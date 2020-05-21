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الرئيسية | مجتمع | "مهنيو التاكسيات" بالعَدوتين يتوعدون بشلّ القطاع بسبب "المأذونيات"

"مهنيو التاكسيات" بالعَدوتين يتوعدون بشلّ القطاع بسبب "المأذونيات"

"مهنيو التاكسيات" بالعَدوتين يتوعدون بشلّ القطاع بسبب "المأذونيات"
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 21 ماي 2020 - 15:00

يسود تذمُّر كبير وسط مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بمدينتي الرباط وسلا، بعد أن أوقفت السلطات نشاطهم قبل حوالي شهرين، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا، تاركة إياهم في مواجهة مصاريفَ تفوق طاقتهم، وفي مقدمتها سومة كراء المأذونية وأقساط تجديد السيارات والتأمين.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه مهنيو سيارات الأجرة بالرباط وسلا أنهم ملتزمون بالامتثال لقرار السلطات القاضي بوقف نشاطهم، فإنهم يطالبون بأن يتحمّل أصحاب المأذونيات بدورهم نصيبهم من مسؤولية التضامن الشعبي لمواجهة جائحة كورونا، إذ لا يزالون يستخلصون السومة الكرائية من المهنيين رغم التوقف التام لهؤلاء عن العمل.

وفيما لم تستجب سلطات العدْوتين بعدُ لمطلب مهنيي قطاع سيارات الأجرة الذي هو مصدر رزق آلاف الأسر، إذ توجد في مدينة سلا لوحدها 2500 سيارة أجرة، فإن المهنيين يلوّحون بشلّ القطاع بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وذلك بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، ردا على عدم الالتفات إلى وضعيتهم الصعبة حاليا.

وتبرر السلطات وقف نشاط سيارات الأجرة بالرباط وسلا بأن المدينتين تتوفران على "الاكتفاء الذاتي" من وسائل النقل العمومي، لوجود الترامواي وحافلات النقل الحضري، ولم يُبد المهنيون معارضة لهذا القرار؛ لكنهم يَعتبرون أن وقف نشاطهم مع الاستمرار في أداء سومة كراء المأذونيات قرار ينطوي على إجحاف في حقهم.

وقال حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة بسلا التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن مدينتي الرباط وسلا هما المدينتان اللتان أوقفت فيهما السلطات نشاط سيارات الأجرة كليا دون باقي مدن المملكة، بداعي توفر وسائل نقل أخرى، مضيفا: "را الناس كتموت بالجوع، حيتْ كاين بزاف ديال المهنيين ما استافدوا حتى من الدعم اللي كتعطيه الدولة".

ويوم أمس فقط تم تقديم 130 ملفا تتعلق بطلب مساعدات من طرف مهنيي سيارات الأجرة بسلا إلى مسؤولي العمالة، حسب إفادة الدكالي، مضيفا، في تصريح لهسبريس: "والله إيلا الناس كتبكي، حيت الشيفور لا ما حرّْكش البولون (مِقود السيارة)، ما يعيشش، والشوافرية ما عندهومش بديل آخر من غير هاد الخدمة".

ووجد مهنيو سيارات الأجرة المتوقفون عن العمل بالعاصمة الرباط وسلا بسبب حالة الطوارئ الصحية أنفسهم مطوّقين بمصاريف شهرية لا طاقة لهم بها، تزيد على خمسة آلاف درهم، منها 1500 درهم كسومة كراء "الگريمة"، كحد أدنى، و2500 درهم كأقساط تجديد السيارة، إضافة إلى مصاريف التأمين.

وبحسب إفادة الدكالي، فإن الاقتطاعات البنكية التي يدفعها مهنيو السيارات الأجرة، في إطار عملية تجديد حظيرة سيارات الأجرة، لم تتوقف، وأن المهنيين ما زالوا يدفعونها، كما يدفعون أيضا السومة الكرائية لأرباب المأذونيات، رغم توقفهم عن العمل.

واجتمعت إحدى عشرة نقابة ممثلة لمهنيي سيارات الأجرة أول أمس، ورفعوا طلبا إلى السلطات المحلية بإعفاء المشتغلين في هذا القطاع من أداء سومة كراء المأذونيات لمدة ثلاثة شهور، ريثما يتعافى القطاع "ويلا ما استاجبوش للمطلب ديالنا، ملي غادي يسالي الحجر الصحي ما غنخدموش"، يقول الدكالي.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: "السلطات تقول إن توقيفنا عن العمل أمْلاه الواجب الوطني، منعا لتفشي جائحة كورونا، ونحن عبّرنا عن التزامنا لهذا القرار، ولكن يجب أن يعبّر أصحاب المأذونيات أيضا عن وطنيتهم، وأن يساهموا في هذا التضامن الشعبي، وذلك برفع أيديهم عن المهنيين، ولو لمدة ثلاثة أشهر على الأقل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - زوجة سائق طاكسي الخميس 21 ماي 2020 - 15:14
الوضع جد مزري انقذوا مايمكن انقاذه
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2
2 - أحمد الخميس 21 ماي 2020 - 15:16
بالنسبة لهذا القطاع فبما كسبت أيديكم الضرر الذي سببتموه للمواطن جعله يدعو عليكم ولكن راح ضحيتكم من هو شريف المهنة .
السواد الأعظم فيكم متطفل و مستغل
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22
3 - simo الخميس 21 ماي 2020 - 15:18
المحامين خداو 4000 درهم دعم ، هلاش هاد الناس مساكن لا، واش في خباركم المقاول الداتي فاش تيطلب الدعم تقولو ليه خد قرض من البنك بدون فوائد
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-6
4 - المكاوي مول الضاصيا الخميس 21 ماي 2020 - 15:19
يلا جيتو علينا حنا.. هادي هي الفرصة للقطع مع هاد الريع
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20
5 - عنوان بارز..! الخميس 21 ماي 2020 - 15:19
حال الطاكسبات كحال أي قطاع من جملته، أصحاب المهن الحرة، من متاجر وحرف ومقاهي ومطاعم وخدمات متعددة..الخ.
إنها كارثة..! نؤكد ذلك بالملموس، وليس مجرد كلام فضفاض أو منمق، علينا إخواني أخواتي، أن نهتم بحالهم وأن نصغي إلى طلباتهم وأنينهم..! الوضع بطبيعة الحال مأساوي..ولا يحتاج إلى تأويل او مزايدات كلامية، إننا أمام موضوع محك، يحتاج دراسة جادة ومعمقة، بدون ارتجالية أو زبونية، إنهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات، هذه الأخيرة إلتزم بها كل قطاع، أما الحقوق لم تذكر بعد على طاولة النقاش..؟؟
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6
6 - Marrakchi الخميس 21 ماي 2020 - 15:21
إلى حد الآن لم أفهم كيف أن سائق طاكسي يسوق ما يزيد عن عشرين سنة والمادونية بل مؤدونيات كثيرة تكون في أسماء عائلة واحدة وفي بعض الأحيان تكون في اسم الرضع يجب إعادة النظر فيها
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13
7 - محمد الخميس 21 ماي 2020 - 15:21
للأسف كون مخسرتوش مع المواطن في وقت الرخاء كون وقف معكوم في هذه الشدة.
باحترامكم للمواطن و القوانين المنظمة ممكن الشعب يوقف معكوم للتخلص من المأذونيات
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12
8 - محمد الخميس 21 ماي 2020 - 15:22
حق مشروع .كيف يعقل استخلاص واجب المؤدونية وصاحب الطاكسي متوقف عن العمل؟الى كانت التضحية يجب ان تشمل الجميع.ماذا سيقع لو تناوزل اصحاب المؤءونيات عن ثلاثة أشهر .؟ انه واجب التضامن ليس .
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9 - خالد العيون الخميس 21 ماي 2020 - 15:23
هذه هي الحكرة وإلا فلا والله أعبادالله مول طاكسي ماخدا ما ردام ويخلص الكرية في رأس الشهر والتأمين والضرائب .....القرار الشجاع هو اضراب عام.
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10 - chafik الخميس 21 ماي 2020 - 15:26
الى جميع المسؤولين المصلحة العامة تسبق المصلحة الخاصة نشكر الجهود المبدلة من طرف السلطات على الحواجز الاحترازية لا تساهل في مثل هذه الأمور خصوصا و نحن في هذه الأوينة ترى بؤرا جديدة في المدن الكبرى
الله يكون في عون الجميع و لكن لا ينبغي ان يلقى المواطن الى التهلكة و تنتشر العدوى بوحشية كبيرة
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11 - ahmed الخميس 21 ماي 2020 - 15:26
علاه في الايام العادية كانوا مواطنين ,,,شفارة و قلة ادب و عداد مايشبع ل خوه و تخلص البغاج و يديوك الا بغاو ,,,,متعطيوهمش دعم من صندوق كورونا ,,,عايشين غير بالدعم تجديد الاسطول ياك غير دعم من فلوس الشعب
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12 - شاب عاجل الخميس 21 ماي 2020 - 15:35
هذه هي الفرصة لتحويل الطاكسيات الى شركات ، 2020 ومزال الريع والكريمة ........ لا للريع لا للريع لا للريع .. حتى أنا كشاب متزوج عندي الحق في انشاء مقاولة للنقل ويكون عندي طاكسي بلا كريمة أو ريع أو عبودية .....
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13 - amine الخميس 21 ماي 2020 - 15:35
يا ريت نبقاو ديما هاكا بلا طاكسيات ، حيت ماليها الأغلبية فيهم باسلين و الفوضة فالطرقات و مكاين لا هندام و لا لباقة لا والو ، من غير الإستغلال
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14 - adil idrissi الخميس 21 ماي 2020 - 15:37
ربي كبير ، ديما ناس واحلة مع هاذ طاكسيات ، دعاوي ناس وصلاتهم و الحمد الله
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15 - ali الخميس 21 ماي 2020 - 15:38
هاد القطاع كلو خواض، من رخصة السياقة و الݣريمة وووو ....راكوم عارفين ....
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16 - الياس الخميس 21 ماي 2020 - 15:39
ليس سيارات الاجرة في الرباط وسلا المتوقفون عن العمل حتى في المدينة المنتمي اليها عين تاوجطات صرحة نحن متضررون كتيرا جدا جدا لم نستفيد لمن دعم الصندوق ولا من اي شىئ الحالة مزرية
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17 - mouna الخميس 21 ماي 2020 - 15:39
كاين فيهم لي خدام هاذ ليام و عندو كليان ديالو ، و بالتخبية قاضي غراض ، أحياني علا هاذ ناس ، كلهم مشاكل و كلهم قوالب ، الله يهدي مخلق ، هادي دير ليهم شوية ديال لعقل
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18 - EL OUALI الخميس 21 ماي 2020 - 15:40
في كل مرة يكون الموضوع اصحاب الطاكسيات سواء كبار او صغار .ينهض المجتمع المدني ومثقفون ومواطنين بانتقاذ الريع في جميع مجالاته . اشياء لا نسمعها في دول اخرى عن كريمات تمنح لاشخاص لا يقومون باي شيء وينتظرون مبالغ مالية كبيرة وكل يوم ومنهم من له اربعة وحتى ستة ماذونيات "طاكسي" . بعدد كبير من البلدان هناك شركات تخول لها تسيير النقل سيارات الاجرة وتلزم بالنظام والنظافة وسائق نظيف بزي موحد وبنفسية غير مهتزة لكي تمنح له الاهلية ومؤهل لنقل المواطنين . فعلا متى نقطع مع الريع
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19 - أبو سامي الخميس 21 ماي 2020 - 15:42
ويبرز للواجهة مرة أخرى اقتصاد الريع متجليا في مأذونيات الطاكسيات. فإلى متى سيضل اقتصاد الريع جاثما بكلكله على صدور المهنيين من أرباب الطاكسيات والحافلات الرابطة بين المدن ؟
لماذا لا يستفيد المهنيون مباشرة من المأذونيات شريطة توفير سيارات وحافلات تستجيب لشروط الجودة والسلامة يمكن تحديد هذه الشروط في دفتر تحملات خاص بكل قطاع مثل ما هو معمول به في النقل السياحي حاليا ؟
مالفائدة من الإبقاء على اقتصاد الريع مع العلم أنه يضر بمبدئي المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص ؟
لماذا لا تمنح مقالع الرمال لمقاولات عمومية حتى تستفيد الخزينة العامة من مداخيل تعد بالملايير شهريا من شأنها تقليص العجز الكبير لهذه الخزينة ؟
نتمنى أن تلقى هذه التساؤلات من حكومتنا الموقرة الآذان الصاغية.
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20 - مصطفى الخميس 21 ماي 2020 - 15:44
هذه المأذونيات شكل من اشكال التخلف ان كان هناك تفكير جدي في نموذج تنموي جديد يجب الغاء المأذونيات و تعويضها بضرائب حسب مدخول سيارة الاجرة تنعش ميزانية الدولة و تخفف العبئ على المشتغلين في المجال
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21 - maghribi qohhh الخميس 21 ماي 2020 - 15:46
حتى أصحاب الطاكسيات الله اهديهوم على المواطن أيام العمل ..اذ يستأسدون عليه ولا يعطونه اي اهتمام بل يتعالون عليه ..في الواقع نحن تدمرنا بتدمركم ونشعر بحالتكم التي تعيشونها اليوم بسبب الوباء لكن عليكم أثناء العمل ان تتعاملوا مع الناس حسن المعاملة إذ بواسطتهم تجدون لقمة عيش..
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