بنيس: "كورونا" تقوّي المشاعر الوطنية وتعزّز الثقة بالمؤسسات

هسبريس - محمد الراجي

شهد المجتمع المغربي، خلال الأسابيع الأخيرة، جملة من التغيرات، سواء على مستوى السلوك الفردي أو على مستوى العلاقات الاجتماعية؛ ومن التحوّلات البارزة التي تمخّضت عن الوضع الاستثنائي الحالي، الذي فرضته جائحة "كورونا"، إعادة النظر في منظومة التعاقد والانتماء والعيش المشترك.

في ورقة بحثية حول الرابط الوطني والتنمية الثقافية، قدمها في لقاء نظمه مركز قصور للدراسات والأبحاث بالرشيدية، توقف سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس الرباط، عند تحوّل مهم وسَم الظرفية الراهنة، ويتعلق بتحوّل الرابط الوطني إلى ما سمّاه "النّيوتامغربيت"، الذي يتأسس على عنصرين أساسيين، وهما: الاعتراف على أساس المواطنة، والحمايةُ في إطار دولة الرعاية.

ويشير الباحث إلى أن الرابط الوطني في الحالة المغربية كان قد انتقل من رابط ذي شحنة مادية مرتبطة بالحدود الجغرافية للدولة يعبَّر عنها بتعبير "من طنجة إلى الگويرة" إلى رابط ذي بُعد رمزي أو "التامغربيت"، قبل أن يشهد تأتي جائحة كورونا وتعمّق هذا التحول أكثر، بعدما ألغت كل الحدود الرمزية وجعلت الجميع على ظهر سفينة واحدة.

ويرى بنيس أن من تداعيات هذا التحوّل إضافة إلى إعادة النظر في منظومة التعاقد والعيش المشترك بروز إرهاصات ترميم عنصر الرابط الوطني، من خلال ارتفاع نسبي لمستوى منسوب الثقة بين المؤسسات والأفراد في أفق بناء مجتمع الثقة، على أساس أن المواطنة تقوم على الاندماج المحلي الذي هو أساس الاندماج الوطني.

التحول الذي طال الرابط الوطني بفعل الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا يمكن أن يجعل هذا الرابط، كما يرى بنيس، أساسا للتعايش المجتمعي، لا سيَما أنه أصبح يتداخل مع شبكة مترابطة من الروابط الأخرى؛ كالرابط الثقافي والرابط اللغوي، والرابط الديني، والرابط الاجتماعي، والرابط الأسري، وغيرها.

وأشار الباحث في علم الاجتماع إلى أن هذه الروابط مجتمعة قد تُختزل في إطار عملية صاعدة، لتصير رابطا موحّدا Fédérateur، في صيغة الرابط الوطني، ومن ثم تنمحي أية علاقة تراتُبية بين الروابط المذكورة، ويصير ما يجمعها هو التكامل في إطار رابط جامعي هو الرابط الوطني.

وأوضح بنيس أن الرابط الوطني أشمل وأعم من الرابط القبلي، الذي يرتكز على منطق المجتمع القبلي الذي تتحكم فيه البنية أو الجماعة في الأفراد وتحد من فاعليتهم، حيث يخضع الفرد بانسيابية فطرية لمقولات البنية والقبيلة ويصبح الرابط القبلي هو الناظم للسلوكات والممارسات المجتمعية داخل القبيلة.

وأردف أن الرابط القبلي لا يبني الفرد وينمي قدراته بقدر ما يهدف إلى تقوية القبيلة وترسيخ عصبيتها، إذ إن الرابط القبلي يقدس الجماعة المتماسكة على حساب الفرد القوي، ويتجلى ذلك في كون الرابط القبلي ينهل من شمولية ترابية وثقافية تحدد الممارسات الاجتماعية للأفراد بالارتكاز على قيم بعينها من قبيل التكافل والتضامن والتماسك الجماعي والكرم والشجاعة والشهامة والصدق والأمانة كنقيض لمجتمع الفردانية.

وبالرغم من تفكك الرابط القبلي، فإنه لا يزال حاضرا في المجتمع المغربي إلى اليوم، حسب بنيس. وتتجلى تمظهرات هذا الرابط في بعض الطقوس المجتمعية، مثل المواسم والزوايا والزواج والوفاة، لافتا إلى أن الرابط القبلي لا يعرقل الفعل التنموي بالمغرب، بل يمثل عاملا مكملا ومساعدا، ذلك أن مشايع تنموية عديدة تم الانخراط فيها من قِبل فاعلين اقتصاديين من خلال وازع الانتماء القبلي وقوة الرابط القبلي.

وأوضح أن الهوية القبلية تجد تطلعاتها وتجلياتها في الانخراط والمشاركة في تنمية تراب القبيلة، فتصبح العودة إلى الشأن القبلي بمثابة استعادة الأفراد لهويتهم الحميمية وهوية القرب وهوية من الداخل التي تضخ زخما مهما في انخراطهم المجتمعي وارتفاع منسوب شعورهم بالمواطنة المغربية.