديد.

وعن الهدف من لجوئها إلى الصحافة وتقاسم قصتها مع القراء، قالت الأستاذة: "أنا لا أبحث عن شهرة أو مساعدة أو تعاطف، لكنني أرى أن تضحيتي تشكّل مثالا حقيقيا للجهود المبذولة من طرف الأساتذة لإتمام المقرر الدراسي، ويمكن اعتبارها بمثابة تشجيع لكلّ من يضع مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار، ولو كان ذلك على حساب أغلى ما يملك كَنُور عينه مثلا".