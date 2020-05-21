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"الاستقرار" تساهم بمليون درهم لمواجهة "كورونا"

"الاستقرار" تساهم بمليون درهم لمواجهة "كورونا"
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 21 ماي 2020 - 06:26

أعلنت شركة "الاستقرار"، التي يمتلكها رجل الأعمال عبد الرحمان المودني، عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم في الحملة التضامنية لمواجهة جائحة كورونا بالمغرب.

وجاءت هذه المساهمة من شركة الاستقرار موزعة على الشكل التالي: 50 مليون سنتيم تم إيداعها في الصندوق الخاص لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي أحدث بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و50 مليون سنتيم لتمويل عملية اقتناء 2000 قفة غذائية موجهة للأسر الفقيرة بعمالة آنفا في مدينة الدار البيضاء.

وأوضحت "الاستقرار"، في بلاغ لها، أنه أمام الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة التي يجتازها المغرب حاليا، فقد "ساهمت الشركة منذ بداية انتشار كوفيد-19 في المجهودات التضامنية الوطنية التي عمت كل أرجاء المغرب".

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