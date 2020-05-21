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الرئيسية | مجتمع | نادي القضاة يرفض التنازل عن "محاكمة المعتدين"

نادي القضاة يرفض التنازل عن "محاكمة المعتدين"

نادي القضاة يرفض التنازل عن "محاكمة المعتدين"
هسبريس من الرباط
الخميس 21 ماي 2020 - 18:10

أرخت واقعة تعنيف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة على أيدي عناصر من القوات المساعدة على اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية "نادي قضاة المغرب"، المنعقد أمس الأربعاء.

وقد تدارس قضاة النادي، في الاجتماع المنعقد عن بُعد، ما سموه "قضية الإهانات والاعتداءات التي يتعرض لها القضاة؛ إما أثناء مزاولة مهامهم أو بدونها".

وطلب نادي قضاة المغرب لقاءً مع رئيس النيابة العامة، من أجل إبلاغه بمختلف التصورات التي صاغها قضاة النادي، حول حماية القضاة أثناء عملهم، قصد اتخاذ خطوات مستقبلية لتفعيل هذه الحماية؛ غير أن التصورات التي قدمها النادي لا تهدف فقط إلى حماية القضاة، بل أيضا كل العاملين في مجال العدالة، وكافة المتقاضين، ضمانا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.

ونبه نادي قضاة المغرب إلى أن حالات الاعتداء والإهانة التي تعرض لها القضاة خلال السنوات الأخيرة من لدن بعض العناصر المكلفة بإنفاذ القانون، والتي تمّت مدارسة عدد منها، إما بناء على ما نشرته وسائل الإعلام، أو التواصل المباشر مع المعْنيّين المعتدى عليهم، ستكون لها تداعيات على سمعة وهيبة مؤسسات الدولة.

وخلّفت واقعة اتهام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الأسبوع الفارط، لعناصر من القوات المساعدة بتعنيفه في الشارع العام ضجة كبيرة، انتهت بتنازل الطرف الأول عن متابعة الطرف الثاني؛ لكن نادي قضاة المغرب قال إن عدم التعامل بحزم مع هذه الظاهرة سيكرس انطباعا سلبيا لدى المواطن بأن السلطة القضائية لا تطبق القانون على جميع الفئات.

ويبدو أن نادي قضاة المغرب لم يتقبل تنازل زميلهم المعتدى عليه في طنجة، ويظهر ذلك من خلال التوصية التي رفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ دعاه إلى التدخل عن طريق وضع تقرير يوصي بآليات كفيلة بدعم حقوق القضاة كمتقاضين مفترضين أمام النيابة العامة على غرار عموم المواطنين، مع التنصيص على منع تقديم أي تنازل من طرف القاضي كلما كان الاعتداء أو الإهانة التي تعرض إليها ذلت صلة بصفته القضائية أو بمناسبتها.

وحذّر النادي من أن التراخي في تطبيق القانون سيجعل المواطن يعتقد أن السلطة القضائية غير قادرة على حماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي بالشكل المطلوب، وفي نطاق مبدأ المساواة أمام القانون، كما أكد أنه "يلاحظ، بقلق كبير، الإحجام المتكرر للجهات المختصة بحماية القضاة من تلك الاعتداءات والإهانات".

وأكد نادي قضاة المغرب أن المنحى الذي تسير فيه الاعتداءات التي تطال القضاة، علاوة على نيله من هيبة الدولة ومؤسساتها، فإنه يخالف التعليمات الملكية بمناسبة تعيين رئيس النيابة العامة، حيث أمر بالتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، تكريسا لدولة الحق والقانون.

وانطلاقا مما جاء في نص الخطاب الموجه من طرف الملك إلى رئيس النيابة العامة بمناسبة تعيينه، دعا نادي قضاة المغرب جميع مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى "التمسك بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، ومن جملتهم القاضيات والقضاة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - aflam الخميس 21 ماي 2020 - 18:11
وهاد نادي لقضاة مفكرش يدير وريقة لي بغا يخرج يصرح بها نادي القضاة فين عدنا شي قضاء فهاد لبلاد اكبر واغلى الهدايا (قهوة) تمنح لكم الا من رحم ربي والقضاء كلمة حق انقرضت في المغرب مند زمن
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89
2 - مواطن الخميس 21 ماي 2020 - 18:13
وماذا عن تعنيف البائعين المتجولين هل تنصفهم العدالة أومجرد بائع متجول ليسة له الحق في العدالة والدليل موجود في الفديوهات ولكم واسع النظر
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71
3 - العريشي الخميس 21 ماي 2020 - 18:17
رفض التنازل !!! من حكم على الكلوشار الفرنسي الدي قتل الأغنام ؟؟ أكبر مافيا في هذا البلد مافيا القضات !!! لولا هذه المافيا هل ستعم الرشوة كما هي عليه ؟؟ لولا هذه المافيا التي تبرئ الخليجي و الإسباني و الفرنسي و اليوناني....ضياع كرامة المغربي سببها هذه المافيا الفساد وراؤه هذه المافيا ......
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45
4 - اين القضاء الخميس 21 ماي 2020 - 18:17
وهدوك المواطنين العاديين شكون يدوي عليهم سيد داير لفوضة ومضامنين معاه انصر اخاك ضالما او مضلوما انهم القضاء في المغرب يطبق على الضعفاء فقط
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32
5 - حقيقة الخميس 21 ماي 2020 - 18:20
غريب ما يحصل والركوب على الأحداث. بعد ركوب نقابات الصحة على الجاىحة لطلب زيادة في المرتب. القضية هنا لا علاقة لها بمضايقات للقضاة اثناء مزاولة عملهم... بل شخص يريد عبور حاجز ولا يتوفر على رخصة ولا حتى بطاقة وطنية او مهنية وهل ممكن الاكتفاء بتصريح شفوي لأي شخص في الشارع أنه قاضي أو شرطي أو... لكي ندعه يفعل ما يشاء. لنفرض أن التائب لن يخرق القانون ولكن كيف يمكن للعنصرين معرفة هويته الفعلية بدون توفره على أية بطاقة. بالعكس يجب أن نعطي للمواطن العادي مثالا في الانظباط والا...
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32
6 - مغربي من وراء الشمس الخميس 21 ماي 2020 - 18:20
عناصر القوات المساعدة عملت واجبها خطأهم الوحيد هو التعنيف ، أما نائب وكيل الملك فهو مشارك في الجريمة لمخالفته تطبيق القانون ، كان عليه أن يدلي بوثيقة الخروج بكل تواضع إن كنا في دولة الحق و القانون لأنه يجب على أمثاله أن يكونوا قدوة لباقي الشعب ، و يجب على المسؤولين في القوات المساعدة ان يساندوا المتهمين في هذه القضية و أن لا يتركوهم لوحدهم
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24
7 - mayssa الخميس 21 ماي 2020 - 18:24
وهذ نادي القضاة مكيعرفوش يلتزموا بالقانون ويمتاثلوا للقوات المساعدة ويخليوهم يقوموا بالمهمة ديالهم كيف ما انتم تقومون بههامكم وزيادة على ذلك فين هي ورقة الخروج أولا انتم فوق القانون
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19
8 - [email protected] الخميس 21 ماي 2020 - 18:29
رغم أن نائب الوكيل رجل قانون، إلا أنه بدوره ارتكب أخطاء جسيمة. أولا لم يقدم لرجل القوات المساعدة بطاقة هويته. ثانيا، ربما لا يحمل معه ورقة التنقل الإستثنائية. فهو مثله مثل أي مواطن عليه أن يمتثل لتعليمات السلطات. أما ادعائه بتقديمه الهاتف لرجل القوات المساعدة من أجل التعرف عليه فهذا في رأيي غير مقبول. رأيت الفيديو، و استنتجت أن المخزني تعامل مع نائب الوكيل بتلك الطريقة لأن نائب الوكيل تعامل معه بعجرفة. زد على ذلك أن المخزني ربما ظن أن هذا الشخص نصاب. وفي الأخير كلاهما ارتكبا أخطاء.
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18
9 - , قولوا العام زين الخميس 21 ماي 2020 - 18:30
اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعفو عنا يارحمن ويا رحيم
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12
10 - [email protected] الخميس 21 ماي 2020 - 18:31
رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير
المسامح كريم والعفة من شيم المغاربة ولله الحمد
سوء تفاهم قد وقع كان بالإمكان تجاوزه من البداية لكن للأسف وقع ما وقع
إنه الله عفو كريم يحب العفو
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0
11 - [email protected] الخميس 21 ماي 2020 - 18:31
فلنكن واقعيين يجب ان تاخد العدالة مجراها شأنه كشأن مواطن عادي دون مغلاة بنادي القضة او ما شابه
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6
12 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 21 ماي 2020 - 18:35
نادي القضاة صار على خطى مدير الأمن عندما رفض الصلح لحظة تعنيف رجل أمن من قبل اخ وزير سابق. وهذا ما يجب أن يكون عليه القانون. لا لاستخدام العواطف
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-4
13 - Momo الخميس 21 ماي 2020 - 18:36
نادي القضاة هو نادي السماسرية و البيع و الشراء،انتم اكبر مخروضين على وجه الارض ملي كتحكمو على المغتصبين و على اصحاب باك صاحبي و هذا خوه وزير سابق وووو باحكام جد مخففة و من بعد كيخرج بالعفو.انتم السبب في كثرة الاجرام و الطلاق و الاغتصاب.
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10
14 - حسين عمري الخميس 21 ماي 2020 - 18:39
جاو المخازنية يطبقو القانون وحلو فيها مساكين. راه كون عرفوه وكيل يعطيوه التحية وبالزايد..ماباينش عليه قاضي قالوا المداويخ مساكن منتحل صفة...هذا نادي القضاة بغا المغاربة يعبدو القضاة..داخل المحكمة وخارجها..راه القاضي العادل الجميع كيحترموا ويقدرو ويعاود المناقب ديالو والآخرين..الخبار فروسكم
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5
15 - النصب الخميس 21 ماي 2020 - 18:40
واحد انتحل صفة وكيل الملك ما رأي نادي القضاة فيه
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6
16 - قاضي 24/24h 7/7j الخميس 21 ماي 2020 - 18:42
"...إبلاغه بمختلف التصورات التي صاغها قضاة النادي، حول حماية القضاة أثناء عملهم..." هداك نائب وكيل الملك كان خارج أوقات العمل و كان باغي يتسوق يعني مثله مثل أيها الناس، ما يطبق على الناس يطبق كذلك عليه! المخازنية لي كانوا أثناء عملهم!
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0
17 - توضيح الخميس 21 ماي 2020 - 18:44
على ضوء القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية فقد اعتبرت ان سلك النيابة العامة ليسوا بقضاة
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0
18 - القانون الخميس 21 ماي 2020 - 18:44
على القوات المساعدة متابعة ناءب وكيل الملك على عدم احترامه للقانون هادشي لخصنا نكولو ليس هناك احد فوق القانون لكن اعلم ان رجل القوات المساعدة ليس له قانون يحميه فهو محتقر من معضم البشرية وليس بجهاز مبني على ركاءز اساسية بالله عليكم جهاز لا يحتفل حتى بيوم تاسيسه فهل يقدر ان يدافع عن عناصره
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19 - عبده/ الرباط الخميس 21 ماي 2020 - 18:45
بغض النظر عن عدم ادلاء نائب و كيل الملك بورقة التنقل الاستثنائية و عدم لبس الكمامة و عدم الادلاء ببطاقة التعريف الوطنية... فقد أدلى شفويا بصفته نائب وكيل الملك لعنصري القوات اامساعدة فعندئد كانا عليهما أن يتصلا برؤسائهما... و لكنهما قاما بتعنيفه و جره و جذبه بتلك الطريقة المهينة كما شاهدناها و هو يصيح أنا وكيل الملك و لا أحد من رجال القوات المساعدة فطن الى الجرم الذي يرتكبه... و لذلك فاذا تنازل نائب وكيل الملك على المتابعة لأسباب غبر مفهومة و هذا حقه المدني.. فعلى رئيس النيابة أن يأمر بمتابعة المعنيين باعتبار أن النيابة العامة تنوب عن المجتمع و الحق العام.. حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال بالنسبة لجميع المواطنين
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