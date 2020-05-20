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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 110 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 110 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7133 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 98871 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصبح عدد الوفيات 194 حالة.
وتم تسجيل 197 حالة شفاء إضافية خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 4890 حالة في مختلف جهات المملكة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (81)
دعوة مستجابة إن شاء الله .
الله لك الحمد والشكر
هادشي ماكايطمأن..
الدار البيضا داينا للهاوية
مُشكلنا ماشي COVID-19 المُشكِل هو POCHVID-20
الذي أفتى هذه الطريقة للحجر الصحي في المغرب يجب أن يحاكم من طرف المواطنين لما تسبب لنا من ازمات نفسية و عائلية و مالية و اقتصادية و......
المرجو من السلطات بدل المزيد من المجهودات خصوصا بمدينة الدار البيضاء لوقف هذا العدد المتصاعد من الحالات المكتشفة المكتشفة بهذه المدينة.
لا يعقل أن يلتزم الجميع في حين أن سكان مدينة الدار البيضاء لا يبالون بالوضعية الوبائية اللتي تمر منها بلادنا.
كل المواطنين يطلبون ويرغبون ويناشدون ويرفعون اصواتهم للحكومة اقفلوا المصانع ولو لاسبوعين ولاحياة لمن تنادي مصنع الكابلاج لماذا اصبح بؤرة ؟ لانفهم ، وزارة الاوقاف قفلت المساجد والمواطنين أيدوا دلك من اجل سلامة العباد ووزارة الصناعة والتحارة تعمل لغير هذا الشعب لم نعد نفهم شيئا لماذا مازالت مفتوحة هل اخدتم عقدا مبرما مع سيد كورونا على انه لن يقترب منها ؟ انه اخدلكم لقد فتك بها لانه عدو شيطاني وصدقتموه .اما نحن فلنا الله يغيتنا ويرحمنا ويرفع الظلم عنا،ولاحول ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.سيخرج المغرب من هذه الازمة بقوة قادر
Si on ne fait rien d'ecxeptionnel on va continuer à voir et à subir cette situation calamiteuse à casa !
تخربيق راه كلشي سبابو المصانع هي لمكحلاها
لبارح شريكة ديال الكابلاج كحلته على برشيد ستصبح وهان المغربية
" فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا "
نتساءل لماذا كل هذه الضبابية في إعطاء الإحصائيات ؛ نتمنى ألا يكون هناك أي إخفاء لشيء ما .