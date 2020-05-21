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الرئيسية | مجتمع | 52 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7185 حالة في المغرب

52 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7185 حالة في المغرب

52 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7185 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 21 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 52 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7185 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 104705 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 196 حالة.

وتم التيقن أيضا من 114 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4212 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - انس الخميس 21 ماي 2020 - 10:14
العثماني قال تمديد الحجر الصحي إلى 10 يونيو .. ووزير الشغل قال أن المقاولات ستشتغل بعد العيد
يعني رفع الحجر تدريجيا .. أولا سيخرج أصحاب العمل بعد العيد .. ثم سيخرج أشخاص آخرون يوم 10 بنيو .. يعني الرفع التدريجي للحجر
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0
2 - عبدو الخميس 21 ماي 2020 - 10:14
اللهم ألطف بنا وإرفع عنا هذا الوباء ياأرحم الراحمين،ونحن عندنا ثقة كبيرة بربنا أنه سيرفع هذا الوباء وتعود الحياة كما كانت،فقط أدعو الله فإنه سميع مجيب الدعوات
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27
3 - الدعاء الخميس 21 ماي 2020 - 10:15
يل رب الطف بعبادك يا ارحم الراحمين
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23
4 - hicham الخميس 21 ماي 2020 - 10:15
السلام عليكم حصيلة هذا صباح.
* عدد تحاليل : 5.886
* الحالات المستبعدة : 5.834
* عدد الحالات المؤكدة : +52
* الحصيلة الإجمالية : 7.185
* حالات تحت العلاج
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2
5 - hajar الخميس 21 ماي 2020 - 10:15
للاسف كل نهار و نسبة تنسيك في الأخرى رغم تمديد الحجر اللهم ارفع عنا هدا الوباء و صافي النفسية عيات ما بقيت فاهمة والو بؤر كتيرة و عدم احترام الحجر كلها عوامل تزيد الحين بلة الله يحفظنا ....
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10
6 - زمرد الخميس 21 ماي 2020 - 10:15
اللهم إرحم موتانا واشفي مرضانا أمين يارب العالمين
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10
7 - عبد ربه الخميس 21 ماي 2020 - 10:17
السلام عليكم ......كالمعتاد 52 في الصباح و152 في المساء ....صاااااافي ولفنا .....شكرا
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18
8 - From California الخميس 21 ماي 2020 - 10:18
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
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8
9 - نبيل الخميس 21 ماي 2020 - 10:19
اللهم انك عفو تحب العفو فعفو عنا وازح عنا هده الجائح يائرحم الراحمين.
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7
10 - سعيد الخميس 21 ماي 2020 - 10:19
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم واشفيهم انك على كل شيء قدير
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4
11 - عادل الخميس 21 ماي 2020 - 10:19
التعايش مع الوباء هو الحل الأمثل، أما إطالة فترة الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى سيكون له انعكاسات خطيرة على البلاد والعباد...
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9
12 - عبد القادر الخميس 21 ماي 2020 - 10:19
الله ايجيب العفوا والشيفاء ويرحم امواتنا جميعا في هدا الشهر المبروك يطفي هذا الوباء.
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4
13 - مغربي الخميس 21 ماي 2020 - 10:19
لاحول ولا قوة الا بالله.... بزاف والله عيينا كل نهار كنقولو اليوم يسالي هادشي ولكن اللستهتار ديال الشركات وشي اشخاص غادي يخلينا داءما كنحلمو.... ياربي السلامة
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4
14 - [email protected] الخميس 21 ماي 2020 - 10:20
أولا الله يرحم أموات المسلمين جميعا. والحمد لله على نسبة المتعافين ولكن إن لم تحزم الجهة المسؤولة مع منعديمين ضمير ليهما بوأر الشركات غذي نكونو غتنكبو لما فرملة
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3
15 - عبد الصمد الخميس 21 ماي 2020 - 10:21
لطفك يا الله.اللهم أبعد عنا البلاء و الوباء
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16 - استفد الخميس 21 ماي 2020 - 10:21
بقاو تهيب وزارة الصحة.....او خليو بنادم خارج.
العالم غيتقاس بكورونا غير لي مات او لي برا او لي دورها بلا ميعيق.
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-3
17 - فلاح الخميس 21 ماي 2020 - 10:23
سوس كانت هانية قبل ماتجي واحد السيدة-مامسحمينش ليها قدام الله-جات من مراكش بدون حسيب ولا رقيب،وحاليا مجموعة من الاحياء فيهم مخالطين،السيدة كلنت كاتسارا من دار الدار،او بالاحرى من حي الى حي.هنا كايطرح واحد السؤال: واش ماشي من واجب الدولة اتاخد اجراءات قاسية فحق امثال هادو؟!!!
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12
18 - Arsad الخميس 21 ماي 2020 - 10:25
معدل الفوحصات تبين أن المغرب مزال مقصرا وان هنالك بوئر موقوته مئة ألف فحص نسبة قليلة وقد كان على المغرب ان يجري مليون فحص على الاقل
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1
19 - sami الخميس 21 ماي 2020 - 10:26
للهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، وتداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
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3
20 - علاء ش الخميس 21 ماي 2020 - 10:27
لا أظن يمكن السيطرة على هذه الجائحة دون الزيادة في عدد الإختبارات اليومية 10000 ثم بعد ذلك الزيادة تدريجيا دون توقف، علينا ربح الوقت الغالي قبل الانهيار الغير مرغوب فيه ، كل التوفيق والنجاح
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0
21 - هشام متسائل الخميس 21 ماي 2020 - 10:30
هناك دول سجلت عشرات الآلاف من الحالات المؤكدة ومئات حالات الوفيات وهي اليوم تسجل عدد حالات إصابة يومية أقل من المغرب
إيرلندا
سويسرا
إسرائيل
النمسا
اليابان
الدنمارك
كوريا الجنوبية وما أدراك ما كوريا الجنوبية
صربيا
التشيك
النرويج
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2
22 - واقعي الخميس 21 ماي 2020 - 10:31
كعادتنا .
الحجر الصحي و ضهور بؤر .
كترة الحواجز و ضهور حالات إصابات جديدة.
حصر الوباء و ضهور مخالطين و مخالطيهم ز مخالطي مخالطيهم..
ماهده الإستراتيجية يا سيدي يا ربي ..وا الحكومة وا الحكومة اول مرة ربي داركم فالمباشر مع العالم
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5
23 - مواطن من القنيطرة الخميس 21 ماي 2020 - 10:32
أليس من حقنا يا مندوب الصحة ان نعرف تفاصيل الحالة الوبائية في مدينتنا....اخر تحديث كان في ١٣ ماي....لا حول ولا قوة إلا بالله....
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6
24 - عبد البر الخميس 21 ماي 2020 - 10:33
بؤرة صناعية بؤرة صناعية بؤرة صناعية بؤرة صناعية بؤرة صناعية بؤرة صناعية بؤرة صناعية بؤرة صناعية بؤرة صناعية بؤرة صناعية بؤرة صناعية بؤرة صناعية
عفاكم لموقفوا الشركات في مدينة البيضاء على الاقل
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0
25 - simo الخميس 21 ماي 2020 - 10:35
الحمدلله نسبة الشفاء تتعدى نسبة الإصابات ومع ذلك لابد من الحذر من موجات العدوى لان هناك شريحة واسعة لامبالية
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26 - حميد الخميس 21 ماي 2020 - 10:35
لمادا يفرض علينا الحضر ولا يفرض على الاخرين لمادا فرض الحضر على الحرفين والمحلات التجارية للالبسة واشياء اخرى يعمل فيها انسان واحد ممكن ان يطبق السلامة الصحية لنفسه بالتعقيم والكماممة و... ولايطبق على المحلات التجارية الكبرى كمرجان والمعامل التي هي اصل البؤر والمصائب .
اظن اننا لن ننتهي من هذا الوباء اطلاقا ادا بقي هدا الكيل بمكيالين تمت الغلبة على الدراويش وطبقوا الحضر وتركوا البؤر الصناعية والتجارية لتفرخ الفيروسات نظرا لعدم احترام السلامة الصحية للعمال والزبناء لان اصحاب الراسمال الجشع لايريد مصاريف جديدة للحفاظ على صحة الناس وبالتالي فالفيروس لن ينتهي ابدا الا بالاغلاق للجميع دون اسثناء .
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6
27 - Abdou الخميس 21 ماي 2020 - 10:36
علينا ان نقتنع بضرورة التعايش مع الوباء
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2
28 - منصف التازي الخميس 21 ماي 2020 - 10:36
الله يلطف بنا يا رب. متى نسمع عدد الاصابات قليل. البؤر تظهر أن لو فحص كل الشعب لوجدنا ارقام كبيرة . الحل هو التعايش مع الفيروس . اغلب الحالات لا تظهر عليها علامات. ربما الإنسان العربي بطبيعة اكله له مناعة خاصة عن من يأكلون الخنازير و الكلاب و الخفافيش و الخمر و الله اعلم. لم اعود اهتم لاخبار كورونا لأنني مرضت نفسيا
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29 - زهير الخميس 21 ماي 2020 - 10:37
حان الوقت لرفع الحجر الصحي تدريجيا في جل جهات المملكة. ضروري الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والتباعد الإجتماعي إلى حين اكتشاف لقاح للوقاية من مرض كوفيد19.
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30 - امين الخميس 21 ماي 2020 - 10:37
لابد من محاصرة بؤر الوباء اما غير ذلك فينبقى ندور في حلقة مفرغة
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31 - لبنى الخميس 21 ماي 2020 - 10:40
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حتى تنقولو بداو تيتنقصو الحالات وتيرجعو يتزادو هد شي ماتيبشرش بالخير راه احنا دايرين الحجر في ديورنا ولادنا كبار وحابسينهم من نهار بدا الحجر وكل مرة تنصبروهم هد شي غادي يتنقص ونخرجوكم علاش وحدين آخرين مستهترين بسببهم ولينا في هد الحالة لا ناس مساكن خرجت تخدم و تضبر على قوت يومها .مثلا الدار البيضاء كل شي خارج بحالا ماكاين والو لازم ماتديرو معهم حل هديك المدينة خاصها تسد ويدخلو عليهم العسكر في كل الاحياء حتى حد مايخرج والمصانع تسد باش،هكدا نقدرو نقضيوا على هد الوباء اما الى بقينا هكدا راه ماعمرو يتسالا كل مرة خارجة لنا بؤرة . لي نتمناو من الله عز وجل يرفع علينا هد الوباء ويحفظ جميع المسلمين يارب.
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32 - انسان الخميس 21 ماي 2020 - 10:44
المسؤولون وعامة الناس، الكل يعاني من هذه الجائحة، الله يحفظ ويرفع هذا البلاء.
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-2
33 - عبدالمالك البودريبلى الخميس 21 ماي 2020 - 10:45
نجحت كل مكونات المجتمع المغربي خاصة الحكومة المغربية بتوجيهات ملكنا الهمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده في احتواء الازمة المتعلقة بفيروس كوفيد 19 و مقارنة بدول كبرى و عملاقة اقتصاديا بدت حنكة المملكة المغربية و مدى نجاعتها في تقليص عدد الموتى بشكل ممتاز و كدا الرفع من عدد المتعافين و لله الحمد . و ما علينا الا نقول شكرا لملكنا و حكومتنا و هنيئا لشعبنا بهدا الانجاز التاريخي
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-7
34 - Hicham الخميس 21 ماي 2020 - 10:48
السلام عليكم، كيبان ليا غادي نبقاو حاصلين ومابقينا نقدرو نشوفو لا والدينا لا خوتنا مع هادشي اللي واقع. كل نهار كانقول صافي ربحنا ولكن مع الأسف والو. ولكن الحمد لله على كل حال. الله يرحم الناس اللي ماتو يا ربي ويا ربي ارفع عنا هذا البلاء في أقرب وقت.
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35 - ismail sami الخميس 21 ماي 2020 - 10:51
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العطيم.
اللهم رفع عنا هذا الوباء
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36 - مروان زياد كنيريو الخميس 21 ماي 2020 - 11:00
يارب ارفع عنا هاد البلاء وشافي كل المرضى واحفض أمة سيدنا محمد و ملكنا الحبيب والاسرة العلوية
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37 - لا أفهم الخميس 21 ماي 2020 - 11:06
لا أفهم لماذا يتحفوننا بالأرقام صباح مساء و هل تعنينا نحن المواطنين في شيء طبعا لا، فليحتفظو بها لأنفسهم و يقرروا ما شاءوا و متى شاءوا و كيف شاءوا. المطلوب منا نحن البسطاء الإذعان و الامتثال لما يقرروه دون معرضة أو تأخير وإلا العقوبات و الغرامات و الحبس و الزواطة و القايد و لمخازنية و البوليس و الديستي و الدرك و الدرون و زيد و زيد.
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38 - [email protected] الخميس 21 ماي 2020 - 11:06
واش هاد شكاية كين شي فائدة وراىءها والكتاب رهم كيخلص على الناس لكيتسجلو شكايتهم ب 10 دراهم لواحد
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