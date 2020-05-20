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الرئيسية | مجتمع | الصيادلة يدعمون منح المغاربة حق استبدال الدواء

الصيادلة يدعمون منح المغاربة حق استبدال الدواء

الصيادلة يدعمون منح المغاربة حق استبدال الدواء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 ماي 2020 - 23:10

في الوقت الذي أعلنت فيه التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص رفضها لمقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف، خرجت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والمجلس الوطني للصيادلة ليعلنا دعمهما لحق المغارب في استبدال الدواء.

ورفض صيادلة المغرب ما وصفوه تطاول التنسيقية المذكورة على مهنة الصيدلة، وتجاوزها للخطوط الحمراء ومبادئ أخلاقيات المهنة، مبدية استعدادها مع التمثيليات المهنية الأخرى للأطباء لتقديم مقترح قانون مشترك بين الأطباء والصيادلة لتنزيل حق استبدال الدواء.

وينص مقترح قانون الفريق الاستقلالي على أنه في حالة عدم توفر الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية بالصيدليات ولدى موزعي الأدوية، يجوز للصيدلي استبداله بدواء آخر له المكونات والجرعات نفسها، مشترطا أن "لا يتجاوز سعره ثمن الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية".

وذكر الفريق أنّ الممارسة أبانت عن مجموعة من "الصعوبات والإكراهات المطروحة أمام المرضى، عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الأدوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، دون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال".

صيادلة المغرب اتهموا تنسيقية أطباء القطاع الخاص بالجهل بالقوانين التي من شأنها زعزعة الثقة في المنظومة الصحية، محذرين من "تأثر الجهة المعنية ورد فعلها المفرط وكذا أسباب تمسكها بعدم تغيير الاسم التجاري للدواء في الوصفة الطبية من طرف خبراء في مجال الأدوية، مادام الاستبدال يحافظ على نفس جرعة المادة الأولية الفاعلة ويحقق نفس العلاج المأمول للمريض".

وأكد بلاغ للصيادلة توصلت هسبريس بنسخة منه أن "حق استبدال الدواء آلية يستفيد منها المرضى من الدرجة الأولى، وهي آلية معمول بها في كثير من دول العالم"، واصفا "هذه الخرجات غير المسؤولة بتعطيل تطوير المنظومة الصحية ببلادنا".

وسجل صيادلة المغرب أن "الظرفية التي تمر بها البلاد من حجر صحي تحد من تنقل المواطنين بشكل طبيعي، وكذا انقطاع الأدوية بين الفينة والأخرى التي تتوفر على أدوية جنيسة لها في كثير من الأحيان"، معتبرين أن هذا الظرف "من الدواعي الأساسية لتنزيل هذا المقترح خدمة للمواطنين وللصالح العام، بعيدا عن المزايدات الضيقة التي تؤطرها الامتيازات المادية للمدعين".

من جهته، اعتبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن ما مقترح قانون الفريق الاستقلالي ينسجم مع دوره التشريعي والرقابي، موردا أن "الحق في استبدال الدواء هو مطلب مهني معمول به في جميع الدول التي تتوفر على منظومات صحية متقدمة".

وقال بلاغ صادر عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "القطاع الصيدلي بالمغرب ومنذ الستينيات تمكن من صناعة دوائية محلية تؤمن اليوم 70 في المائة من حاجياته الدوائية، وهو مكسب للمنظومة الصحية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - المدرسة الوطنية الأربعاء 20 ماي 2020 - 23:28
المغاربة هم من يجب دعم الصيادلة لإستبدال الدواء وليس العكس لأن هذه العملية في صالح الصيادلة وليس المواطنيين. لأن هناك من الصيادلة من لن تجد في صيدلته إلا قليل من الدواء وعوض تركك تبحث عن دوائك عند صيدلية أخرى يريد إعطائك الموجود عنده.
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27
2 - احمد الأربعاء 20 ماي 2020 - 23:31
حتى يكونو الصيادلة بعداكيعمرو الصيدليات ديالهم عاد يتكلمو، الصيدليات يسيرون من طرف مستخدمين لم يدرسو الصيدلة لياتي الصيدلي نهاية الشهر او نهاية الأسبوع ليأخذ الأرباح.
الدواء الجنيس لا يشبه الدواد الأصلي، و قد تكون له مضاعفات، و الطبيب هو من يتحمل المسؤولية فمن حقه وصف دواء بعينه.
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15
3 - مواطن الأربعاء 20 ماي 2020 - 23:38
انا مع قرار الاطباء لان الطبيب المختص هو الذي يعرف الدواء الملاءم للمريض و للاسف الصيدلة ليديهم علاقة تجارية مع الموزعين و هم سيختارون الدواء الذي فيه هامش الربح اكبر على الاقل اذا كان قانون يجب ان ياخذ اذن الطبيب اذا كانت هناك حالات مستعجلة لا غير ليس اعطاء كافة الصلحيات للصيدلة لاننا نعرف ما سيحدث على حساب صحة المواطن المغربي البسيط
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9
4 - {{ أبوإسحاق الوسطي }} الأربعاء 20 ماي 2020 - 23:43
الأمر وما في هو أن هناك صراع بين الذئاب على من يأكل الحصة الكبرى من جثة المريض، الطبيب يدافع عن الشركة التي تؤدي له، والصيدلي يدافع كذلك عن من يؤدي له، والمواطن في وسطهم، ليس له إلا الله...
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8
5 - Mowatin الأربعاء 20 ماي 2020 - 23:47
لماذا اطباءنا الاعزاء يتشبتون بمنع اهل الاختصاص من التصرف في الدواء.اليس الاجدر بالطبيب ان يكتب المادة ااحيوية ويترك للصيدلي صاحب الاختصاص الحق في اعطتء الدواء المناسب للمريض حسب ظروفه السوسيو اقتصادية.....
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-5
6 - مواطن الأربعاء 20 ماي 2020 - 23:51
مقترح ممتاز كما هو معمول به في فرنسا، و تونس و الجارة الجزائر،
حتى لا نبقوا نحن المواطنون في متاهة البحث عن الدواء المفقود
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0
7 - amine الأربعاء 20 ماي 2020 - 23:54
Les médecins doivent rédiger leurs ordonnances en DCI et non pas en noms commerciaux.
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7
8 - Mahjoub الأربعاء 20 ماي 2020 - 23:55
مسألة إستبدال الدواء الموجود في الوصفة الطبية من طرف بائعي الأدودية ـ حتى لا نقول الصيادلة ـ شائعة وجاري بها العمل، حتى بدون قانون ينظم العملية والأدهى والأمر من ذلك أن معظم الأدوية البديلة تكون ممن يقل عليها الطلب و المرتفع ثمنها بغية مضاعفة الربح والتخلص من المخزون.
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