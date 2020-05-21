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كُتّاب وآراء
جمعيات تتواصل مع المستهلكين المغاربة رقميا
أفادت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين المغاربة بأنه في هذه الظرفية الاستثنائية التي تجتازها المملكة لمواجهة وباء "كوفيد-19"، وضعت رهن إشارة المستهلكين والمستهلكات منصة رقمية وخطا هاتفيا "للتبليغ عن الممارسات التجارية غير القانونية، الزيادة غير المعقولة في الأسعار، التخزين غير القانوني للمواد والامتناع عن البيع أو النقص في التموين".
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن المنصة الرقمية www.reclamation.fnacmaroc.org والخط الهاتفي 05.22.24.47.48 "يهدفان إلى استقبال شكايات المستهلكين والمستهلكات والعمل على دراستها من طرف خلية التتبع، ومعالجة الشكايات بالجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب وحلها من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بحيث تعمل هذه الأخيرة على تعبئة المؤسسات والبنيات المعنية على المستوى الترابي والمحلي".