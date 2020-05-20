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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 110 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 110 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 110 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:10

أفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 110 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7133 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 98871 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصبح عدد الوفيات 194 حالة.

وتم تسجيل 197 حالة شفاء إضافية خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 4890 حالة في مختلف جهات المملكة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (81)

1 - تري الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:16
اقفلوا الشركات الله يرحم ليكم الوالدين وإلا سنبقى في و سط هاته الدوامة لا نعرف متى سنخرج منها
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111
2 - smail الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:17
يارب تلطف بينا بنادم مزال ما كبديرش لكمامة
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23
3 - kamal الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:17
محاااال غيسالي هاد الفيلم و الله
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38
4 - mizo الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:17
الحمد لله على كل حال الشفاء في إرتفاع
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45
5 - من الرباط الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:17
الله الله وفيناك يا مول العشبة العداد غادي تاني فالصعود إلى 8000 إصابة واك واك الحق واش هاد البؤر مغاديش إساليو أو هاد الشي غير حيث حنا دايرين الحجر الصيحي ومنين غادي اترفع واقيلا المغرب كامل إوالي يؤرة عالمية لا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان
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26
6 - انوار الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:18
حكومة دايرة خدمتها حنا مواطنين مدايرينش خدمتها هادي هي خلاصة القول
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-84
7 - أنور الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:18
25 حاله في 18 لساعة و 85 حالة في 6 ساعات
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99
8 - تعايش لا مفر منه . الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:18
على القنوات الرسمية أن تبدأ من الآن في بث أشرطة قصيرة توضح للمواطن البسيط كيفية التعامل بالتزام بعد رفع الحجر وكيفية احترام قوانين التباعد الإجتماعي وترك الأبناء بالمنزل وعدم السماح لهم بالاختلاط مع أبناء الجيران أو العائلة أو لعب الكرة في الحي وعلى من هم فوق السبعين البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة في هذه المرحلة من غير المعقول ان يكون هناك خروج مفتوح كما كان الأمر قبل الجائحة وعلى من يضطر للخروج للعمل عدم المسارعة لعناق أبناءه وتغيير ملابسه وتركها بعيدة عن متناول الاطفال وغسل اليدين والوجه جيدا بالماء والصابون . علينا الإلتزام وإلا كان تهورنا سببا في فقدان أنفسنا أو من يهمنا أمره .
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62
9 - جمال الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:18
أيها الناس إن هذا الوباء كالنار المشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها هذه المقولة قالها عمرو بن العاص قبل 1400 عام واستطاعو بها التغلب على الطاعون ولا تزال صالحة.
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73
10 - عبدو الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:18
أنا عندي يقين أنها ستفرج بإذن الله،فقط أدعو الله ولا تيأسو من رحمة الله
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69
11 - Casa الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:18
انا مفهمتش اش هادشي يا عباد الله ݣلسوا فديوركم الله يرحم ليكم الوالدين
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10
12 - نصراوي الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:18
لم أعد أفهم شيئا في السابق كانت عدد الاصابات ترتفع بالليل والان العكس
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19
13 - مجرد سؤال الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:19
واش كرونا تاتنعس في 18 ساعة الحصيلة ضعيفة مقارنة مع 6 ساعات واش كرونا حتى هي تاتنعس
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40
14 - ابو نعمة الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:19
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا إلتزام لا مسؤولية لا محاسبة ، حسبنا الله ونعم الوكيل.
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13
15 - miya الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:20
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة الا بالله...الله يرحم الوالدين التزمو بالحجر....راحنا عيينا و قنطنا. كاينين ناس ملتزمين و صابرين...و شي فئة الله يهديهم بحال االي ما كاين والو...هادشي ما بغا يحبس....ربي يلطف بالجميع...رمضان مبارك
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16
16 - رأي الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:20
العلاج القديم للأوبئة والذي لا يحتاج الى ادوية "أيها الناس، إن الوباء كالنار المشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا وتجبّلوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفىء وحدها" عمرو بن العاص
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19
17 - رضوان الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:20
و في هذه الليلة المباركة لنرفع ايدينا لله جل جلالة .
دعوة مستجابة إن شاء الله .
الله لك الحمد والشكر
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20
18 - مواطن الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:20
صراحة لا أحد يحترم إجراءات التباعد الاجتماعي خاصة وأن العيد على الأبواب، في مدينتي الأسواق ممتلئة والازدحام موجود، ما دام الأمر هكذا لماذا يتم حرمان المسكين من لقمة عيشه. الله يحفظ وصاف.
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16
19 - هشام الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:20
فالصباح 25 حالة فرحنا شويا من بعد 6 سوايع تزادت 85.
هادشي ماكايطمأن..
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12
20 - سعاد.. الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:21
الحمدلله على كل حال والله يرحم لي ماتو والحمدلله على سلامة المتعافين
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13
21 - علاء الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:21
المزيد من الإختبارات اليومية في المدن الموبوؤة لمحاصرة الفيروس و غلق المعامل والشركات التي لا لا تحترم شروط الوقاية مع فرض على أرباب العمل للقيام بالتحاليل للمستخدمين (غاد كلفو أقل من 5% ديال الربح اليومي)
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7
22 - عدنان طاهري الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:21
إذا بقي الحال هكذا لن نلتحق إلى عملنا في 10يونيو اللهم الطف بنا يا رب
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14
23 - محمد الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:23
و المعامل ا عباد الله.. المعامل و المصانع.. كل المسؤولية تتحملها الدولة.. أنا مغاديش نبقى شهور في الدار.. اللهم هذا منكر..
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5
24 - [email protected] الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:23
هل هناك بؤر جديدة أم ماذا ؟ الصباح 25 ودابا 110 !!!!؟؟
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1
25 - Abdou الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:23
تنصبحو عل 20 تال 30 .غير تيفوت العصر تنفوتو 100
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2
26 - مواطن الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:23
لا حول و لا قوة الا بالله جهة الدار البيضاء السطات في منافسة للابقاء على المرتبة الاولى اليوم 70 اصابة ازيد من نصف عدد الحالات المسجلة و هذا راجع بالاساس لتهاون الحكومة و ظهور بؤر صناعية خصوصا شركات الكابلاج فمن الغير الطبيعي فتح الشركات و اغلاق المساجد علما ان عدد المصلين اقل بكثير من المستخدمين داخل الشركات ستفرج ان شاء الله
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4
27 - مبقينا فاهمين والو الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:23
لي مبغاش اتفهم ليا هو في الصباح الإصابات كانو 25 و 97 الاف اختبار بزيادة 5 اختبار على يوم أمس و دبا تزادت غير ألف إختبار من 10 صباح ل 16 و الإصابات تزادو بزاف كثر من 3 الأضعاف! كاين شي حاجة ماشي هي هاديك و هادي ماشي أول مرة ديما تقريبا في الصباح شوية و في العشية صدمة كاين جوج إحتمالات هو النتائج لي كتعلنهم الوزارة في الصباح ماشي هوما هادوك يعني ديال البارح في الليل و هادا أمر غير منطقي مقارنة مع عدد التحاليل و الإحتمال الثاني لي هو مع 10 صباح كانو عدد الحالات كثر من 25 يعني 100 تقريبا و الوزارة ولفات هاد القاعدة تخفف عليك في الصباح و تصدمك في العشية....
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1
28 - مروان الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:24
سأكون معكم صريحا، إننا نجني تهور واستهتار فئة أقول أسفا هي محسوبة على المغاربة، ما لم تستقم هاته الفئة أتمنى أن يطهرك الله منها يا وطني.
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3
29 - Fcjyd الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:24
اعتقد ان معظم التحاليل مركزة على الدار البيضاء لهذا نجد الاصابات مرتفعة فيها مقارنة ب الجهات الاخرى. فلو تم عمل نفس عدد التحليلات على كل جهة لرأينا اصابات اكتر و لكن لم نصل بعد حتى الى 6000 تحليلة
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-1
30 - متتبع الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:24
نكررها التزموا بيوتكم ، التزموا بيوتكم يغفر لكم الله
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1
31 - فرنسي مغربي الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:25
الحالات كتزاد والناس كطالب بارفع الحجر الصحي وكيقولو بغين يفتحو حتى المقاهي والمطاعم والمسابح والشاطئ والحمامات الاسواق الى غير دالك اطالب من الموطنين عدم سماح لابناء بدهب الى المسبح والمقهى الى غير دالك من المجلات الترفيه
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2
32 - hddddd الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:25
الناس ليباقين تايخرجو لزنقة بحالا ماواقع والو تاتستهترو بريوسكم او بينا الحاجة لينقدر نكول ليكم هي دعيتكوم الله اياخد فيكم الحق
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0
33 - Jaouad الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:25
حكومة فاشلة كتفكرو غي فالشركات والمواطن البسيط اخر همكم.الناس اللي مفروقين على ولادهم هدي شهراين مفكرتوش تجمعوهم والمواطن البسيط اللي عندو مشروع بسيط وخسر كل ما كيملك بسبب حجركم الصحي الفاشل المطبق فقط على الضعفاء
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3
34 - ياسين الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:25
الحمد الله راه نسبة التحاليل بزاف دازت 10 الف تحليلة عليها بانو هدا الحلاتو دوك السلبيين تكايسو شوية
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-1
35 - السلام الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:25
خاص العسكر يهبط لكازا و الا فستحل كارثة.
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3
36 - حسبي الله ونعم الوكيل الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:26
لاحول ولاقوة الا بالله وماذنب المناطق الجنوبية الخالية من الوباء التي تعيش الفقر مع الحجر وكل شي مبلوكي على ود ناس اخرين ومناطق اخرى ماملتزماش ع الاقل كون كان حجر جزئي ماشي كلي لنا الله
الدار البيضا داينا للهاوية
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2
37 - عبد الرحمان بن محمد الزاكوري الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:27
التعايش لكن الشعب المغربي لن يأخذ إجراءات السلامة للأسف. همه اليوم الخروج فقط. هل تعلم أن جامعة كامبدرج البريطانية أعلنت أن المحاضرات العام المقبل ستكون عن بعد.
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-3
38 - الحمداني الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:28
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.جميل كي يعرف الانسان بنعمي الله التي لا تعد ولا تحصى فاءمر الله بين الكاف والنون كن فيكون اكثروا الاستغفار فان الله سميع بصير...لا تقنطوا من رحمة الله.
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39 - abd الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:28
وتم تسجيل 197 حالة شفاء إضافية خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 4890 حالة في مختلف جهات المملكة
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40 - HBM الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:28
الحمد لله مراكش إصابتين فقط. يقول الخبراء ان الفيروس يتقهقر إبتداءا من 27 حرارة حنا عندنا 37
مُشكلنا ماشي COVID-19 المُشكِل هو POCHVID-20
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41 - حمو الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:29
لبغبت نعرف واش 18 ساعة تسجلات فيها 25 حالةو6 سوايع تسجلات فيها 85 حالة شي حاجة ممفهوماش الله واعلم وزيدون اغلبية البؤر ديال الشركات والمصانع الله اهديكم الحجر على الفقير وصحاب شركات واللوبيات لا
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42 - o.z الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:29
يبدو أن هذا المسلسل طويل لعدة أسباب.الحكومة سمحت للمصانع و المعامل و المتاجر بتفريخ بؤر فيروسية ووزارة الصحة تقول لنا يجب على مؤشر العدى ان يقل و الشعب مسجون قرابة الشهرين ينتظر الافراج عنه . في الحقيقة معادلة يصعب حلها.
الذي أفتى هذه الطريقة للحجر الصحي في المغرب يجب أن يحاكم من طرف المواطنين لما تسبب لنا من ازمات نفسية و عائلية و مالية و اقتصادية و......
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43 - Kaoutar الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:29
انا مافهمت والو كيفاش كانت 25 ف 18 ساعة وعير ف 6 ديل الساعات ارتفع العدد ل 85 حالة ، هاد الشي ماكيدخولشي لرأس
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44 - عصام الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:30
تبارك الله ، اللهم زد و بارك الحمدالله غادين مزيان
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45 - Manal الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:30
هاد الحصيلة ديال اليوم غير من بؤر صناعية واااااش بغيتونا نتقادااااو !؟ هادشي راه بزااااف وصل العظم سدو المصاااانع و الشركات لي مافيها فائدة واش حنا كناكلو السلوكا دالكابلاج الله يرحم الوالدين و الناس لي كادور في الزناقي بدون سبب جلسو في ديوركم رااااه مبقيناش قادين تخنقنا حسبي الله و نعم الوكيل هادا هو داك المتل ديال "شي ياكل الفول و شي يتنفخ بيه "
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46 - Mouatene الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:30
même si on fait la prolongation d'une année les chiffres vont restés les même. il faut vivre avec le virus. si non les gens vont rien trouvé quoi manger .d'autres vont tomber malades par la dépression. donc c'est le top respecter l'humanité
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47 - يوسف الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:30
لا حل لكورونا سوى التعايش معه
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48 - Rachid الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:31
ندخل اليوم المرحلة الثالتة من الحجر الصحي.
المرجو من السلطات بدل المزيد من المجهودات خصوصا بمدينة الدار البيضاء لوقف هذا العدد المتصاعد من الحالات المكتشفة المكتشفة بهذه المدينة.
لا يعقل أن يلتزم الجميع في حين أن سكان مدينة الدار البيضاء لا يبالون بالوضعية الوبائية اللتي تمر منها بلادنا.
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49 - Ayoub الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:31
السبب الرئيسي وراء هذه الحالات هو المصانع السبب الاخر هو جهل البعض بخطورة المرض و خرقهم الحجر اتساءل لماذا وزارة الداخلية لم تتعامل مع الخارقين كما تعاملت مع حراك الريف الذي كان سلمي و ليس له اي ضرر
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50 - عبد الجبار عبد الجليل الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:31
يا لطيف اللهم ارفع عنا هذا الوباء ربنا لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا.
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51 - سعيد الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:31
يجب عدم التراخي لان المعركة سيف ذو حدين هناك دول سجلت 0حالة لمدة ايام و بعدها تفاجأت بعدد كبير من الاصابات في ظرف وجيز... لعبة شد الحبل بين الانسان و الفيروس يتقنها هذا الاخير بشكل خطير يجب على السلطات الحذر ثم الحذر ثم الحذر لان الفيروس يلعب 90 دقيقة
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52 - اكاديري الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:32
اغلب الحالات المسجلة بأكادير هو شخص يأتي من مدينة اخرى مثلا الحالة التي اكتشفت البارحة قادمة من مراكش و حاملة للفيروس.لماذا ترخيص لتنقل الاشخاص دون الزامهم بالحجر الصحي مما يتسبب في انتقال العدوى الى عدد مهم من المخالطين واين تتحدد مسؤولية السلطات منح رخص دون التتبع
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53 - الوجدي الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:32
لن تنخفض الحالات لانه ببساطة الحكومة فاشلة وهاوية راه واخا يبقىةالحجر الصحي عام لن يتغير شيء وا فين عمرك شفتي بولون مفوري يتقاد ؟ طلقين المصانع ورخفين للناس فالشارع كأن شيء لم يحدث اوا كطلقو بعدا تلناس نيشان بحال اوروبا باش الناس ضبر على رزقها او فتالي زيادة الحجر واعطاء المساعداة فقط للنصف والنصف الاخر الى الجوع ماذا تننظر من هذا ؟ للاسف سيتكرر نفس السيناريو انشري ياهسبريس
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54 - نادية الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:32
واش كتضحكو علينا واش حنا ووليداتنا محبوسين والمعامل والشركات حالين راه الطنز هذا وكانطالبو باغلاق للمعامل والشركات على الاقل مدة 15 يوم راحنا اللي بنيناه في اشهر غادي تهدموه في رمشة عين الله يهديكم
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55 - الطامة الكبرى الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:33
كل دولة يجب أن توفر لقاح خاص لشعبها، لان الدراسات بينت ان الفيروس بسبب طفراته الجينية حسب الحمض النووي لكل انسان، كل دولة لها سلالة مميزة.. لتطوير لقاح يتوجب على كل دولة توفير مختبر.. و يجب كذلك فرض "أخلاقيا" او على الارجح استعطاف او شراء حقوق المنهجية المستعملة لتصنيع اللقاح، لان اللقاح يجب ان يطور محليا بسبب تعدد سلالته، كما انه ينقسم إلى نوعين رئيسيين S و L
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56 - رشيد الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:33
110غد90بعدو 135بعدو 85بعدو 124,هادشي والله لا سالا غا ديعونا وقتنا 3شهور ديال الحبس .
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57 - متتبع الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:34
يجب تعميم وسم #أقفلو_الشركات هي سبب انتشاء الفيروس الشركة الغير العدائية أو طبية يجب ان تقفل
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58 - جشع المقاولات الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:34
عندما يكون المواطن في مستوى المسؤولية ويلتزم المنزل و يتم مطاردته حتى فوق الأسطح و باحات العمارات و يتم التساهل مع الشركات التي تقوم بتشغيل يد عاملة دون توفير وسائل الوقاية مع العلم ان هاته المقاولات لا تنتج موادا أساسية للخروج من المرحلة فهنا على وزير الاقتصاد .....ان يقدم استقالته لأنه بتوجيهاته و أوامره يعرض المواطنين للخطر في سماحه للشركات بالعمل في هاد الجايحة.
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59 - amiiiine الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:35
استعدوا للأسوأ بعد 10 يونيو، سينتشر الوباء بسرعة البرق
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60 - الريفي الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:35
لا حول و لا قوة الا بالله. ما هذا يا هذا؟ 85 حالة في ظرف ست ساعات و فقط 25 حالة في ظرف 18 ساعة. هذا لا يبشر بالخير من دون مبالغة. رغم ارتفاع حالات الشفاء لكن اين نحن من مؤشر R0؟ فلننتظر التمديد لمرة ثالثة و رابعة و خامسة كل مرة بمبررات مختلفة. شيء ما ليس على ما يرام.
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61 - مدوخ الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:35
الدولة لاتريد إغلاق المصانع لأن ماما فرنسا ستغضب خصوصا معامل الكابلاج. ومراكز الإتصال
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62 - ملاحظ منتبه الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:36
يمكن المختبرات ماكاتخدمش في الليل داكشي علاش عدد الاصابات قليل فاإعلان الصباح وكايكون كثير مع الرابعة. يمكن!!!!!
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63 - كم عدد تحليلات مختبرتكم الطبية الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:38
فإذا اردتم التحكم في هذا الوباء والقضاء عليه وجب علينا مهاجمته بالتحاليل والصرامة في قوانين الحجر الصحي وليس هناك باك صاحبي .منابع الفيروس معروفة بكونها ظاهرة للجميع.
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64 - ز....مغربية الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:38
لمن سنلتجئ؟ سنلجئ اليك يالله.
كل المواطنين يطلبون ويرغبون ويناشدون ويرفعون اصواتهم للحكومة اقفلوا المصانع ولو لاسبوعين ولاحياة لمن تنادي مصنع الكابلاج لماذا اصبح بؤرة ؟ لانفهم ، وزارة الاوقاف قفلت المساجد والمواطنين أيدوا دلك من اجل سلامة العباد ووزارة الصناعة والتحارة تعمل لغير هذا الشعب لم نعد نفهم شيئا لماذا مازالت مفتوحة هل اخدتم عقدا مبرما مع سيد كورونا على انه لن يقترب منها ؟ انه اخدلكم لقد فتك بها لانه عدو شيطاني وصدقتموه .اما نحن فلنا الله يغيتنا ويرحمنا ويرفع الظلم عنا،ولاحول ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.سيخرج المغرب من هذه الازمة بقوة قادر
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65 - هشام الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:38
الا بقو الشركات والمقولات خدمة خصوصا فالدار البيضاء غدي نبقو على هد الحال حتي يرث الله الارض ومن عليها
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66 - محمد الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:39
السلام عليكم الله يجازيكم الى بقينا هاكا مغديش نساليو سدوا علينا الشركات حنت اغلب البؤر مؤخرا كتواجد بهاد الشركات شي خدام وشي كالس ماشي معقول راه كل مرة غادة تبان بؤرة جديدة .......
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67 - الله يحفظك و صافي الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:39
الأسواق مملوءة عن آخرها و الناس تجول و تصول محتكة فيما بينها غير مبالين بالوباء.....أظن أن نصفهم حامل للفيروس ولا تظهر عليهم علامة المرض....
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68 - عبد البر الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:39
كنقوله دائما لا يمكن توقيف هذا الفيروس في المغرب الا بتوقيف الشركات .ولو ديرو لدرتو
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69 - مواطنة الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:39
لن نتحمل نحن مسؤولية الدولة فضل سماح لبعض شركات و المعامل بلعمل و تقول لينا حنا جلسوا فديروكم اش هةد العبت اش ها سياسة تخربيق مغنبقاوش حنا سباقون في الحجر و اخر من يخرج من الحجر ماشي خدمة ام حل لجميع ام نخرجوا جميع و طبقوا سياسة القطيع و لي جات فين الدقة تموت
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70 - جواد الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:40
هادشي مازال ما بداو المقاولات لبغاو ابداو بعد العيد، راه الا بقا الحال هكذا راه غادي مازال ايزيدو فحالة الطوارئ خاص المراقبة خاص السلطات ايزيرو مع الشركات والمصانع ومع المقاولات التي ستبدأ العمل قريبا ولي ماحتارمش الإجراءات الوقائية اسدو ليه راه الصبر بدا يسالي
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71 - مجمد الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:41
يالطيف يالطيف نطلب من الحكومة اقفال اي وحدة صناعية ظهرت بها بؤرة وبائية لسبب قصرها وعدم اتخادها لكافة الاجراءات والتدابير لجعل العمال يحترمون قواعد التباعد والاحتياطلت الوقاية
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72 - Omar الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:42
خاص الناس يوعاو و يدخلوا لديورهم. المسؤولين و السلطات دارو اللي عليهم
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73 - moustafa الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:42
AU QATAR UNE PERSONNE SANS MASQUE SERA CONDAMNE A 3 ANS DE PRISON AU MAROC C EST 3 MOIS VOILA LE RESULTAT ..IL Y A TOUJOURS DES BETES QUI CIRCULE SANS MASQUE DANS LES RUES
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74 - علاش عدد المصابين الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:43
ان نتائج التحاليل تظهر في الصباح تم ترسل إلى الوزارة لتجمع وتكون نجاهزة في الرابعة أما الرقم المصرح به في الصباح فما هو إلا تقديري والفاهم يفهم
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75 - [email protected] الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:44
مافهمتش تال 10 الصباح كانت 20 دغييا ولات 110 نتوما سباب هادشي لمعامل دياواكم ليوصلونا لهاد الحالة والماطن مسكين يدفع الامان وسادين عليه قرب يحماق
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76 - يوسف الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:44
الشركات هم الطامة الكبرى.هناك شركات تعمل ومنتوجها غير ضروري
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77 - hAMID الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:45
Il faut absolument faire quelque chose pour arreter la catastrophe de CASABLANCA !
Si on ne fait rien d'ecxeptionnel on va continuer à voir et à subir cette situation calamiteuse à casa !
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78 - جلال الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:45
وا عباد الله المصانع المصانع ركزو عليهم ماشي الكمامات ولا
تخربيق راه كلشي سبابو المصانع هي لمكحلاها
لبارح شريكة ديال الكابلاج كحلته على برشيد ستصبح وهان المغربية
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79 - [email protected] الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:45
والله حتى حرام عليكم كون من شحال هذي سديتو هاد شركات كون دابا رجعو يخدمو وبلا منبداو كلا مرا تشجلو فيهم بوأر جديدة تتصلحوها من جيها وتعميوها من جيها الله يهديكم
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80 - anas الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:46
ما فهمت والو 18 ساعة تسجلت 24 حالة و في 4 ساعات تسجلت تقريبا 90 حالة الله اياخذ فيهم الحق ليمبغاش اشد دارو ودوك المعامل
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81 - رباطي الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:46
بسم الله الرحمن الرحيم
" فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا "
نتساءل لماذا كل هذه الضبابية في إعطاء الإحصائيات ؛ نتمنى ألا يكون هناك أي إخفاء لشيء ما .
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