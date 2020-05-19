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كُتّاب وآراء
شركة لصناعة "كابلاج" تحول برشيد إلى بؤرة كورونا
ساهمت إحدى الشركات المختصة في صناعة الروابط الكهربائية للسيارات "الكابلاج" في ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، حيث سجلت فيها لوحدها 33 حالة مؤكدة.
وكشفت المديرية الإقليمية للصحة ببرشيد أن 33 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" تم تسجيلها بوحدة صناعية بإقليم برشيد، ويتعلق الأمر بشركة عالمية مختصة في صناعة "الكابلاج".
ولفتت مديرية الصحة ببرشيد إلى أن 33 حالة تأكدت إصابتها بعدما تم إجراء التحليلات المخبرية لـ 283 عينة، في انتظار التوصل بنتائج باقي العينات، لافتة إلى كون المصابين بفيروس كورونا يتوزعون بين مدينة برشيد (19 حالة)، ومدينة سطات (11 حالة)، والدار البيضاء (حالتان)، وجماعة الدروة (حالة واحدة).
وكان مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، أكد في تصريحه الصحافي لليوم الثلاثاء، أن أغلب الإصابات الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت بجهة الدار البيضاء، حيث بلغ عددها 44 حالة من أصل 71 إصابة.
وأوضح أن الحالات المسجلة بالدار البيضاء كانت نتيجة وجود أربع بؤر وبائية، بينما باقي الحالات وزعت على جهات مراكش آسفي، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، فيما لم تسجل باقي جهات المملكة أي إصابات جديدة.
وأضاف اليوبي أن 59 حالة من بين الحالات المسجلة اليوم جرى اكتشافها ضمن عملية تتبع المخالطين، في وقت استبعدت المختبرات الوطنية 4760 حالة تأكد خلوها من الوباء.