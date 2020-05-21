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البؤر الوبائية وراء 34 إصابة إضافية بعدوى "كوفيد-19" في البيضاء

البؤر الوبائية وراء 34 إصابة إضافية بعدوى "كوفيد-19" في البيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 21 ماي 2020 - 10:25

كشفت وزارة الصحة، ضمن تحديث معطيات تفشي كورونا في المغرب، أن البؤر الوبائية المرصودة بجهة الدار البيضاء سطات قد أسفرت، خلال الـ18 ساعة الماضية، عن 34 إصابة إضافية.

وسجلت 52 حالة مؤكدة بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، وهي الإصابات التي عرفتها جهة البيضاء و10 أخرى بجهة مراكش، و3 إصابات في فاس مكناس ومثلها بجهة سوس ماسة، وحالتان في طنجة تطوان الحسيمة.

تحليل البيانات نفسها على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة الشفاء من الفيروس بلغت 58,62%، بوصول مجموع المتعافين إلى 4212، أما الحالات المستمرة في تلقي العلاج فإنها تمثل 38,65% وعددها 2777، بينما نسبة الفتك 2,73% بـ196 وفاة.

جدير بالذكر أن الحصيلة التراكمية للإصابات المعلنة في المملكة عادلت 7185، أما مجموع الحالات المستبعدة فقد تخطى، لأول مرّة صباح اليوم الخميس، 100 ألف حالة في المغرب بعد وصوله إلى 104705 تحديدا.

تقسيم الحصيلة التراكمية نفسها على الجهات يجعل جهة الدار البيضاء سطات في الطليعة بـ2224 حالة مؤكدة، مقابل 1306 بمراكش آسفي و983 في جهة طنجة والعدد نفسه على مستوى جهة فاس مكناس، و680 بالرباط سلا القنيطرة و586 في درعة تافيلالت.

كما وصل المجموع إلى 180 بجهة الشرق و113 في بني ملال خنيفرة، و81 في جهة سوس و43 بجهة كلميم وادي نون، و4 حالات معلنة منذ بداية تفشي الجائحة في العيون الساقية الحمراء و2 بجهة الداخلة وادي الذهب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ممرض بكوفيد الخميس 21 ماي 2020 - 10:42
بصفتي ممرض اشتغل بمصلحة كوفيد في المغرب فالوضع سيتغير في الأيام القادمة لان المصالح أصبحت معطلة كثيرا بمؤسسات الصحة بكشل مؤسف وذلك بتاخر مواعيد فحوصات بعض أمراض و التي بلاشك أخطر من كورونا والغاء مواعيد عمليات مهمة كالقلب مثلا والتي استنزفت طاقة صاحبيها حتى حصلوا عليها... لذا فالوزارة ستغير من استراتيجيتها فلايعقل ان مرضى كورونا الذين لا يظهرون اية اعراض يشغلون غرف كانت مخصصة لمصالح أخرى واكلين شاربين مدوشين شهر وحنا خدامين سرباية وهذشي في المغرب كامل عبر شهادة بعض الزملاء في جل ربوع الوطن وكنتاسفو علاش المغرب مخلي ناس في أمس الحاجة للمساعدة ومخلي هذو هنا....(ايطاليا وإسبانيا تيبقاو فديورهم) متفهموش كلامي غلط علي اني مبغيتش نخدم مع مرضى كورونا لكن أرى أن هذا المرض بالغنا كثيرا في إعطائه اكثر من حجمه على حساب مسائل أخرى خطر واللي تيعاني من هذشي هو اللي غادي يحس بهذشي اللي قلت... عواشر مباركة وعيد مبروك وخا غادي ندوزو فالسبيطار...
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4
2 - TRAS الخميس 21 ماي 2020 - 10:43
مازلنا في نفس الخط الافقي مند بداية الجاءحة ليس هناك اي تحسن .والسؤولية كلها على عاتق الحكومة ممثله في وزارة التشغيل
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0
3 - ترامب الخميس 21 ماي 2020 - 10:45
وباز المغاربة اول حالة بديتو الاجراءات و الحجر ومخليتو مدرتو وهانتوما مزال زايدين عندكم الحالات ودول اوروبية عندها الاف المصابين وبدات متاخرة وهاهي تغلبت على الوباء وحيدت كاع الحجر السبب هو الجهل ديالكم معاندين فروسكم اوا خليكم تا يولي الحجر غي فكازا بوحدها مايخرج منها حد مايدخل ليها سركم نيت
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2
4 - متتبعة الخميس 21 ماي 2020 - 10:47
على هاذ الارقام والبؤر ،نحن في الطريق لتمديد ثالث،وبالتالي قضاء عيد الاضحى في الحجر،عيب والله العظيم،الناس مبغاوش يحشموا ومبغاوش يحسوا بخطورة الوضع،والي ملتزمين مساكن يدفعوا الثمن،انا مثلا لم أغادر البيت مطلقا منذ 20مارس،ويجب اغلاق المعامل او على الاقل تشديد مراقبة العمال ..اللهم ان هذا منكر
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5 - said الخميس 21 ماي 2020 - 10:49
مدينة البيضاء من أكبر المدن كثافة من ناحية السكان أو الصناعة ولهذا يجب على قاطينها الحذر والابتعاد عن الاختلاط لكي يتجنبو هذا الوباء ومن ناحية الصناعة فالمسؤلية تبقى على عاتق أصحاب الشركات
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6 - محمد ع الخميس 21 ماي 2020 - 10:55
المزيد من الإختبارات اليومية في المدن الموبوؤة لمحاصرة الفيروس قبل فوات الأوان ، أكثر من 10000 إختبار يوميا للسيطرة على الوباء ومحاصرته في قواعده ، والقيام بالتحاليل للمستخدمين في المعامل والشركات والمؤسسات قبل أن يصبحوا بؤر موقوتة
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7 - Zouhair agriah الخميس 21 ماي 2020 - 10:56
الله يفرجها علينا و يبعد علينا هاد الوباء نرجعوا لحياتنا الطبيعية ❤
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8 - رحاب الخميس 21 ماي 2020 - 11:04
يعني شهرين من الحجر شهرين من المعانات نفسيه والاقتصادية..والنتيجه هي هي...مادنب المواطن البسيط في هده البؤر الصناعيه
لوكنت بدوله ديمقراطيه بالفعل بالحجر منزلي لازم يطبق ع الحكومه التي فشلت بكبح هدا الوباء....لازم محاسبة الحكومه وكل سلطات التي تقاعصت مهامها..شعب راه طاااب
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