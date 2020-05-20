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الرئيسية | مجتمع | العثماني: تأجيل مشروع "قانون 22.20" إنصاتٌ من الحكومة للمغاربة

العثماني: تأجيل مشروع "قانون 22.20" إنصاتٌ من الحكومة للمغاربة

العثماني: تأجيل مشروع "قانون 22.20" إنصاتٌ من الحكومة للمغاربة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:00

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن حكومته تجاوبت مع نبض المجتمع ومختلف الفاعلين بشأن الجدل الذي رافق مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح 22.20.

ورفض العثماني، خلال جلسة مناقشة عرضه حول "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، الأربعاء بمجلس النواب، انتقادات برلمانيين بشأن تعاطي الحكومة مع مشروع القانون الذي عرف بقانون "تكميم الأفواه".

العثماني أوضح أن الحكومة قررت إيقاف مسطرة المصادقة على مشروع القانون المذكور حتى تمر الجائحة، وذلك بعدما قررت إعادة النظر فيه عن طريق لجنة تقنية ثم وزارية، انطلاقا من الملاحظات التي أثيرت حوله من قبل القطاعات الحكومية.

وأكد رئيس الحكومة، في تعقيبه على مداخلات النواب، أن "مشروع القانون هذا لن يصبح حقيقة حتى يحال على البرلمان، بينما الحكومة أوقفته رغم المصادقة عليه ضمن مجلسها".

وأشار العثماني إلى أن إرجاء الحسم في مشروع القانون 22.20 إلى وقت لاحق يعكس "إنصات الحكومة إلى تفاعل المواطنين ومختلف الفاعلين الذين عبروا عن آرائهم في الموضوع، وهو أمر يستحق تشجيعها عليه وليس اللوم والتبخيس".

وكانت الحكومة قررت التفاعل مع طلب محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.

بلاغ سابق لمجلس الحكومة أكد أنه بعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل، موضحا أنه سيتم تأخير النظر في المشروع إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.

وانتقد برلمانيون، خلال جلسة الرد على عرض رئيس الحكومة، محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون المثير للجدل، معتبرين ذلك بمثابة "استغفال للمواطنين وتوظيف مقيت لحالة الحجر الصحي، من أجل وضع معالم حجر من نوع آخر، يتعلق الأمر هذه المرة بحجر الحريات وتكميم الأفواه"، بتعبير فريق "البام".

جدير بالذكر أن مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، والذي خلف غضبا عارما وسط المغاربة إلى درجة إطلاق وصف "قانون تكميم أفواه المغاربة" عليه، خلق تصدعا كبيرا داخل الأغلبية الحكومية.

واختارت الأحزاب المشكلة لحكومة سعد الدين العثماني منطق تبادل الاتهامات بين أطرافها بخصوص وجود سوء نية في تسريب مسودة لم تكن محل اتفاق بين أعضاء الحكومة، بعد حوالي أربعين يوما من المصادقة عليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - مصطفى المذكوري الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:04
هل تسمع فعلا لأني اتسائل كل مرة هل تسمع اهات الشعب المغربي ام تسمع فقط صوت الزرواطة يا سيادة الرئيس
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42
2 - عدنان الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:04
مخصناش يتأجل خصنا يتمسحلو الآتار فخطرا
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104
3 - سمير الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:04
هههههه قالك تإجيل وإلغاء اسميتك ماشي تأجيل بارك الله وفيك
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63
4 - عبدو 23 الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:05
لو كان هناك إنصات من المغاربة لتم إلغاؤه وليس تأحيله..
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92
5 - ameur الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:06
و آ لا آ السي العثماني انساه تماما إن كنت تنصت للشعب فاحدفه و لا تعد تذكره أبدآ
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75
6 - atlas الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:07
اسم على مسمى تاجيل القانون الى اجل غير مسمى. تاجيل يعني سوف ياتي اجل للتطبيق نحن المغاربة نرفض تطبيقه وليس تاجيله...
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64
7 - سعيد بازا الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:07
ليلة القدر سعيدة الله يرفع علينا هاذ الوباء و الله يرفع علينا هاذ نمادج العتماني......من الحكومة
مشروع 20.20. هدفه خنق حرية تعبير
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50
8 - حسن الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:09
يجب الغاؤه نهاءيا وليس تٱجيله.فهذا القانون يشكل فضيحة وعار لكل المغاربة الاحرار الذين جاهدوا من اجل حرية التعبير.ولا يخدم الا مصالح الشركات التي تريد السيطرة على المغاربة لكي يستهلكوا منتوجاتها دون نقاش عن الجودة او الثمن...حسبنا الله ونعم الوكيل
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44
9 - fatima zahra الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:09
الإنصات د بصح هو تلغيوه ماشي تأجلوه حنا ما قابلينوش
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35
10 - من قلعة السراغنة الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:09
هههه تأجيل المناقشة....على الحكومة ان لا تزيد من الضغوظ الكثيرة التي يعاني منها المواطنون...ونصيحة حسب قول المصريين ..: ما بلاش..
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23
11 - عبدالله الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:09
هذا لأنكم تخشون نبض الشارع وليس حبا في عيون المواطنين،باراكا من لكذوب،حصالتو،او الكلمة لصوت الشارع والمواطن قبل كل شئ
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12
12 - azul hassan الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:09
الرجل الذي يحرم رجلا آخر من حريته هو سجين الكراهية والتحيز وضيق الأفق، نحن لسنا أحرارا بعد...
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6
13 - سعيد بازا الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:10
مشروع قانون 20.20 هدفه قمع حرية التعبير في المواقع(فايسوك....) اما الواقع حدت ولا حرج
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7
14 - مدوخ الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:10
لن يمنعنا هذا القانون ولن تسكتو أفواهنا. الشعب عاق وفاق
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11
15 - راشد الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:10
الحكومة ملزمة بالاستماع للشعب و ليس العكس ...
فبفضل الشعب انت رئيس.... لا رئيس بدون شعب و لا ديموقراطية دون صوت الشعب
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7
16 - الوليد الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:10
لا ادري ان كان هاد سي العتماني يتغابا ام ماذا فالشعب كله ضد قانون تكميم الافواه لم و لن نقبل بهاذا القانون
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8
17 - الرزيقي الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:11
اذن السي العثماني يعترف بشكل غير مباشر أن هاد القانون لا يريده المغاربة و أن الحكومة بدل أن تراعي مصالح المواطنين فهي تسعى إلى سن قوانين استبدادية يرفضها الشعب. القانون وجب إلغاءه و ليس تأجيله إذا كنتم فعلا تنصتون للمغاربة
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7
18 - hajji الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:11
لماذا التأجيل يعني النية المبيتة نحن في محنة وانتم تفكرون في الزلط و تكليخ الشعب اكثر من الذي نراه حاليا
ان الحرية هي اساس ازدهار الامم فكل الدول الدكتاتورية متخلفة.
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8
19 - هشام الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:11
لانريد تأجيل بل نرفض كمواطنين و بشكل قاطع هذا القانون السافر و الذي يعتدي بشكل واضح على حرية المواطنين في التعبير. من حقي ان اقول لا و اقاطع اي منتوج او شركة
مع العلم اننا نحترم خصوصية الاخرين و ضد التشهير او استعمال الإنترنت من اجل الحاق الضرر باي احد و كذلك نشر الاخبار الكاذبة و الترويج لها.
وان كانت الحكومة حقا تهتم لما ينشر في الويب فلابد ان تحارب التفاهات و القنوات التي تعطي مساحة للتافهين و التافهات و ليس المساس بحريه التعبير.
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7
20 - ahli الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:12
قموا بإلغاءيه ماشي تأجيل النضر فيه واش تتضحكو علينا هذ القانون راه سبة في حق الديمقراطية في المغرب
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3
21 - محمد الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:12
حنا مخسرين والو،المهم نديرو العكس و أي حاجة ضراتنا غادي نشكروها ليكم..نعكسوكم حتى ترجلو مع هاد الشعب الدكي
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4
22 - سؤال الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:12
الأستاد العتماني يعلم جيدا أن لديه الأغلبية في البرلمان يعني بدلك أن أي قانون أراد له أن يمر سوف يمر لكن الإنصات الحقيقي يتمتل في إلغائه دفعة واحدة أنا أقول هذا كأحد اللدين صوتوا لحزبكم فلا تخدلونا بقانون يضرب الحريات في الصميم
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-5
23 - bouybawn isa الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:13
هذا القانون اعتقد انه لا يصلح في المغرب لانه اصبح يساير النهج الديمقراطي والحريات الفردية التي ينص عليها الدستور.
لكن بالنسبة للوباء فخير ما قامت به السلطات المختصة هي تمديد الحالة الى 10 يونيو. ومن جهة اخرى يجب الحذر كل الحذر من الاختلاط الكمامة ضرورية الكبعقة مهمة المعقمات مهمة الغسل مهم كما يجب تجنب التجمعات ويجب احترام مسافة متر ونصف على اقل تقدير.
فالدول التي استفحل فيها الوباء هي التي يكثر فيها الازدحام والاختلاط والتقبيل والحانات والسهرات : البرازيل الشيلي المكسيك انجلترا امريكا ...
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3
24 - طارق الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:14
أنتم بصفتكم مسير لأمور البلاد كان الاولى بكم عدم مجرد التفكير بهذا القانون الغير قانوني
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5
25 - عدمي و افتخر الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:15
مجرد وضع المشروع قبل البلبلة و قبل كل شيئ يعني انك غير مهتم بالشعب بل محاولة ارضاء الباطرونا و نحن نعلم من يسيرها الخبار فراسكم ''-
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4
26 - ابو وصال الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:17
إذا اردتم أن نتق انكم فعلا تنصتون للشعب ارجعوا الى الساعة القانونية وجزاكم الله خيرا في هذا الشهر العظيم
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4
27 - محمد المانيا الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:18
لا التأجيل مسحه من الطاولة و نسيانه.اما التأجيل فهو يعني سيناقش يوما ما .
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0
28 - abdou الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:18
يجب الغاؤه نهائيا وليس تأجيله . ان الحكومة حكومة فعلا تهمها مصلحة المواطن فعلا والا فان كلام السي العثماني يبقى ضحكا على الدقون واستبلادا للمواطن المغربي
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2
29 - simo الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:18
اصلا تسريب القانون ما هو إلا خطة من المسؤولين لجس نبض المواطنين وهو مطبق بطريقة أو بأخرى .
أما مواقع التواصل الأجوف فلا يتجاوز صداها العالم الإفتراضي .
كلشي منا كون كنا كانتابعوا ونطالبوا بمحاكمة هاد اللصوص والإنتهازين الذين ينهبون المال العام ويخدمون لوبيات الفساد وما نتفاكوش على حقنا والله ما نلقاوهم كايتاسبقوا للوائح الإنتخابية ويكون كلشي خايف من المحاسبة.وحتى هادقانون تكميم الأفواه ما يطيحش فبالهم.
ولكن لا حياة لمن تنادي
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2
30 - مغربي الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:19
انصات الحكومة لاراء الشارع ونزولا عند رغبتهم أجلنا لهم اللجام .
شكرا لكم جزيلا على وفاءكم وحبكم للمواطنين وعيد مبارك سعيد والى مسرحية أخرى انشاء الله
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1
31 - حسن الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:20
ولماذا التأجيل ؟؟
نطالب بالإلغاء
لا لتكميم الأفواه
أتونا بمشاريع قوانين في مصلحة المواطنين :
-جودة المنظومة الصحية
-جودة وتحسين التعليم العمومي
-تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة
-محاربة الفساد والريع
-محاربة البطالة
-تحسين منضومة حقوق الإنسان
-المساواة أمام القانون إلخ. إلخ...
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1
32 - vsisteur الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:20
ههه كتسناو الغفلة .... يجب الغائه كليا عمري سمعت شي دولة دارتو . هذ القانون سيكون ضربة قوية للديمقراطية و الدستور المغربي الذي يعطي الحق بالتعبير .
ليلة قدر سعيدة على المغاربة و المسلمين اجمع اللهم تقبل صيامنا و صلواتنا في هذه الليلة المباركة.
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33 - immad الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:21
حسن النية يقتضي رفض المشروع جملة وتفصيلا.....لكن على ما يبدو الامر يتعلق فقط بتأجيل المصيبة والكارثة!!!
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34 - سعيد من المغرب الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:21
ليس هناك لا إنصات ولا هم يحزنون...
كل ما في الأمر أن تسريب القانون ورقهم وفضح أمرهم.
كانوا يريدون تمرير القانون تحت الطاولة واستغلال حالة الطوارئ للمصادقة عليه بسرعة. لكن الله فضحهم.. حتى تكونو نتوما لي ختارعتو مواقع التواصل عاد ديرو ليهم تقنين...لك الله يا وطني
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2
35 - %%%% الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:22
n oubliez pas a si othmani s il n y avait pas les roseaux sociaux vous n y serez pas au gouvernement vous et vos semblables du pjd .meme pas en reve et n oubliez pas que les élections arrivent et que un bour vous serez une carte brûlé par le mekhzene et par le peuple. des visages viennent et d autres qui part et croyez moi se qui est possible aujourd'hui sera demain banni et si vous nous museler aujourd'hui demain vous le serez aussi .
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36 - السخرية من الشعب البءيس الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:22
لو كان هناك انصات فعليا للشعب كما تقول لما الغيتم تماما هدا القانون السيء الدكر.
رجاءا كفاكم استحمارا واستهزاءا بالمواطنين.
أن هدا القانون يلغي مبدأ المنافسة الشريفة، وهي إحدى ركاءز النظام الرأسمالي الدي ننهجه. فادا الغيتم حق إبداء رأي المستهلك وهو يدخل في باب تفعيل المنافسة فصلات الجنازة على الشعب. لأننا سندخل في منطق الاحتكار المقنن والواضح.
وما رأي مجلس المنافسة؟ فهل يجب الاحتفاظ به مع التصويت على هدا القانون ام يجب أن ينحل، لأن المنافسة لن تبق وبالتالي دوره هو سينتفي.
لله لما ادكروا لنا اسم دولة واحدة في العالم منعت شعبها من الاستفادة من حق المنافسة بين المنتجين.
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2
37 - مواطن مغربي الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:22
عوض التفكير في مشاريع القوانين الفارغة، كل مرة مشروع قانون مضيعة للوقت وللبرلمان وما يتبع ذلك من اجراءات، بل يجب على الحكومة خلق فرص الشغل لامتصاص البطالة التي يتخبط فيها الشباب و البحث عن سبل ناجعة او برامج اوراش لانقاذ الطبقات الفقيرة والهشة
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38 - فارس بلا جواد الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:24
كون تتسمع الحكومة الشعب كون قدمتي استقالتك انت و امثالك من زمان
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5
39 - خالد تازة الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:24
بعد ان ثبت عدم جدوى جل الوجوه الوزارية التي تستنزف المالية العمومية وتاكد ان المغرب يمكن ادارته فقط بوزارة الداخلية والصحة والتعليم والفلاحة
فلا حاجة لنا بالوزارات الاخرى التي تمثل فقط عبء كبير على اموال دافعي الضراءب
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3
40 - سناء الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:25
حسبنا الله ونعم الوكيل فهاذ الليلة المباركة فكل واحد بغى الأذى للمغاربة .. ومنهم عدد اللي بغاو يصادقو على قانون تكميم المغاربة .. الله يخلصكم فالدنيا قبل الآخرة
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41 - Mustapha الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:26
الله هو لغدي اخلصكوم انشاء الله .ان الله يمهل ولا يهمل
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2
42 - تايكة غرماد الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:27
قانون مصدره معروف ومن وراءه معروف ما كاين لا عثماني ولا برلماني فقط يجب التفكير في من يستفيد من الجريمة لمعرفة كل شيء !!
والمشكل هو انهم لا يعترفون لا بالعثماني ولا بالبرلمان ولا بالشعب فاذا قرروا فقد قرروا ولا شيء سيقف امامهم مثل الساعة الاظافية وعشرات من القوانين اللاشعبية !!
اما الوزير الكاميكاز الذي نسب اليه القانون فهو فقد يرد دين الذي يدين به الزعيم المظلي المدلل الذي فرض حزب الوردة على حساب الميزان اثناء البلوكاج الشهير .
اما العثماني فهو مستمر في ايهام الناس على رغم ان الجميع يعرف ما يجري ويقع !! فكفانا من الاستهزاء من ذكاء المغاربة !!
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43 - tinghir الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:28
الحكومة فرضت الكممات في كورونا و تريد ان تفرضها علينا إلى الأبد في الرأي الانتقاد
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44 - علاء الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:29
شكرا للحكومة التي تستمع إلى نبض شعبها لأنه لو كان فعلا ما تقوله صحيحا ما كان لهذا القانون أن يتم التفكير فيه أصلا وصياغته وإخضاعه لمسطرة المصادقة. ولكن المغاربة يقولون مثلا شعبيا "نية الأعمى في عكازه".إذا تم منع منابر التواصل الاجتماعي فالمغاربة يبتكرون وسائلهم الخاصة لأنهم مبدعون والدليل هو جائحة كورونا التي أبدعوا أدوات التنفس والكمامات وووووو.
إلى الملتقى في الإنتخابات
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5
45 - غ.ع الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:30
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أولا بالنسبة لقرار 20.20 يجب إلغائه وليس تأجيله احتراما لحقوق المواطنين ورغبة في حق تعبير المواطن الحر عن رأيه حتى يتسنى لنا بناء دولة الحق والحق في التعبير عن الرأي لمواطن مغربي حر في دولة الحق والقانون .فالتعبير عن الرأي حق من الحقوق.
أما بالنسبة للسيد الوزير العثماني المحترم فليس هناك مشاورة مع الشعب وإنما هناك فكرة حجر الأفواه لاغير .نرجوا الشفافية والحرية لشعب في هذا البلد الآمن بلد الحق حفظه الله ونصره.
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46 - محمد الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:33
الرجل القوي...الرجل اللدي يساوي 33 مليار... وسيييير كون تحشم
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47 - fhhgg الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:36
اللهم في ليلة القدر ارفع عنا هدة الحكومة وامثالها وارزقنا حكومة صالحة
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