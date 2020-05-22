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- 89 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 7300 حالة بالمغرب - (71)
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كُتّاب وآراء
89 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 7300 حالة بالمغرب
رصدت وزارة الصحة 89 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7300 حالة في المغرب.
وأفادت معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 115570 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل وفاة واحدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 197 حالة.
وتم التيقن أيضا من 67 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4347 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (71)
ليس علماً بالغيب وإنما ثقة برب رحيم
فلا يعقب الأحزان إلا " سعادة "
ولا يعقب الحرمان إلا " عطاء "
ليس قولي :
إنما قول ربنا سبحانه
"فإن مع العسر يسرا "
جمعة مباركة على الإنسانية جمعاء...⚘
اللهم لاترد لنا دعاء...ولا تخيب لنا رجاء..
ولاتسكن جسدنا داء...ولا تشمت بنا أعداء
وادفع عنا كل هم وغم وبلاء...واشفي مرضا
وارحم أمواتنا...ياارحم الراحمين
جمعة طيبة
ودعا شهر الخير والبركة
وهنيئا لمن قام رمضان ايمانا واحتسابا
كل عام وأنتم بألف خير،
اللهم ابعد عنا هاذا الوباء
أكثروا من الدعاء ارفع علينا الله هاد الوباء
الأمل +الإيمان بانتهاء الفايروس والا ما الفائدة من الحجر بما اننا سنتعايش مع الفيروس جميع الدول تعطي لشعوبها الأمل ومخططات ما بعد الجاءحة
under the lockdown for a long time. Whereas the other cities with no cases will be eased and free to move. Ewa tougdo m3ana
زيد عليها الناس محبوسين وسط المدن جايا 3 شهر دابا .
بمعنى الشهر الثالث و دائما الأعداد
بمعنى أكبر حجر غير تام و معامل تضرب الجهد في صفر
طبقوا الحجر و راقبوه و خصوووصا راقبوا المعامل التي تعمل .
إننا في حجرنا أو حجزنا ننعاني و نخلص ثمن اللا شرعيين و المتهورين
الله يفك سراحنا و يرفع عنا عاجلا هذا الوبتء
و الحمد لله على كل حال
لو طبق حجر صحي كامل لأسبوعين أو ثلاثة منذ البداية لانتهى هذا الفيلم و لرجعت الحياة الى سابق عهدها و لما تضرر الاقتصاد الوطني
نسأل الله السلامة والعافية وأن يرفع هذا الوباء
يا حي يا قيوم يا من لا يرد من يسأله، نرجوك ونتوسل إليك أن ترفع عنا وعن بلاد المسلمين هذا المرض، وتجعل بيوتنا وأوطاننا أمنة ومحفوظة بحفظك يا رب العالمين. أعوذ بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.
L'état na auqune idee sur la situation de la maladie au Maroc
L'état du chocolat
هادشي عاد زاد .
شرحو لينا يا اهل الاختصاص
الحقيقة التي يتجنب ان يناقش فيها الجميع فشل كل الإجراءات التي تم إتخادها من أجل مواجهة الجائحة بسبب عدم إحترام التدابير المتخدة
الخطة البديلة التعايش مع المرض و لي محتارمش الإجراءات الوقاية اتحمل العواقب
جهة الدار البيضاء. +64
جهة طنجة. +16
جهة الرباط. +4
جهة مراكش. +3
جهة فاس. +2
وباقي الجهات لم تسجل اية حالة خلال 18 ساعة
للمزيد من التفاصيل زيارة موقع covid.hespress.com
واش هي باش يبانو رجال الامن خدامين ? !!!!!!!!!!
بالنسبة لعدد الفحوصات الكبير فالوضع يبشر بخير.
لكن المزيد من التشديد في الحجر يبقى ضروري.
لنخرج ان شاء الله من الازمة على خير.
مدينة تتقدم يرفع الحجر عنها
وأخرى تتراجع تغلق مداخلها ومخارجها حتى يحدت الله أمرا كان مفعولا
قضي الأمر
نسبة كبيرة في جهة الدار البيضاء و طنجة بسبب المعامل كون حبسوهوم كون را حنا خارجين
مزيان المشكل دابا لي كاين خاصنا نحد من البور لي اصبحنا كنشوفو في الشركات الرأسمالية الكبرى بحال كوسومار و صوماكا
بحال هذ النوع من الشركات خاص تكون عندهم اعلى درجة من التعقيم والحفاظ على سلامة العمال
يجب تخفيف الحجز من الان وغلق الاماكن التي قد تعج بالناس.