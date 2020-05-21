البؤر الوبائية وراء 34 إصابة إضافية بعدوى "كوفيد-19" في البيضاء

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، ضمن تحديث معطيات تفشي كورونا في المغرب، أن البؤر الوبائية المرصودة بجهة الدار البيضاء سطات قد أسفرت، خلال الـ18 ساعة الماضية، عن 34 إصابة إضافية.

وسجلت 52 حالة مؤكدة بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، وهي الإصابات التي عرفتها جهة البيضاء و10 أخرى بجهة مراكش، و3 إصابات في فاس مكناس ومثلها بجهة سوس ماسة، وحالتان في طنجة تطوان الحسيمة.

تحليل البيانات نفسها على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة الشفاء من الفيروس بلغت 58,62%، بوصول مجموع المتعافين إلى 4212، أما الحالات المستمرة في تلقي العلاج فإنها تمثل 38,65% وعددها 2777، بينما نسبة الفتك 2,73% بـ196 وفاة.

جدير بالذكر أن الحصيلة التراكمية للإصابات المعلنة في المملكة عادلت 7185، أما مجموع الحالات المستبعدة فقد تخطى، لأول مرّة صباح اليوم الخميس، 100 ألف حالة في المغرب بعد وصوله إلى 104705 تحديدا.

تقسيم الحصيلة التراكمية نفسها على الجهات يجعل جهة الدار البيضاء سطات في الطليعة بـ2224 حالة مؤكدة، مقابل 1306 بمراكش آسفي و983 في جهة طنجة والعدد نفسه على مستوى جهة فاس مكناس، و680 بالرباط سلا القنيطرة و586 في درعة تافيلالت.

كما وصل المجموع إلى 180 بجهة الشرق و113 في بني ملال خنيفرة، و81 في جهة سوس و43 بجهة كلميم وادي نون، و4 حالات معلنة منذ بداية تفشي الجائحة في العيون الساقية الحمراء و2 بجهة الداخلة وادي الذهب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.