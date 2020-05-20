بؤر وبائية صناعية وسكنية تواصل رفع إصابات "كورونا" بالمغرب

هسبريس من الرباط

أفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، بأن جل الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية اكتشفت ضمن بؤر صناعية وسكنية.

وأوضح مدير الأوبئة، في التصريح الصحافي اليومي، الأربعاء، أن "العدد الأكبر من 110 إصابات جديدة سجل في جهة الدار البيضاء سطات ضمن بؤرة جديدة بإحدى الوحدات الصناعية، وفي بؤرة قيد التتبع والكشف أفرزت حالات جديدة".

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة أن بقية الحالات الجديدة سجلت في جهة فاس مكناس ضمن بؤرة لتجمع سكاني، بالإضافة إلى بؤرة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة أفرزت 7 إصابات مؤكدة.

مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض أكد أنه "رغم التحسن في مؤشرات التعافي والوفيات، إلا أن المغرب مازال يسجل ارتفاعا في الحالات الجديدة، خصوصا على شكل بؤر، وذلك رغم أن الحالات النشيطة قيد العلاج تتقلص شيئا فشيئا".

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات، وفق تطبيق covid.hespress.com، 70 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تليها جهة فاس مكناس بـ 20 حالة، وطنجة تطوان بـ 10 حالات، ثم الرباط سلا القنيطرة بـ 5 إصابات.

أقل الإصابات سجلت في جهة مراكش آسفي بحالتين فقط، وحالة واحدة في كل من الشرق وبني ملال خنيفرة وسوس ماسة، فيما لم تسجل بقية جهات المملكة أي إصابات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 110 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7133 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، بلغ 98871 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.