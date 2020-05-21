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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 78 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7211 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 105.786 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب "كوفيد ـ 19"، ليصبح عدد الوفيات 196 حالة.
وتم تسجيل 182 حالة شفاء إضافية خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 4280 حالة في مختلف جهات المملكة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
6900تحليلة تساوي 78 حالة
عكس
1000تحليلة تساوي 169 حالة في الايام الأولى
ندعو إخواننا المغاربة قاطبة إلى التحلي بالصبر، و إلى اتخاذ الحيطة و الحذر في الشارع، و أن يحرصوا على النظافة و ارتداء الكمامة.
تحياتي للجميع.
خاص المرض يخرج فحالو
جاتني دابا واحد النكتة او ابتسامة من احد اصدقائي واريد مشاركتكم اياها علني انزع الضحكة من وجوهكم ..
واش هاد المريكان ما تعتمدش زعما على راسها وهي ديما لاصقة فينا.. المغرب هو اول من اعترف باستقلالها .. ودابا مغربي هو اللي غادي ينقدهم من الانقراض .. وبزاف علينا هادشي .. وراه خاصهم يتعلمو يعتمدو على راسهم شي شوية ..
حتا كنقولو بخير وعدد الإصابات كينقص حتا يبدأ العدد كيتزاد واطلع ل100ومافوق والله الا غادي نحماق
متى شي نهار نسمعو على الأقل 5ولا حتى10في 24ساعة
إن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي نسقتا حول إجراءات تخص فرض حالة الطوارئ الصحية خلال الأيام الثلاثة المتصلة بعيد الفطر لهذه السنة سواء تعلق الأمر بالمجال الحضري أو العالم القروي والعمل من أجل ذلك بالمداومة للوحدات الميدانية. فقد تم تكليف الفرق المتنقلة للدرك الملكي بمراقبة التنقلات داخل العالم القروي وتأمين مداخل ومخارج المدن فيما ستتجول دوريات الأمن الوطني في مختلف الأحياء السكنية داخل المدن. فالعيد إن لم نعش فرحته هذه السنة كما اعتدنا، فهناك أعياد أخرى آتية إن شاء الله، "غير الله يرزق الصحة والسلامة".
فالدولة كما يتضح للجميع ضحت بالإقتصاد ليعيش المواطن، لكن هناك بعض المتهورين سيقتلون المواطن و معه الوطن بتصرفاتهم المتهورة...."الله يهدي ماخلق" ونتمنى أن يرفع الله عنا هذا الوباء.
راع الكعبة بيت الله اوسدها الفيروس،بقيين غير نتوما بالدعاء،امة الجهل بامتياز..
الناس كيعولوا على راسهم انتما مقابلين الاه معولين عليه..
هذا هو الفرق بينكم وبين الدول المتقدمة..
النهضة الاوروبية تقدمت ملي تركوا الدين..
اما انتم في الحضيض..
لمخدامش مسكين ولبعيد عل عائلتو وولادو
لاحضت مؤخرا ناس تقهرو بدار ولا عندهم مرض نفساني اكتئاب ..بحالا شديتي بنادم فالحبس وسلبتي ليه حريتو
بنسبة ليا افضل حل هو كلشي يكلس فدارو لمدة شهر تا حد ميخرج وغتشوفو زوال فيروس ..ولكن للاسف غنبقاو ديما بحال هكدا..الله يبعد منا هاد وباء
Ou bien les responsables ont une stratégie pour casser les chaines de contamination dans les foyers infectieux et à leur tète CASABLANCA ou bien on va continuer INDEFINIMENT comme ca !