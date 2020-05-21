32 إصابة بـ"كورونا" في مصنع "رونو" بالبيضاء

هسبريس - أ.ف.ب

سجلت 32 إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصنع سيارات لمجموعة رونو الفرنسية في الدار البيضاء، حسب ما أفادت الأخيرة الخميس.

وقالت الشركة في بيان إنها أجرت بمساعدة السلطات المحلية فحوصا لـ300 من موظفيها في مصنع "صوماكا"، موضحة أنّه جرى اكتشاف إصابة 32 منهم "لم تكن تظهر عليهم أعراض المرض".

واستبعدت الشركة "احتمال انتشار العدوى داخل المصنع"، مشيرة إلى تكفل وزارة الصحة بالمصابين وإخضاع مخالطيهم لحجر صحي لمدة 14 يوما.