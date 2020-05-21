24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3705:1912:2916:0919:3020:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شاب ينهي حياته شنقاً بحبل ضواحي إقليم شفشاون (5.00)

  2. شارع "الدهلوس" وتسمية المغرب بالعربي (5.00)

  3. بؤرة صناعية تسجّل 45 إصابة بـ"كورونا" ببرشيد (5.00)

  4. سعيد يصدر النسخة المغربية من أغنية "موطني"‎ (5.00)

  5. مختبر متنقل للكشف عن "كوفيد-19" بجهة فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 78 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 78 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 78 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 21 ماي 2020 - 16:10

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7211 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 105.786 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب "كوفيد ـ 19"، ليصبح عدد الوفيات 196 حالة.

وتم تسجيل 182 حالة شفاء إضافية خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 4280 حالة في مختلف جهات المملكة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - سؤال للجميع الخميس 21 ماي 2020 - 16:19
سؤال للجميع ما الاحسن هو التباعد الاجتماعي لفترة زمنية محدودة، ونعود بحول الله لنعيش مجتمعين. ام نتعايش جميعا ولن نبق مجتمعين، لان الفيروس سيقضي على بعض منا لاقدر الله، واذاذاك سيموت الكثير من الناس ويتهار الانسان والاقتصاد. الحكم لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
80
2 - عمر الخميس 21 ماي 2020 - 16:21
اللهم ألطف بنا وإرفع عنا هذا الوباء ياأرحم الراحمين،ونحن عندنا ثقة كبيرة بربنا أنه سيرفع هذا الوباء وتعود الحياة كما كانت،فقط أدعو الله فإنه سميع مجيب الدعوات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
106
3 - زهير الخميس 21 ماي 2020 - 16:21
قناعتي أن المعركة ضد كورونا ستدوم وقتا طويلا وقد لا تنتهي أبدا. لا أحدا يستطيع التنبؤ ما إذا كان ذلك سيستمر للأبد أو أن الفيروس سيختفي قريبا. يبدو أن هذا الأخير يتكيف جيدا مع البشر والعكس صحيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-50
4 - أنوار الخميس 21 ماي 2020 - 16:21
اغلبية الناس متترضاش بالأمر الواقع، هادو كاملين لي كيقوليك رفعو حجر باغين يدوزو صيفة في البحر يتبحرو، الارقام دابا و تتخلع دوك نشوفو واش غتقدرو تبحرو على خاطركم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
5 - أنور الخميس 21 ماي 2020 - 16:21
اللهم في هاذ العشر الأواخر رفع عنا هذا البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
123
6 - جمال الخميس 21 ماي 2020 - 16:21
أيها الناس، إن الوباء كالنار المشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا وتجبّلوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفىء وحدها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
97
7 - أطلسي الخميس 21 ماي 2020 - 16:22
تمديد الحجر الصحي سيجنب المغرب انتشار كبير في هذه الايام خصوصا عيد الفطر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
8 - hamza الخميس 21 ماي 2020 - 16:23
الحمد الله وضع جيد
6900تحليلة تساوي 78 حالة
عكس
1000تحليلة تساوي 169 حالة في الايام الأولى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
79
9 - مصطفى بحبح الخميس 21 ماي 2020 - 16:23
تقدم ملموس. نسأل الله أن يعجل بالفرج.
ندعو إخواننا المغاربة قاطبة إلى التحلي بالصبر، و إلى اتخاذ الحيطة و الحذر في الشارع، و أن يحرصوا على النظافة و ارتداء الكمامة.
تحياتي للجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
10 - الكرموسي المكلخ الخميس 21 ماي 2020 - 16:23
الحمد لله تحسن ملحوظ في عدد الإصابات رغم ارتفاع عدد التحاليل نحن في الطريق الصحيح و لله الحمد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
11 - محمد بركات الخميس 21 ماي 2020 - 16:24
هدا دليل على ان الحجر ليس هو الحل فقط ضلمونا بهذا التمديد و اتحداهم ان تن تم قضاء على هذا الوباء يوم 10 يونيو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-42
12 - عبد الصمد علوض الخميس 21 ماي 2020 - 16:24
الحمد لله على كل حال نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
13 - نقف الى جانب وزارة الصحة..! الخميس 21 ماي 2020 - 16:26
نحن متضامنون..تضامنا كليا، وتاما وأكيدا مع وزارة الصحة، وتدعوا إلى تشجيع الإهتمام بصحة المواطنين في كافة الأمراض، وتعميق البحوث الإستراتيجية، في مجال الأدوية، واللقاحات، وعلم الفيروسات، والأمراض المعدية لا قدر الله، لتعطي كامل طاقتنا واهتمامها بهذا القطاع الحيوي الهام، بالصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، وتبني مقاربة تشاركية تعطي الأولوية الصحة العامة، الإهتمام بالطبيب والممرض، ومكافأته،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
14 - Fcjyd الخميس 21 ماي 2020 - 16:27
اغلب الحالات يتم تسجيلها في الدار البيضاء. هل لان معظم التحاليل يتم عملها على سكانها؟ ماذا عن الجهات الاخرى. يجب على الوزارة اعطاءنا عدد التحاليل لكل جهة. لان بعض الجهات و المدن لديها خرق كبير في الحجر الصحي و مع ذالك لا تسجل سوى من حالة الى عشر. و كذالك لما لم تعد تخبرنا بعدد المخالطين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
15 - مواطن من الداخلة الخميس 21 ماي 2020 - 16:27
هنيئا لمدينة الداخلة بإصابة بحارين وامرأة، بعد أن كانت خالية لأزيد من شهر. والمسؤولية كلها على المسؤولين الذين اقترحوا إدخال البحارة القادمين من شمال الممكلة إلى المدينة، عوض وضعهم في الحجر الصحي خارجها كما يفعلون مع باقي المواطني. هذه هي البداية والقادم أسوء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
16 - Rachid الخميس 21 ماي 2020 - 16:28
اليوم الحصيلة ايجابيه جدا ولله الحمد. لأنه تم 7000 تحليلة تقريبا وهو رقم كبير مقارنة بالأيام السابقة...الحمد لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
17 - البيضاوي الخميس 21 ماي 2020 - 16:29
كنا نلوم الشعب على خروجه بلت سبب ولكن الآن نقول الدولة ظسؤولة على البؤر الموبوئة فنخن لا حولة ولا قوة حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا حكومة مثلا شركو ليوني ببرشيد لم تحل بها اجنة المراقبة قط حتى أصبحت بؤرة وكلنا عليكم الله والله اصبحت اتبرأ منكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
18 - القادري الخميس 21 ماي 2020 - 16:29
شدو معانا السمطة اوليدات الدار البيضاء
خاص المرض يخرج فحالو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - TANGER الخميس 21 ماي 2020 - 16:30
مفهامتش ناس ليام الاولى ديال الوباء كولشي كان خايف ودابا عرفين الوباء مزال موجود كلشي مزاحم على ملابس والحلاويات والعجب,,,,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
20 - ابن تومرت الخميس 21 ماي 2020 - 16:32
بعيدا عن كورونا واخبارها المرهقة للاعصاب..
جاتني دابا واحد النكتة او ابتسامة من احد اصدقائي واريد مشاركتكم اياها علني انزع الضحكة من وجوهكم ..
واش هاد المريكان ما تعتمدش زعما على راسها وهي ديما لاصقة فينا.. المغرب هو اول من اعترف باستقلالها .. ودابا مغربي هو اللي غادي ينقدهم من الانقراض .. وبزاف علينا هادشي .. وراه خاصهم يتعلمو يعتمدو على راسهم شي شوية ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
21 - عبدو الموحدي الخميس 21 ماي 2020 - 16:34
الله الطف بنا
حتا كنقولو بخير وعدد الإصابات كينقص حتا يبدأ العدد كيتزاد واطلع ل100ومافوق والله الا غادي نحماق
متى شي نهار نسمعو على الأقل 5ولا حتى10في 24ساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
22 - aziz الخميس 21 ماي 2020 - 16:37
هام جدا :
إن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي نسقتا حول إجراءات تخص فرض حالة الطوارئ الصحية خلال الأيام الثلاثة المتصلة بعيد الفطر لهذه السنة سواء تعلق الأمر بالمجال الحضري أو العالم القروي والعمل من أجل ذلك بالمداومة للوحدات الميدانية. فقد تم تكليف الفرق المتنقلة للدرك الملكي بمراقبة التنقلات داخل العالم القروي وتأمين مداخل ومخارج المدن فيما ستتجول دوريات الأمن الوطني في مختلف الأحياء السكنية داخل المدن. فالعيد إن لم نعش فرحته هذه السنة كما اعتدنا، فهناك أعياد أخرى آتية إن شاء الله، "غير الله يرزق الصحة والسلامة".
فالدولة كما يتضح للجميع ضحت بالإقتصاد ليعيش المواطن، لكن هناك بعض المتهورين سيقتلون المواطن و معه الوطن بتصرفاتهم المتهورة...."الله يهدي ماخلق" ونتمنى أن يرفع الله عنا هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
23 - البيضاوي الخميس 21 ماي 2020 - 16:37
هذه الارقام عادية جدا و ستستمر هكذا و لكن غير العادي هو الاصرار على الاستمرار في اقفال قطاعات تتعيش منها أسر و عائلات بدعوى أنها مغلقة بقرارات ادارية لكن المتضررون يشعرون بنوع من الاجحاف في استعمال قانون الحجر و الزامه لبعض المقاولات منذ بدايته بينما لم يطبق على المجالات الأخرى بتلك الصرامة و طيلة هذه المدة هناك بؤر لمصانع نشرت الفيروس و تسببت في تمديد الطوارئ فما ذنب من التزم بالقانون في هذا السلوك المشين الذي يعمق أزمة قطاعات مهنية متوقفة تماما منذ اكثر من شهرين و ما زالت لم تدرج في قائمة المقاولات المسموح لها بالعمل !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
24 - Arias الخميس 21 ماي 2020 - 16:39
دبا ولينا نعرفو بلي الحكومة هي اللي دايرا هادشي .هي خلات المصانع خدامة هي خلات الفيروس يسافر بين المدن.هي سباب هاد جايحة.سيدنا دار داكشي اللي عليه.ان غدا لناضره قريب....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
25 - BRAHIM LUX الخميس 21 ماي 2020 - 16:39
الى اصحاب اللهم وخا تبقى تدعيوا حياتكم كاملين،راه الا ملقاوش لكم اللقاح تما يقينا..
راع الكعبة بيت الله اوسدها الفيروس،بقيين غير نتوما بالدعاء،امة الجهل بامتياز..
الناس كيعولوا على راسهم انتما مقابلين الاه معولين عليه..
هذا هو الفرق بينكم وبين الدول المتقدمة..
النهضة الاوروبية تقدمت ملي تركوا الدين..
اما انتم في الحضيض..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-35
26 - زقزوق من الفوق الخميس 21 ماي 2020 - 16:39
في الدولة التي اتواجد فيها الفحوصات بلغت أكثر من 240 ألف فحص بنسبة الثلت من السكان وقد تم إرغام كل الشركات والمؤسسات وموظفي الإدارات والابناك والأسواق الكبرى بإجراء فحوصات لجميع موظفيها مستخدميها كما ان الفحص بجهاز قياس الحرارة والقفزات والمعقم أصبح ضروري في جميع مداخل الإدارة والأسواق والابناك وفي جميع الإدارات لا يمكن السماح لاي شخص الدخول دون قياس الحرارة ووضع الكمامة وفي الأسواق يعطونك قفزات بلاستيكية ومعهم كل هذا واجب وبدون مقابل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
27 - youssef الخميس 21 ماي 2020 - 16:42
شفاء 4037 حالة من كورونا بالمغرب و نسبة التعافي تصل الى %57,28 في المائة كأعلى معدل شفاء في افريقيا ❤️
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - Mohamed الخميس 21 ماي 2020 - 16:44
الملاحظ هو ان أغلب الحالات سجلت في بؤر صناعية أن هو دور الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - citizen الخميس 21 ماي 2020 - 16:44
السلام عليكم. المرجوا من المسؤولين الانتباه للداخلة وادي الدهب. الوباء يزداد انتشارا وسط اخواننا المورتانيين. مراقبة الحدود الجنوبية للمملكة بصرامة امر ملح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - نجوى الخميس 21 ماي 2020 - 16:53
تقدم ملموس ولله الحمد لكن مزيدا من الاحتياطات واخد التدابير اللازمة أهمها احترام المسافة المطلوبة والنظافة ولبس الكمامة والالتزام التام بالحجر الصحي لتفادي المزيد من العدوى والإصابات ولنصبر جميعا في وجه هدا الوباء ونسأل الله جل وعلا ان يرفعه عنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - ayoub الخميس 21 ماي 2020 - 16:55
ميحس بالمزود غير لمخبوط به
لمخدامش مسكين ولبعيد عل عائلتو وولادو
لاحضت مؤخرا ناس تقهرو بدار ولا عندهم مرض نفساني اكتئاب ..بحالا شديتي بنادم فالحبس وسلبتي ليه حريتو
بنسبة ليا افضل حل هو كلشي يكلس فدارو لمدة شهر تا حد ميخرج وغتشوفو زوال فيروس ..ولكن للاسف غنبقاو ديما بحال هكدا..الله يبعد منا هاد وباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - FOUAD الخميس 21 ماي 2020 - 17:07
CASA A ENREGISTRE 70 AUJOURD'HUI SUR les 110 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ou bien les responsables ont une stratégie pour casser les chaines de contamination dans les foyers infectieux et à leur tète CASABLANCA ou bien on va continuer INDEFINIMENT comme ca !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.