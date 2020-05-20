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الرئيسية | مجتمع | المجلس العلمي الأعلى: صلاة العيد في المنازل

المجلس العلمي الأعلى: صلاة العيد في المنازل

المجلس العلمي الأعلى: صلاة العيد في المنازل
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 ماي 2020 - 16:39

أفاد المجلس العلمي الأعلى، بأن صلاة عيد الفطر تصلى في المنازل والبيوت، مع الأخذ بسنية الاغتسال والتطيب والتكبير قبل الشروع فيها.

وأورد المجلس، ضمن بلاغ له، بأن الغاية هي الحفاظ على سلامة نفوس المواطنين وصحة أبدانهم من آفة انتشار العدوى".

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