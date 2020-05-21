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كُتّاب وآراء
52 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7185 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 52 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7185 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 104705 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 196 حالة.
وتم التيقن أيضا من 114 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4212 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
يعني رفع الحجر تدريجيا .. أولا سيخرج أصحاب العمل بعد العيد .. ثم سيخرج أشخاص آخرون يوم 10 بنيو .. يعني الرفع التدريجي للحجر
* عدد تحاليل : 5.886
* الحالات المستبعدة : 5.834
* عدد الحالات المؤكدة : +52
* الحصيلة الإجمالية : 7.185
* حالات تحت العلاج
العالم غيتقاس بكورونا غير لي مات او لي برا او لي دورها بلا ميعيق.
إيرلندا
سويسرا
إسرائيل
النمسا
اليابان
الدنمارك
كوريا الجنوبية وما أدراك ما كوريا الجنوبية
صربيا
التشيك
النرويج
الحجر الصحي و ضهور بؤر .
كترة الحواجز و ضهور حالات إصابات جديدة.
حصر الوباء و ضهور مخالطين و مخالطيهم ز مخالطي مخالطيهم..
ماهده الإستراتيجية يا سيدي يا ربي ..وا الحكومة وا الحكومة اول مرة ربي داركم فالمباشر مع العالم
عفاكم لموقفوا الشركات في مدينة البيضاء على الاقل
اظن اننا لن ننتهي من هذا الوباء اطلاقا ادا بقي هدا الكيل بمكيالين تمت الغلبة على الدراويش وطبقوا الحضر وتركوا البؤر الصناعية والتجارية لتفرخ الفيروسات نظرا لعدم احترام السلامة الصحية للعمال والزبناء لان اصحاب الراسمال الجشع لايريد مصاريف جديدة للحفاظ على صحة الناس وبالتالي فالفيروس لن ينتهي ابدا الا بالاغلاق للجميع دون اسثناء .
اللهم رفع عنا هذا الوباء