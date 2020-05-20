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كُتّاب وآراء
العثماني: تأجيل مشروع "قانون 22.20" إنصاتٌ من الحكومة للمغاربة
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن حكومته تجاوبت مع نبض المجتمع ومختلف الفاعلين بشأن الجدل الذي رافق مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح 22.20.
ورفض العثماني، خلال جلسة مناقشة عرضه حول "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، الأربعاء بمجلس النواب، انتقادات برلمانيين بشأن تعاطي الحكومة مع مشروع القانون الذي عرف بقانون "تكميم الأفواه".
العثماني أوضح أن الحكومة قررت إيقاف مسطرة المصادقة على مشروع القانون المذكور حتى تمر الجائحة، وذلك بعدما قررت إعادة النظر فيه عن طريق لجنة تقنية ثم وزارية، انطلاقا من الملاحظات التي أثيرت حوله من قبل القطاعات الحكومية.
وأكد رئيس الحكومة، في تعقيبه على مداخلات النواب، أن "مشروع القانون هذا لن يصبح حقيقة حتى يحال على البرلمان، بينما الحكومة أوقفته رغم المصادقة عليه ضمن مجلسها".
وأشار العثماني إلى أن إرجاء الحسم في مشروع القانون 22.20 إلى وقت لاحق يعكس "إنصات الحكومة إلى تفاعل المواطنين ومختلف الفاعلين الذين عبروا عن آرائهم في الموضوع، وهو أمر يستحق تشجيعها عليه وليس اللوم والتبخيس".
وكانت الحكومة قررت التفاعل مع طلب محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.
بلاغ سابق لمجلس الحكومة أكد أنه بعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل، موضحا أنه سيتم تأخير النظر في المشروع إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.
وانتقد برلمانيون، خلال جلسة الرد على عرض رئيس الحكومة، محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون المثير للجدل، معتبرين ذلك بمثابة "استغفال للمواطنين وتوظيف مقيت لحالة الحجر الصحي، من أجل وضع معالم حجر من نوع آخر، يتعلق الأمر هذه المرة بحجر الحريات وتكميم الأفواه"، بتعبير فريق "البام".
جدير بالذكر أن مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، والذي خلف غضبا عارما وسط المغاربة إلى درجة إطلاق وصف "قانون تكميم أفواه المغاربة" عليه، خلق تصدعا كبيرا داخل الأغلبية الحكومية.
واختارت الأحزاب المشكلة لحكومة سعد الدين العثماني منطق تبادل الاتهامات بين أطرافها بخصوص وجود سوء نية في تسريب مسودة لم تكن محل اتفاق بين أعضاء الحكومة، بعد حوالي أربعين يوما من المصادقة عليها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
مشروع 20.20. هدفه خنق حرية تعبير
فبفضل الشعب انت رئيس.... لا رئيس بدون شعب و لا ديموقراطية دون صوت الشعب
ان الحرية هي اساس ازدهار الامم فكل الدول الدكتاتورية متخلفة.
مع العلم اننا نحترم خصوصية الاخرين و ضد التشهير او استعمال الإنترنت من اجل الحاق الضرر باي احد و كذلك نشر الاخبار الكاذبة و الترويج لها.
وان كانت الحكومة حقا تهتم لما ينشر في الويب فلابد ان تحارب التفاهات و القنوات التي تعطي مساحة للتافهين و التافهات و ليس المساس بحريه التعبير.
لكن بالنسبة للوباء فخير ما قامت به السلطات المختصة هي تمديد الحالة الى 10 يونيو. ومن جهة اخرى يجب الحذر كل الحذر من الاختلاط الكمامة ضرورية الكبعقة مهمة المعقمات مهمة الغسل مهم كما يجب تجنب التجمعات ويجب احترام مسافة متر ونصف على اقل تقدير.
فالدول التي استفحل فيها الوباء هي التي يكثر فيها الازدحام والاختلاط والتقبيل والحانات والسهرات : البرازيل الشيلي المكسيك انجلترا امريكا ...
أما مواقع التواصل الأجوف فلا يتجاوز صداها العالم الإفتراضي .
كلشي منا كون كنا كانتابعوا ونطالبوا بمحاكمة هاد اللصوص والإنتهازين الذين ينهبون المال العام ويخدمون لوبيات الفساد وما نتفاكوش على حقنا والله ما نلقاوهم كايتاسبقوا للوائح الإنتخابية ويكون كلشي خايف من المحاسبة.وحتى هادقانون تكميم الأفواه ما يطيحش فبالهم.
ولكن لا حياة لمن تنادي
شكرا لكم جزيلا على وفاءكم وحبكم للمواطنين وعيد مبارك سعيد والى مسرحية أخرى انشاء الله
نطالب بالإلغاء
لا لتكميم الأفواه
أتونا بمشاريع قوانين في مصلحة المواطنين :
-جودة المنظومة الصحية
-جودة وتحسين التعليم العمومي
-تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة
-محاربة الفساد والريع
-محاربة البطالة
-تحسين منضومة حقوق الإنسان
-المساواة أمام القانون إلخ. إلخ...
ليلة قدر سعيدة على المغاربة و المسلمين اجمع اللهم تقبل صيامنا و صلواتنا في هذه الليلة المباركة.
كل ما في الأمر أن تسريب القانون ورقهم وفضح أمرهم.
كانوا يريدون تمرير القانون تحت الطاولة واستغلال حالة الطوارئ للمصادقة عليه بسرعة. لكن الله فضحهم.. حتى تكونو نتوما لي ختارعتو مواقع التواصل عاد ديرو ليهم تقنين...لك الله يا وطني
رجاءا كفاكم استحمارا واستهزاءا بالمواطنين.
أن هدا القانون يلغي مبدأ المنافسة الشريفة، وهي إحدى ركاءز النظام الرأسمالي الدي ننهجه. فادا الغيتم حق إبداء رأي المستهلك وهو يدخل في باب تفعيل المنافسة فصلات الجنازة على الشعب. لأننا سندخل في منطق الاحتكار المقنن والواضح.
وما رأي مجلس المنافسة؟ فهل يجب الاحتفاظ به مع التصويت على هدا القانون ام يجب أن ينحل، لأن المنافسة لن تبق وبالتالي دوره هو سينتفي.
لله لما ادكروا لنا اسم دولة واحدة في العالم منعت شعبها من الاستفادة من حق المنافسة بين المنتجين.
فلا حاجة لنا بالوزارات الاخرى التي تمثل فقط عبء كبير على اموال دافعي الضراءب
والمشكل هو انهم لا يعترفون لا بالعثماني ولا بالبرلمان ولا بالشعب فاذا قرروا فقد قرروا ولا شيء سيقف امامهم مثل الساعة الاظافية وعشرات من القوانين اللاشعبية !!
اما الوزير الكاميكاز الذي نسب اليه القانون فهو فقد يرد دين الذي يدين به الزعيم المظلي المدلل الذي فرض حزب الوردة على حساب الميزان اثناء البلوكاج الشهير .
اما العثماني فهو مستمر في ايهام الناس على رغم ان الجميع يعرف ما يجري ويقع !! فكفانا من الاستهزاء من ذكاء المغاربة !!
إلى الملتقى في الإنتخابات
أولا بالنسبة لقرار 20.20 يجب إلغائه وليس تأجيله احتراما لحقوق المواطنين ورغبة في حق تعبير المواطن الحر عن رأيه حتى يتسنى لنا بناء دولة الحق والحق في التعبير عن الرأي لمواطن مغربي حر في دولة الحق والقانون .فالتعبير عن الرأي حق من الحقوق.
أما بالنسبة للسيد الوزير العثماني المحترم فليس هناك مشاورة مع الشعب وإنما هناك فكرة حجر الأفواه لاغير .نرجوا الشفافية والحرية لشعب في هذا البلد الآمن بلد الحق حفظه الله ونصره.