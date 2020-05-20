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الرئيسية | مجتمع | إطلاق مبادرة تضامنية لدعم متضررين من "كورونا‎"

إطلاق مبادرة تضامنية لدعم متضررين من "كورونا‎"

إطلاق مبادرة تضامنية لدعم متضررين من "كورونا‎"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 ماي 2020 - 20:26

في إطار موجات التضامن التي أطلقها المغاربة قصد مساعدة الأسر الهشة والمتضررة اجتماعيا واقتصاديا من جائحة "كوفيد-19"، برزت مبادرة اجتماعية تسمى "Packsocial Maroc" على أيدي مجموعة من المتطوعين المغاربة لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا من هذه الأزمة الصحية.

وحسب بلاغ للمنظمين؛ تم إطلاق المبادرة من قبل مجموعة من الأطر المتطوعين الذين يعتبرون الضامن لاستمرارية المبادرة وتنميتها في ظرف تتعبأ فيه الدولة المغربية والمواطنون المغاربة تعبيراً عن انشغالهم بمستقبل آلاف الأسر التي أضعفتها هذه الأزمة.

ويوضح البلاغ أنه يمكن لكل مواطن المشاركة في التكفل بأسرة تأثرت بجائحة كوفيد - 19، بهدف ضمان دخل شهري ثابت، انطلاقا من 4 أشهر من الاشتراك حتى 12 شهرًا، وهي المدة التقديرية للأثر المباشر للأزمة.

ويمكن لأي مواطن أن يلتزم طوعًا بإجراء تحويل مباشر إلى إحدى الأسر المحددة، وذلك انطلاقا من مبلغ شهري يبتدئ من 100 درهم كمبلغ شهري، مفيدا بأن الاتصال يكون مباشرا مع المستفيد والخدمة التي يقدمها الموقع مجانية ولا يتلقى أي مبلغ مالي عنها.

ويؤكد الواقفون وراء المبادرة أن الموقع الإلكتروني الخاص بها وصل، في غضون شهر فقط، إلى 100 مساهم قاموا بالتكفل بـ40 أسرة؛ وهو ما مكن من تحسين المعيش اليومي للمستفيدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السجل الاجتماعي الأربعاء 20 ماي 2020 - 21:14
الوقت جد مناسب للمضي في السجل الاجتماعي الموحد و توحيد كل صناديق الدعم في صندوق واحد : الأرامل ، المعاقين، أصحاب راميد او الدعم المدرسي ، ذوي الدخل المحدود بلا راميد ، طبعا الداخلية باطرها من قياد و باشاوات و اعوانها من مقدمين و شيوخ و معهم الجماعات المحلية يمكنهم أن يرصدوا و أن يتبينوا من معلومات المواطنين المقدمة في حدود جهتهم، مصالح المالية و إدارة الضرائب و صناديق CNSS عليهم المساهمة في التدقيق.لنخرج بلائحة مدققة تعين الدولة على دعم فقراءها.
إنها عملية وطنية كبيرة يجب أن تاطر و أن يشارك فيها الجميع و الأولية للارامل و العجزة و المعاقين و العاملين المياومين، حتى نخرج من الارتجالية و نصل إلى دعم قرى فقيرة في الجبال و المناطق الناءية و نشجع الأسر التي تعمل و تكد من اجل قوت يومي لتعيل نفسها او اطفال متمدرسون .
الكل سيكون رابح سلم اجتماعي و إحساس بالانتماء لوطن رحيم من قبل هذه الفئات الفقيرة.
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2 - حسن فارسي الأربعاء 20 ماي 2020 - 21:26
ما احوج المجتمع لمثل هذه المبادرات.ارجوا الشفافية والوضوح والله الموفق.بادرة محمودة.
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