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الرئيسية | مجتمع | هل سيؤثر عدم إتمام المقرر الدراسي على مستوى التلاميذ الناجحين؟

هل سيؤثر عدم إتمام المقرر الدراسي على مستوى التلاميذ الناجحين؟

هل سيؤثر عدم إتمام المقرر الدراسي على مستوى التلاميذ الناجحين؟
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 21 ماي 2020 - 00:00

بعد أن تأكّد أن مواضيع الامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية الحالية ستقتصر على الدروس المقروءة، أي التي توقفت عندها الدراسة يوم 16 مارس الماضي، يتساءل بعض المتتبعين للشأن التربوي ما إذا كان الرصيد الذي راكمه التلاميذ كافيا لمواصلة الدراسة بشكل سلس في الأقسام الموالية.

وكان عدد من الأساتذة يعتزمون العودة إلى النقطة التي توقفت عندها الدروس عقب تعليق الدراسة، لعدم كفاية ما يتلقاه التلاميذ عن طريق آلية التعليم عن بعد، لكنّ استمرار الحجر الصحي أنهى السنة الدراسية قبل الأوان، وبالتالي تقرر امتحان التلاميذ فقط في الدروس التي حضروها، دون بقيّة مواضيع المقرر الدراسي.

وعلى الرغم من أن التلاميذ لم يُتمّوا المقرر الدراسي، فإن هذا لن يؤثر على مسارهم الدراسي، ولن يشكّل عقبة أمام الناجحين منهم بعد انتقالهم إلى المستويات الدراسية الموالية، لأنهم سيستفيدون من مراجعةٍ لِما فاتهم قبل بدء الموسم الدراسي المقبل، حسب نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ.

وأوضح عكوري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الدراسة لن تبدأ عمليا إلا في شهر أكتوبر، وأنه سيكون بوُسع التلاميذ أن يستفيدوا، خلال شهر شتنبر، من دروس لاستدراك ما نقُص من المقرر الدراسي برسم السنة الدراسية الحالية، معتبرا أن هذا الأمر لن يطرح إشكالا.

وحظي قرار وزارة التربية الوطنية امتحان التلاميذ في الدروس المقروءة، أي التي حضروها فقط قبل توقف الدراسة، بترحيب من الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ، التي سبق أن ضمّت هذا المطلب في مذكرة رفعتها إلى الوزارة، حيث اعتبر عكوري أن هذا الإجراء مُنصف لجميع التلاميذ.

وأردف المتحدث أن الامتحان في الدروس المقروءة يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، بعدما تبيّن أن الدروس عن بعد لم يستفد منها جميعهم على قدم المساواة، خاصة أبناء الأسر المنتمية إلى الطبقات الاجتماعية الهشة، إما بسبب الافتقار إلى الوسائل التقنية، أو عدم الارتباط بالأنترنت، أو غياب الكهرباء.

من جهة ثانية، قال نور الدين عكوري إن ظروف إجراء الامتحانات المقرر أن تبدأ في الأسبوع الأول من شهر يوليوز المقبل ينبغي أن تتوفر فيها أقصى درجة حماية التلاميذ من الإصابة بفيروس كورونا، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى تنسيق جهودها في هذا الجانب مع وزارة الصحة.

وأضاف أنه لا بد من توفير وسائل للنقل بالنسبة للتلاميذ القاطنين في العالم القروي الذين كانوا يستفيدون من منحة الداخليات، وأن يتم تعقيم هذه الأخيرة وضمان إجراءات السلامة الصحية داخلها، من مسافة الأمان وتوفير أدوات التنظيف والتعقيم، ومراقبة الطعام الذي سيقدم إليهم، مضيفا أنه حتى لو قُضي على فيروس كورونا قبل إجراء الامتحانات، ينبغي أن تستمر الإجراءات الاحترازية للوقاية منه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - معلق الجمعة 22 ماي 2020 - 00:02
السلام عليكم الم تستسعرو زيادة في فواتير الماء من ليديك فبعد ان كان تمن فاتورة المياه مستقر في ثمن لمدة طويلة لاحضت ارتفاع يفوق الضعف في ثلاتة اشهر المنصرمة
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4
2 - عابر سبيل الجمعة 22 ماي 2020 - 00:04
اذا استمر هذا الفيروس في الانتشار فسيكون اجراء الامتحانات في يوليوز مغامرة غير محسوبة العواقب لذلك من الافضل ان تختصروا الطريق وتقومو بانجاح جميع التلاميذ تلافيا لما لا تحمد عقباه وتوفيرا لميزيانيات ضخمه ستصرف على انجاز الامتحانات
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-8
3 - نعم الجمعة 22 ماي 2020 - 00:05
نعم.....سيؤتر ايجابيا : سيكون لهم المزيد من الوقت للبحت و التعلم الشخصي (Less is more)
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8
4 - متدرب الجمعة 22 ماي 2020 - 00:07
حنا بالمقرر او الله يجيب .. اذا ما قراش الواحد لراسو راه مايدير والو ..
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3
5 - امغار ناريف الجمعة 22 ماي 2020 - 00:10
كالعادة في بداية كل موسم دراسي يقوم الا ساتدة باعطاء دروس من الوحدة الاخيرة للشنة السالفة حيث تكون بمثابة البنية المعتمدة لا جل للانطلاقة التعليمية بالمدرسة المغربية المعمول بها منذ سنوات اذن فلن يضيع المقرر وسيستفيد التلاميذ من كل الدرةس بذون استثناء لان التركيبة البيداغوجية تتطلب الترابط المستمر بين الدرس وسابقه على شكل بنية متراصة وهكذا تسامر العملية التعلمية في كل المستويات الدراسية
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6
6 - العجب الجمعة 22 ماي 2020 - 00:18
كيف لدروس كانت مبرجة خلال شهر كارس، ابريل، كاي و يونيو أن تراجع خلال سبتمبر؟ هذا كا يسمى بالطنز العكري او تعلم اابرنامج الدراسي في خمسة ايام
اكييييد أن مستوى التلاميذ سيتأثر جدا بهذا التوقف آسي الخبير
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4
7 - مواطن الجمعة 22 ماي 2020 - 00:34
من زمآآان و المستوى غادي من سيء إلى أسوأ ماشي حتى بانت هاد الأزمة من زمآآان و وزارة التربية الوطنية غادية بسياسة الدفيع خليهم ينجحو غير دفع حيت ماعندناش فين نديروهم وتاينجحو الأولوفات بدون معدل و هم يعلمون جيدا أن هؤلاء سيسقطون عاجلا أو آجلا إن لم يتعثروا في الباك و استطاعو النفاد بالنقيل سيسقطون في التعليم الجامعي لذلك بحال كملو المقرر بحال ما كملوهش المستوى هو هو، من الخيمة خرج مايل
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2
8 - دوتنت الجمعة 22 ماي 2020 - 00:34
المقررات الدراسية ليست للتعليم وتحصيل العلم وانما فقط دروس يمتحن فيها التلميذ والطالب من اجل الحصول على الشواهد مثلها مثل دروس السياقة من اجل الحصول على رخصة السياقة
التعليم يتطلب منهج تعليمي للرقي بالانسان من اجل تحصيل علمي نافع وهادف وليس دروس عقيمة لا فاءدة منها
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2
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