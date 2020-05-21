مندوبية السجون تكشف عن ميزانية التصدي لكورونا

هسبريس - أمال كنين

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون عن النفقات المرتبطة بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كوفيد 19، موضحة أنها قامت بتعبئة غلاف مالي قدره 55.5 ملايين درهم، وذلك عبر رصد جزء من اعتمادات ميزانية التسيير المبرمجة سابقا لتغطية الحاجيات الملحة لتدبير شؤون الساكنة السجنية، ومؤكدة أن هذا الوضع المستجد سيؤثر لا محالة على برمجة الميزانية برسم السنة الجارية.

المندوبية، وضمن تقرير عن خطة عملها من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد وتقديم الحصيلة إلى غاية 15 ماي، أوضحت أنه إضافة إلى المبلغ المرصود للجائحة ساهم مجموعة من الشركاء الوطنيين والدوليين بمجموعة من الهبات، تتمحور خصوصا حول مواد النظافة والتعقيم والتطهير، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات الطبية وشبه الطبية.

وفي هذا الإطار تشير الوثيقة إلى أن وزارة الداخلية ساهمت عبر مصالحها المركزية أو اللاممركزة من عمالات وأقاليم، وكذا بعض الجماعات الترابية، بمد هذه المندوبية العامة بمجموعة من مواد النظافة والتعقيم والتطهير، وكذا مجموعة من الأدوات والمعدات الطبية وشبه الطبية والأغطية والأسرة؛ هذا بغض النظر عن أدائها في السياق ذاته مجموعة من سندات الطلب المتعلقة بمشتريات المندوبية، إذ بلغت مجموع المبالغ المالية التي ساهمت بها الوزارة المذكورة حوالي 24.500.000 درهم، دون احتساب مساهمتها في توفير أماكن الإقامة والتغذية للموظفين الخاضعين للحجر خارج المؤسسات السجنية.

وتحدثت الوثيقة عن مساهمة بعض الشركاء الوطنيين في تزويد بعض المؤسسات السجنية بمواد وأدوات خاصة بمواجهة كوفيد 19، نذكر منها وزارة الصحة والمرصد المغربي للسجون بمبلغ يناهز 55850.50 درهما.

وفي ما يتعلق بالمساعدة الدولية استفادت المندوبية العامة من مساعدات عينية عبارة عن مجموعة من المواد والأدوات والمعدات التي تندرج في إطار مواجهة جائحة كوفيد 19، وتقدر المساعدات العينية المقدمة من لدن هؤلاء الشركاء بمبلغ حوالي 3.897.640.00 درهما من ضمنها مليوني درهم تم الحصول عليها من قبل الاتحاد الأوربي، ثم 849.500.00 درهم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى 248.140.00 درهما من صندوق الأمم المتحدة للسكان، و800.000.00 درهم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقدم التقرير جردا لمواد النظافة والتطهير والتعقيم التي تم اقتناؤها، من ضمنها 85.000 محفظة للنظافة الشخصية لفائدة الموظفين والسجناء، إضافة إلى 1.268.000 وحدة من مادة الصابون لفائدة السجناء، و8.765 لترا من محلول تعقيم اليدين، ثم 40.000 قارورة من سعة 100 ملل لتعقيم وتطهير اليدين، إضافة إلى 4.355 لترا من مواد التطهير وتعقيم المرافق وأماكن إيواء السجناء والموظفين، مع تمكين جميع المؤسسات السجنية من توفير مخزون من مواد ولوازم النظافة الخاصة بتطهير وتعقيم المرافق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وتحدث التقرير عن تزويد المؤسسات السجنية بالأدوات والمعدات الضرورية لمواجهة جائحة كورونا، موضحا أنه تم اقتناء 1.400.000 قفاز طبي، و1.500.000 كمامة واقية؛ و10.000 كمامة طبية (FFP2)، مع شراء 10.000 واق للوجه، و40 أداة للتنفس، ثم 100 رشاش بمحرك للتعقيم بسعة 26 لترا، و4.000 لتر من المواد المركزة المخصصة لتعقيم المرافق، إضافة إلى 1.631 مرتبة، و800 موزع لمحلول تعقيم اليدين، و2.000 وسادة، وأيضا 2.000 غطاء خاص بالمرتبات، و20.000 غطاء.