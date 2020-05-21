فيروس كورونا يجثم على صدر 31 سيدة حاملا دون وفيات بالمغرب

هسبريس من الرباط

كشف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، اليوم الخميس، أن المغرب سجل 31 إصابة في صفوف النساء الحوامل منذ بداية فيروس "كورونا" المستجد في المملكة.

وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أن المغرب سجل 31 إصابة في صفوف النساء الحوامل، دون تسجيل أي حالة وفاة ضمنهن.

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة أن 30 سيدة حاملا جرى اكتشاف الوباء لديها دون وجود أعراض مرضية أو أعراض بسيطة جدا، فيما سيدة حامل واحدة كانت حالتها متوسطة الخطورة.

وبخصوص الإصابات الجديدة وعددها 78 خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد سجلت جلها في مدينة الدار البيضاء بـ 52 حالة مؤكدة، تليها جهة مراكش آسفي بـ 11 حالة، ثم سوس ماسة بـ 5 حالات، وأربع حالات بفاس مكناس، وثلاث حالات بالداخلة وادي الذهب، وحالتين بطنجة تطوان الحسيمة، وحالة واحدة بالرباط سلا القنيطرة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7211 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، بلغ 105.786 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وسجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية حالتي وفاة بسبب "كوفيد ـ 19"، ليصبح عدد الوفيات 196 حالة، كما سجلت 182 حالة شفاء إضافية خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 4280 حالة في مختلف جهات المملكة.