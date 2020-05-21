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كُتّاب وآراء
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32 إصابة بـ"كورونا" في مصنع "رونو" بالبيضاء
الخميس 21 ماي 2020 - 18:05
سجلت 32 إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصنع سيارات لمجموعة رونو الفرنسية في الدار البيضاء، حسب ما أفادت الأخيرة الخميس.
وقالت الشركة في بيان إنها أجرت بمساعدة السلطات المحلية فحوصا لـ300 من موظفيها في مصنع "صوماكا"، موضحة أنّه جرى اكتشاف إصابة 32 منهم "لم تكن تظهر عليهم أعراض المرض".
واستبعدت الشركة "احتمال انتشار العدوى داخل المصنع"، مشيرة إلى تكفل وزارة الصحة بالمصابين وإخضاع مخالطيهم لحجر صحي لمدة 14 يوما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - الغولي نورالدين الخميس 21 ماي 2020 - 18:15
داكشي اللي كان خاصنا،،،،
الله يجيب الشفا يارب في هاد الايام الاخيرة من شهر المغفرة والرحمة
الله يجيب الشفا يارب في هاد الايام الاخيرة من شهر المغفرة والرحمة
2 - يوسف الخميس 21 ماي 2020 - 18:18
وزير المالية السيد بنشعبون قال المغاربة يحلو مصانع من بعد العيد ...!!!؟؟؟؟
3 - كريم الخميس 21 ماي 2020 - 18:18
واش هاد 32 داخلة على 78 حالة لي تكتاشفات ...المواطن داير الحجر والشركات تفجر البؤر ..حنا غاديين فطريق مظلم وبدون مقود
4 - قدور الخميس 21 ماي 2020 - 18:19
تسجيل 32 حالة بمعمل السيارات رونو .واحنا مالنا .ياك نتوما الي خليتوهم اخدمو دبرو راسكم .
5 - حشومة الخميس 21 ماي 2020 - 18:24
حسو على دمكم وسدو البلد ١٤ يوم. مش شي خدام والفيروس يزيد وشي ناس جالسا بدارا وربي يلي عالم فيها بلا مدخول وبلا ماكلى. حشومة بالزاف الطمع.
6 - عبدالرحيم الخميس 21 ماي 2020 - 18:24
هذا الوباء منتشرة بشكل كبير .عير أن أغلب الناس لهم مناعة ويتعافون دون الاحساس بالمرض بفضل المناعة. كل ما كانت التحليلات عددها كبير كلما تم اكتشاف النرض. لحسن الحظ حتى الكبار في السن في محتمعاتنا لهم مناعة بفصل التغذية الطبيعية والبيئة.
7 - سكيرتي 12 ساعة 2000 درهم الخميس 21 ماي 2020 - 18:25
انا خدام سكريتي في واحد الشركة حدا سوماكا حتى هي ديال السيارات بصرحة الخدامة اغلبية كيتجمعو مع بعضياتهم واغلبية داير كمامة غير على الفم ديالو و الانف لا وكيجيو اتجمعو حدايا ومن كنكول ليهم والخوت تفرقو كيكولو ليك وشحال قدك تحظي الله اهدي مخلق وياربي احفظ الجميع ورفع عنا هذا الوباء
8 - وداع الخميس 21 ماي 2020 - 18:26
أنا مفهمتش هاد التناقض، الحكومة صادقات على تمديد الحجر الصحي ومابين الوزيز لي قال بلي يمكن المقاولات ترجع تشتغل من ورا العيد وكتشوف الإصابات سببها هو المعامل والشركات، عقلك كيوقف والله
9 - jffhj الخميس 21 ماي 2020 - 18:28
اغلب المصابين ليست لديهم اعراض يعني ان الفيروس لا يشكل خطرا على الانسان بإستثناء كبار السن واصحاب الامراض المزمنة
10 - محمد الخميس 21 ماي 2020 - 18:30
و الله حرام على الشركات و الأسواق التجارية لا أدري هل أقول مبروك لهم نجحوا في عدم تطبيق الوقاية بجدية أكبر أما بكثرة ما قدمت من نصائح و تحذيرات من مختصين و من مواطنيين ملتزمين بالوقاية و الحجر إلخ أصبحنا نعتقد أننا تضييع وقت و السلام و حكومة حقيقتا مصنع كثير عليها تسييره فأين هي من البلاد و العباد
11 - zahi الخميس 21 ماي 2020 - 18:32
قمة الاستهتار هادو راه غيحمقواالشعب شي سادين عليه وشي خدام ينشر الوباء بدعوى الاقتصاد هذا يسمى الفساد
12 - الصويري الخميس 21 ماي 2020 - 18:34
بقاو تقولو راه المواطن لي غير ملتزم بالحجر الصحي!! الا مكانتش شي تحريكة صحيحة فهاد الحكومة و بالخصوص فيمن أسندت لهم مهمة مراقبة وتطبيق تدابير الحجر الصحي " وزارة الداخلية ممثلة فالسلطة المحلية " فيما يتعلق بالنشاط الصناعي راه غير وجدو القبور كيفما دارت مجموعة من الدول كالبرازيل و ايران!
اصلا فالمغرب ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة منعدمة! وهادشي لي غادي يخلي مجموعة من البؤر تبان وتزيد تبان.. وحتى لو افترضنا أن شركة رونو في طور استئناف العمل ديالها راه هاد النتائج خاصها تحبس الخدمة.. ماشي قطاع صناعي ضروري!
اصلا فالمغرب ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة منعدمة! وهادشي لي غادي يخلي مجموعة من البؤر تبان وتزيد تبان.. وحتى لو افترضنا أن شركة رونو في طور استئناف العمل ديالها راه هاد النتائج خاصها تحبس الخدمة.. ماشي قطاع صناعي ضروري!
13 - مواطن لسيط الخميس 21 ماي 2020 - 18:36
ماذا عن الأسواق ؟ أيهما أكثر تقاربا بين المرتدين, المعامل أم الأسواق؟
14 - fidèl marocain الخميس 21 ماي 2020 - 18:39
مع هذه المصانع لن ننتهي من هذا المرض قريبا هذا يدل على النقص في إجراءات الحماية أو استحالة تطبيقها نظرا للعدد الكبير للعمال
15 - مواطن غيور1. الضعف و الهوان الخميس 21 ماي 2020 - 18:41
لم تكن تظهر عليهم أعراض المرض.
هالي كولناه ،الله يهديكم الفيروس راه ضعيف جدا جدا جدا .
هالي كولناه ،الله يهديكم الفيروس راه ضعيف جدا جدا جدا .
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