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كُتّاب وآراء
25 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7048 حالة بالمغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7048 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 97867 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي الوفيات 194 حالة.
وتم التيقن أيضا من 136 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4037 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
كونوا على ثقة بالله
أكثر من التسبيح وذكر الله
فهو الذي أخرج يونس من بطن الحوت
أفلا يخرجك مما يهمك!
وشفي مرضانا ومرضى المسلمين ورحم موتى المسلمين
ومزيدا من الإنضباط
والله الموفق إلى الصواب