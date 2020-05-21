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الرئيسية | مجتمع | مبادرة تزيح الستار عن معاناة "محارِباتِ الجائحة" في المستشفيات

مبادرة تزيح الستار عن معاناة "محارِباتِ الجائحة" في المستشفيات

مبادرة تزيح الستار عن معاناة "محارِباتِ الجائحة" في المستشفيات
هسبريس من الرباط
الخميس 21 ماي 2020 - 02:00

في التفاتة رمزية تروم إثارة الانتباه إلى ما تقاسيه النساء المتواجدات في الصفوف الأمامية على جبهة مواجهة جائحة كورونا في المستشفيات المغربية، تستعد جمعية "نساء من أجل التعددية والسلام" لإطلاق مبادرة تحت شعار: "هي في المستشفى في مواجهة فيروس كورونا".

وتقول الجمعية صاحبة المبادرة إنّ الجميع يتحدث عن موضوع كورونا على جميع الأصعدة والمستويات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، "لكن لا أحد استطاع بعمق أن يزيح الستار عن معاناة نساء مناضلات وجنديات خفاء يتقدمن الصفوف الأمامية لإنقاذ أرواح كثيرة".

وتوضح نزهة صادق، عضو مؤسس لجمعية "نساء من أجل التعددية والسلام"، أن النساء الموجودات على جبهة مواجهة فيروس كورونا في المستشفيات "يحاربْن من أجل إنقاذ حياة الناس، ويحاربن أيضا عندما يعُدن إلى بيوتهن بعد إتمام مهمتهنّ الإنسانية، حيث تُلقى على عاتقهن أعباء منزلية كثيرة".

وأضافت صادق، في تصريح لهسبريس، أن النساء يشكّل 67 في المائة من الجسم الصحّي العامل في المستشفيات، وأن مبادرة "هي في المستشفى في مواجهة فيروس كورونا" تروم تسليط الضوء على الجهود الجبارة التي تبذلها المرأة المغربية لإنقاذ حياة الناس التي يتربص بها الفيروس التاجي.

ووصفت الجمعيةُ صاحبةُ المبادرة النساء المحاربات لفيروس كورونا في المستشفيات بـ"بطلات الواقع"، مشيرة إلى أنهنّ "بيَّنَّ عن صبرهن ومراسهن في مواجهة وباء كورونا يوميا بين جدران المستشفيات، ويبذُلن تضحيات جبارة في سبيل علاج وإنقاذ أرواح المواطنين".

وإضافة إلى تسليط الضوء على ما تعانيه النساء اللواتي يحاربن فيروس كورونا في المستشفيات، تهدف المبادرة كذلك إلى المساهمة في تعزيز حقوق النساء العاملات في المجال الصحي وتسليط الضوء على تضحياتهن، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات.

في هذا الإطار، أعلنت جمعية "نساء من أجل التعددية والسلام" أنها ستنجز كتيبا إلكترونيا تحسيسيا حول أهمية الاعتراف بما تقوم به نساء الظل، خاصة الحلقة الأضعف منهن، وهن العاملات في المستشفيات، إضافة إلى فيديوهات ومقالات علمية مكتوبة بلغة مبسطة بغية تعميم المعلومة وتيسيرها لجميع الفئات، بالإضافة إلى دراسة سيوسيولوجية ميدانية ستنشر على مستوى الوسائط الإعلامية والرقمية.

وعلى المستوى الميداني، ستقوم الجمعية يوم الخميس من الأسبوع المقبل بتوزيع عُدة طبية على نساء القطاع الصحي في أحد المستشفيات العمومية بالرباط، تحوي أهم المعدات الوقائية ضد فيروس كورونا من كمامات وسوائل معقمة ومطهرات...

ودعت نزهة صادق المواطنين الذين لا يحترمون التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة كورونا إلى الالتزام بها، حماية لهم، وحماية أيضا للأطقم الصحية العاملة في المستشفيات، التي تواجه مخاطر الإصابة، وتشتغل تحت الضغط.

وأردفت المتحدثة ذاتها بأن العنصر النسوي العامل في المستشفيات يتحمّل عبئا مضاعفا، مضيفة: "لكي يقوم المرء بالأدوار التي تلعبها المرأة العاملة في القطاع الصحي عليه أن يكون مسلحا بقوة جسدية ونفسية خارقة. ولحسن الحظ أن المرأة المغربية لديها مِراس وقدرة على التأقلم مع الأوضاع مهما بلغت صعوبتها، ويجدر بنا أن نرفع لها القبعة وأن نساعدها على الأقل بالبقاء في بيوتنا خلال الحجر الصحي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Jaouad الخميس 21 ماي 2020 - 02:20
أنا زوج ممرضة مشيت نطلب نشوف ولادي اللي هدي كتر من شهراين مشفتهم ومتعاطفوش معاي أنا فمدينة ولادي فمدينة وهي فمدينة يعني ولادي ولاو يتامى
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2 - Sabrina الخميس 21 ماي 2020 - 02:24
الله ايعاونهم ويحفظهم وينجيهم.
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6
3 - مواطن الخميس 21 ماي 2020 - 02:28
أولا الفيروس ضعيييف جدا و الأرقام الهائلة للشفاء و الهزيييلة للوفيات و النسبة الكاسحة 91% للذين لا تظهر عليهم أي أعراض و لا يحسون بشيء تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك، ثانيا الكل يعرف الوضعية المهترءة و الكارثية للمستشفيات العمومية و التعامل السيء للمرضين و الأطباء مع عامة البسطاء من الشعب و عدم حضورهم و دائما الغياب و الدخول متأخرين و الخروج قبل الوقت للذهاب للعمل و جمع الأموال في القطاع الخاص و تلاعبهم في مواعيد التحليلات و السكانير و تسبيق المعارف و... زيد و زيد من الآفات التي لا حصر لها، ثالثا الممرضين العاملين بجناح كورونا يقول أن الأمور جد عادية و من يصنفون مصابين هم بصحة جيدة و ليس هناك أي خطر، لذلك كفى من الركوب على الموجة لتلميع الصورة فلا يمكن تغطية الشمس بالغربال
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4 - تحية للاطر الطبية الخميس 21 ماي 2020 - 02:34
اتقدم بالشكر الى جميع الاطقم الطبية التي تعمل كل ما في وسعها للتصدي لهذا الفيروس القاتل وعلى الحكومة دعمهم ماديا ومعنويا لانهم يستحقون ذلك و لانهم في الصفوف الامامية كما على الحكومة ايضا النهوض بالقطاع الصحي لتفعيل المظومة الصحية
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5 - amin sidi الخميس 21 ماي 2020 - 02:43
سلام ها كلام الحق بد كيهضر اول خطرى كنسمعو جمعية كدفع على المراء والممريضة ملاك الرحمة هد راه ديفاع شرعي اومبدارة حميدة مشي الدفاع على المساوات في الارث .وان توعطا الاوسيمة لمن يستحقوها وارجو من هد الجمعية .ان تعمل على طلب من صندوق التضامن بمنح هد الجنود راتيب شهر مسبق . ومجانن .هدي راه لعواشر.
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6 - MOWATINE الخميس 21 ماي 2020 - 02:54
واش حتا جات كورونا عاد اصبح الطبيب أو الممرض من الابطال!!؟مهنة الطب إنسانية قبل كل شيء ويؤدى عليها القسم عند التخرج ،لكن للأسف لم تؤخد بعين الإعتبار هاته الأشياء قبل زمن كورونا لفقدان الضمير المهني لماذا الركوب على الموجة؟وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
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7 - حب الاوطان من لايمان الخميس 21 ماي 2020 - 02:55
الله يجازيهم بكل خير ونتمنى من الحكومة تشوف من جهتهم. وراهم قايمين بالواجب احسن من شي دول عربية بحال مصر لي بنادم تيموت ومكينش لي يشوف فيه الحمد لله على كوننا مغاربة ومنتمين لهدا البلد رغم بعض الصعوبات لكن الحمد لله.
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8 - متتبع الخميس 21 ماي 2020 - 03:02
والممرضون ليسوا ببشر او انهم خارج التغطية مفهمت والو عطيوا كولشي المرأة والسلام.
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