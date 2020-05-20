شفاء 4037 من كورونا بالمغرب .. نسبة التعافي 57,28 في المائة

هسبريس من الرباط

أبرزت وزارة الصحة، من خلال تحديث معطيات الوضع الوبائي الخاص بـ"كورونا"، أن 25 حالة إصابة مؤكدة قد اكتشفت بـ6 جهات في المملكة؛ بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء.

يتعلق الأمر بـ10 إصابات في جهة البيضاء ومثلها في طنجة تطوان الحسيمة، وحالتين بجهة مراكش و1 في الرباط سلا القنيطرة، زيادة على حالة واحدة بجهة الشرق وأخرى على مستوى جهة سوس ماسة.

وذكر المصدر الرسمي نفسه أن الحصيلة التراكمية لعدوى فيروس "كوفيد-19" وصلت إلى 7048 حالة، منذ بداية تفشي المرض في المغرب، بينما مجموع الوفيات ذات الصلة بكورونا قد بلغ 194 من الحالات.

تحليل البيانات ذاتها على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من "كورونا المستجد" تعادل 57,28%، وذلك بعد إثبات التحاليل الطبية شفاء 4037 مصابة ومصابا عقب استعمال البروتوكول العلاجي.

ووفق المصدر نفسه فإن المستشفيات المغربية تواصل توفير الرعاية اللازمة لـ2817 من حاملي فيروس كورونا، أي ما يقارب 39,97% من الحصيلة التراكمية للإصابات المعلنة في المملكة.

جدير بالذكر أن مجموع الإصابات في المغرب، منذ بداية الجائحة وطنيا، قد وصل إلى 2130 حالة في جهة الدار البيضاء سطات و1296 بمراكش آسفي، و981 في جهة طنجة و960 بفاس مكناس.

كما بلغت الحصيلة عينها 676 بجهة الرباط و586 في درعة تافيلالت، و180 في جهة الشرق و112 ببني ملال خنيفرة، و78 في سوس ماسة و43 بجهة كلميم، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.