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الرئيسية | مجتمع | 25 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7048 حالة بالمغرب

25 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7048 حالة بالمغرب

25 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7048 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7048 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 97867 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي الوفيات 194 حالة.

وتم التيقن أيضا من 136 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4037 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - abdo الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:12
عندي يقين أنها ستفرج بإذن الله،فقط أدعو الله وقولو يارب
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46
2 - عبدو الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:12
مع توالي أيام الجائحة تنكشف عقلية المغربي، المغربي الدائم الشكوى، زادو ساعة اينوض ايشكي علاش ايزيدو نقصوها نفس السيناريو في حين ان العديد من الدول تمر من التوقيت الصيفي الى الشتوي والعكس بدون ادنى تذمر من المواطن، مع دعم كورونا المغربي كيفما كان يريد ان يستفيد حتى وان كان اخ وزير، المغربي انسان يريد ان يأخذ من الوطن اكثر مما يقدم، الامر بالنسبة له مغنمة، الان الوطن لم يطلب من المغربي سوى التزام بيته لم يقل له تخلى عن نصف اموالك، او اصبر على نقص التموين او الغلاء في هاته الفترة، لا طلب منه البقاء في المنازل حتى هاذي مقدش عليها وتراه يسب في الحكومة رغم أنه لا يمثل اكثر من صفر على اليسار، لذاك المغربي أقول ماذا قدمت للوطن؟...
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-5
3 - الفاسي الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:13
الحجر الصحي يطبق على بيوت الله أما المعامل التي تنتج البؤر فهي غير معنية بهذا الحجر ولهذا يجب تطبيق الحجر الصحي على الجميع مع إعلان حظر التجوال كامل اليوم وغلق كل شئ يعني بإختصار لا أحد يتحرك في الشارع سوى رجال الأمن والجيش ورجال السلطة وغلق البلاد وغلق تلك الأبناك التي يتزاحم عليها المغاربة يوميا وتقوم السلطات بتوزيع الضروريات على السكان وحتى أموال الدعم توزع على السكان وهي في منازلها حتى لا يجد أحد عذر لخروجه من منزله لمدة عشرون يوم بإستتناء وحدات تصنيع كل ما هو ظروري للمعيشة اليومية للمواطن وتشديد المراقبة عليها كي لا تصبح بدورها بؤر إن كنتم فعلا تريدون حصر هذا الوباء أما بالنسبة شي يخرج وشي يجلس فالدار هذا راه ماشي معقول يا إما ستحدث فوضى عارمة فالناس وصلت من هذا التهور والإستهتار لدرجة لا يعلم بها إلا الله
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19
4 - ياسين ياسين الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:13
نسأل الله في هذه الأيام المباركة العظيمة أن يرفع هذا الوباء الخبيث عن وطننا و أمتنا العربية و الإسلامية إنه على كل شيء قدير.
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27
5 - محمد تازة الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:14
يجب رفع الحجر تدريجيا بالمدن التي تتوفر على صفر حالة بعد عيد الفطر. بالمقابل يجب فرض حظر التجوال يوم العيد كي لا ينتشر الفيروس لان بعض المتهورين خصوصا بالمدن الكبرى سيتنقلون كتيرا بدعوى مباركة الاحباب عيد الفطر ...والنتيجة ستكون كارتية
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25
6 - أفريكانو الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:15
عليك أن تدرك أن هذه الحياة رحبة أكثر مما تظن، وفسيحة أكبر مما تتصوّر، لا تُضيّق على نفسك واسعًا،ولا تحصر ذاتك في إطارٍ محدود"
كونوا على ثقة بالله
أكثر من التسبيح وذكر الله
فهو الذي أخرج يونس من بطن الحوت
أفلا يخرجك مما يهمك!
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22
7 - رشيد الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:15
اللهم ارفع عنا الوباء و جازي خيرا كل فاعل خير من قريب أو بعيد خير الجزاء
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15
8 - ايمداحن الحسن الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:16
الحمد لله مزيدا من الصبر وسوف ينتصر المغاربة على الوباء...مزيدا من التضامن...العناية بفقراء البلد....شعارنا الدائم الله الوطن الملك
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12
9 - مغترب الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:17
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وارفع عنا هذا الوباء في القريب العاجل ياربي اميييييييين
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10
10 - عبد الله الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:17
الحمد لله نتمنى أن تكون حصيلة المساء أيضا خفيفة ، و تكون بذلك بداية تلاشي هذا الوباء إن شاء الله
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10
11 - محمد بوشاطر الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:19
الله اشوف من حالنا
وشفي مرضانا ومرضى المسلمين ورحم موتى المسلمين
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7
12 - med الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:20
بحذر شديد الأمور في اتجاه الاستقرار
ومزيدا من الإنضباط
والله الموفق إلى الصواب
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11
13 - zizo salé الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:21
الحمد لله بداو كيتشافاو المصابين الله يرفع علينا هاد الوباء وتشافي المرضى وتحفض ملكنا العزيز والأسرة العلوية
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5
14 - آمين الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:22
اللهم حد الباس واشفي مرضانا وارحم موتانا
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7
15 - mustapha mus الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:23
قال االله سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم اللهم ارفع عنا البلاء يارب
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6
16 - مطالب بالاستماع الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:25
اطلب من الجريدة المحترمة هيسبريس، ان تتحرى عن امتناع مسؤول جهة الرباط سلا القنيطرة ادلاءه بالإحصائيات اليومية كباقي الجهات لكل مدينة على حدة (آخر تحديث ١٣ ماي، أي منذ أسبوع؟؟؟؟؟؟؟)
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9
17 - مغربية وأفتخر الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:26
والحمدلله الحمد لله والشكر لله أللهم ارفع عنا هذآ الوباء اللعين باربي آمين
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5
18 - عبد الله الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:27
على العموم يوم عن يوم المنحنى في تناقص والوضعية مسيطر عليها والحمد لله إلى حد كبير . نرجو من الله العلي القدير أن يحفظ بلدنا الحبيب وأن يرفع عنا البلاء وتفتح لنا المساجد من جديد : يارب آستجب يا كريم
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7
19 - الكانبو الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:28
من فضلك هيسبريس نريد معرفة عدد المخالطين الذين مازالو تحت المراقبة و ايضا الحالات المصابة الجديدة هل هي من المخالطين ام اصابات جديدة فعلا...وشكرا
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3
20 - abdou الأربعاء 20 ماي 2020 - 10:31
الحمد لله بدأت تظهر نتاٸج الحجر الصحي وبدأ المغرب يتغلب علی الوباء .ولکن يجب علی الدولة أن تراعي للفٸة التي لا تشتغل ولا تستفيد من الدعم لاسباب ما إما بسبب الامية او عدم المعرفة .في ظل تمديد الحجر.هناک اسر استفادت بکامل افرادها واسر لم تتوصل بأي شيٸ علی الحکومة أن تراجع اوراقها وتدقق في المستفيدين من الدعم
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8
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