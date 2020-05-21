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الرئيسية | مجتمع | الممرضون المجازون من الدولة يطالبون بالترقية

الممرضون المجازون من الدولة يطالبون بالترقية

الممرضون المجازون من الدولة يطالبون بالترقية
هسبريس من الرباط
الخميس 21 ماي 2020 - 02:36

جدّد الممرضون وتقنيو الصحة والقابلات حاملو دبلوم مساعد صحي مجاز من الدولة طلبهم بتمكينهم من الترقية الاستثنائية، بعد الأجوبة التي قدمها وزير الصحة تحت قبة البرلمان والتصريحات التي أدلى بها في عدد من الزيارات الميدانية، والتي قالوا إنها جعلتهم يطمئنّون إلى أن الوزير ستستجيب لمطلبهم بخصوص هذا الملف.

التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين وتنسيقية "الممرضون ضحايا النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة" وجهتا رسالة إلى وزير الصحة، اعتبرتا فيها أن الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة حاملي دبلوم مساعد صحي مجاز من الدولة "يشعرون باليأس والإحباط جراء الغموض والبطء اللذين يكتنفان ترقيتهم الاستثنائية".

وعبرت هذه الفئة من الممرضين عن أملها في أن يبادر وزير الصحة الحالي إلى الاستجابة لمطلبهم، "وأن يستشعر معاناتنا النفسية والجسدية والمادية، وقطع الشك باليقين، لطمأنتنا وموافاتنا بمستجدات هذا الملف"، مطالبة "بإخراج ترقيتنا إلى حيز الوجود دون ربطها بمشاورات ما بعد جائحة كورونا لاعتبارات إنسانية".

ونوّه الممرضون المطالبون بالترقية إلى أن تمكينهم من الترقية سيكون بمثابة تعويض عن الضرر الذي لحقهم "بسبب الإقصاء جراء الأخطاء والهفوات القانونية بالنظام الأساسي"، آملين من الوزير الوصي على قطاع الصحة أن يرفع عنهم ما سموه بـ"الغبن الذي لحق هذه الفئة، وذلك بإنصافها بالترقية الاستثنائية لجميع المعنيين بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم بأثر رجعي إداري ومالي، ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة".

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