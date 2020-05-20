المجلس العلمي الأعلى: صلاة العيد في المنازل

هسبريس من الرباط

أفاد المجلس العلمي الأعلى، بأن صلاة عيد الفطر تصلى في المنازل والبيوت، مع الأخذ بسنية الاغتسال والتطيب والتكبير قبل الشروع فيها.

وأورد المجلس، ضمن بلاغ له، بأن الغاية هي الحفاظ على سلامة نفوس المواطنين وصحة أبدانهم من آفة انتشار العدوى".