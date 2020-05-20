إطلاق مبادرة تضامنية لدعم متضررين من "كورونا‎"

هسبريس من الرباط

في إطار موجات التضامن التي أطلقها المغاربة قصد مساعدة الأسر الهشة والمتضررة اجتماعيا واقتصاديا من جائحة "كوفيد-19"، برزت مبادرة اجتماعية تسمى "Packsocial Maroc" على أيدي مجموعة من المتطوعين المغاربة لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا من هذه الأزمة الصحية.

وحسب بلاغ للمنظمين؛ تم إطلاق المبادرة من قبل مجموعة من الأطر المتطوعين الذين يعتبرون الضامن لاستمرارية المبادرة وتنميتها في ظرف تتعبأ فيه الدولة المغربية والمواطنون المغاربة تعبيراً عن انشغالهم بمستقبل آلاف الأسر التي أضعفتها هذه الأزمة.

ويوضح البلاغ أنه يمكن لكل مواطن المشاركة في التكفل بأسرة تأثرت بجائحة كوفيد - 19، بهدف ضمان دخل شهري ثابت، انطلاقا من 4 أشهر من الاشتراك حتى 12 شهرًا، وهي المدة التقديرية للأثر المباشر للأزمة.

ويمكن لأي مواطن أن يلتزم طوعًا بإجراء تحويل مباشر إلى إحدى الأسر المحددة، وذلك انطلاقا من مبلغ شهري يبتدئ من 100 درهم كمبلغ شهري، مفيدا بأن الاتصال يكون مباشرا مع المستفيد والخدمة التي يقدمها الموقع مجانية ولا يتلقى أي مبلغ مالي عنها.

ويؤكد الواقفون وراء المبادرة أن الموقع الإلكتروني الخاص بها وصل، في غضون شهر فقط، إلى 100 مساهم قاموا بالتكفل بـ40 أسرة؛ وهو ما مكن من تحسين المعيش اليومي للمستفيدين.