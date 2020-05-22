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الرئيسية | مجتمع | 89 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 7300 حالة بالمغرب

89 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 7300 حالة بالمغرب

89 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 7300 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 ماي 2020 - 10:00

رصدت وزارة الصحة 89 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7300 حالة في المغرب.

وأفادت معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 115570 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل وفاة واحدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 197 حالة.

وتم التيقن أيضا من 67 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4347 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (71)

1 - مواطن من القنيطرة الجمعة 22 ماي 2020 - 10:10
أليس من حقنا يا مندوب الصحة ان نعرف تفاصيل الحالة الوبائية في مدينتنا....اخر تحديث كان في ١٣ ماي....لا حول ولا قوة إلا بالله....
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6
2 - أفريكانو الجمعة 22 ماي 2020 - 10:10
‏سيأتي ما يفرح قلوبنا
ليس علماً بالغيب وإنما ثقة برب رحيم
فلا يعقب الأحزان إلا " ‎سعادة "
ولا يعقب الحرمان إلا " ‎عطاء "
ليس قولي :
إنما قول ربنا سبحانه
"فإن مع العسر يسرا "

جمعة مباركة على الإنسانية جمعاء...⚘
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2
3 - عزوز الجمعة 22 ماي 2020 - 10:11
لطفك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب العالمين
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2
4 - خير ان شاء الله الجمعة 22 ماي 2020 - 10:12
وفي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان
اللهم لاترد لنا دعاء...ولا تخيب لنا رجاء..
ولاتسكن جسدنا داء...ولا تشمت بنا أعداء
وادفع عنا كل هم وغم وبلاء...واشفي مرضا
وارحم أمواتنا...ياارحم الراحمين
جمعة طيبة
ودعا شهر الخير والبركة
وهنيئا لمن قام رمضان ايمانا واحتسابا
كل عام وأنتم بألف خير،
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4
5 - abdo الجمعة 22 ماي 2020 - 10:12
اللهم ألطف بنا يارب فإنك على كل شيئ قدير
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1
6 - رشيد الجمعة 22 ماي 2020 - 10:12
هدا بسبب الرفع من عدد التحاليل على العموم الله ارفع عنا. هاد الوباء
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7 - انوار الجمعة 22 ماي 2020 - 10:14
بالنسبة الناس لي تتدوي حيدو حجر، متنساوش بلي الحال سيتزداد إلى الأسوء و ثاني حاجة الدولة خصها تبقى مدعمة الكمامة بش الدرويش ميمرضش.
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8 - مزابي الجمعة 22 ماي 2020 - 10:14
لا بد من الصرامة وغلق تام لكل شيء مدة 15 يوم حتى نتغلب على عذا الوباء ، وتوزيع المؤنات على الناس في منازلع وعدم الخروج خلال هذه المدة، وإعطاء الضوء الأخصر للقوات العمومية باستعمال العنف والقوة ضد كل مخالف.لماذا نغطي الشمس بالغربال. عوض الحجر الناقص أو المرن لشهور لنقوم بحجر صارم ل20 يوما
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9 - said الجمعة 22 ماي 2020 - 10:14
لم تستقر الأمور بعد هناك ارتفاع و إنخفاض ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء الفتاك ومزيدا من الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة
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10 - LEILA الجمعة 22 ماي 2020 - 10:14
الله يحفظ هاذه الأرقام لاتبشر بخير
اللهم ابعد عنا هاذا الوباء
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11 - اكرم الجمعة 22 ماي 2020 - 10:15
89 حالة رآه من 10000 تحليلة يعني نسبة الحمد لله نازلة مقارنة مع الأيام لي فاتت
أكثروا من الدعاء ارفع علينا الله هاد الوباء
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12 - samuel الجمعة 22 ماي 2020 - 10:16
عادت حليمة إلى عادتها القديمة...
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13 - ali الجمعة 22 ماي 2020 - 10:17
اتزرعو الخوف في الناس الفيروس سينقرض يجب أن تغرس الأمل في نفوس المواطنين
الأمل +الإيمان بانتهاء الفايروس والا ما الفائدة من الحجر بما اننا سنتعايش مع الفيروس جميع الدول تعطي لشعوبها الأمل ومخططات ما بعد الجاءحة
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0
14 - aziz الجمعة 22 ماي 2020 - 10:17
الآن سيبدأ الإرتفاع في الإصابات،مصر كانت تسجل مائة حالة في اليوم،ومع مرور الأيام،ومع الإستهتار،أصبحت تسجل أزيد من سبعمائة حالة في اليوم
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-1
15 - Said الجمعة 22 ماي 2020 - 10:18
الحل النهائي لإنهاء أو للحد من الوباء هو فرض غرامة مالية لكل من لم يلتزم بالحجر الصحي.وردع الباعة المتجولين أنا اضن بأن الوقت الممنوح للتبضع جد كافي لا مجال للمزايدة والمسكنة والدعاء الفقر بذريعة الوباء كفانا استهتار
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-2
16 - Morad الجمعة 22 ماي 2020 - 10:19
كورونا لا يمكن القضاء عليها في ظل منظومة اجتماعية و سياسية واقتصادية هشة لذا وجب التعايش معها و اكتساب مناعة ذاتية ضد المرض ف القرارات الا مسؤولة للمسؤولين لن تجعل المغرب يتجاوز هذا المرض كما حدث في مدينة الداخلة التي بقدرة قادر وبعد ازيد من شهر 0 حالة تسجل اليوم بطيش مسؤليها حالات متعددة.. المرض مستمر و الفقر أقوى من المرض فلتدعوا المسكين يقاوم لحاله بعد أن قاوم الفقر و الجهل منذ الاستقلال
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17 - [email protected] الجمعة 22 ماي 2020 - 10:20
منين جا هد العجب واش احنا افرحنا هد الايام كلنا قريب انخرجو وقيلا اهنا تبوربينا
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18 - الرباطي الجمعة 22 ماي 2020 - 10:21
أطلب من المواطنين أخد المسألة بجدية و عدم التراخي و دلك بالتزام في البيوت ، كنشوف نساء في الاسواق يتعاملون كأن شيء لايوجد وحتى بعض الناس كيدورو بدون سبب لمادا ؟ و في الاخير كيتعجبو فنسبة الاصابات راه القضية ليست سهلة نتمنى من ساكنة البيضاء لفيها نسبة كبيرة بسبب التهور و اللمبالات يلتزمو راه بغينا مورا العيد نفرحو كاملين و الله إرفع علينا هاد الوباء ، تحية لرجال السلطة عل المجهودات ديالهم .
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19 - Ahmed الجمعة 22 ماي 2020 - 10:21
It looks promising because it is almost 10000 tests / 89 cases. It is decreasing hamdolillah. But, people from Casa must be serious now. If they don't abide by the rules, they will end up
under the lockdown for a long time. Whereas the other cities with no cases will be eased and free to move. Ewa tougdo m3ana
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20 - داحماد الجمعة 22 ماي 2020 - 10:21
الحمد لله المغرب عندنا فتحسن كبير ⁦
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21 - Kamal9 الجمعة 22 ماي 2020 - 10:22
الناس محبوسة وملقات ماتكل والدولة مزيراهم المرضى لعندهم امراض مزمنة وصحاب العمليات والتحاليل لي كادار غير في كازا مانعينهم يعني تسنى حتى يدي مول الامانة امانتوا وصحاب شكارة مخلينهم .فهم تسطى .
زيد عليها الناس محبوسين وسط المدن جايا 3 شهر دابا .
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22 - Younes berkaoui الجمعة 22 ماي 2020 - 10:24
مجموع المصابين الجدد يفوق مجموع المتعافين . الله يستر و صافي . نتبجة طبيعية لعدم احترام الحجر الصحي بين الناس و جيرانهم و اقربائهم . الطريق لا زال طويلا
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23 - وكواك الحق الجمعة 22 ماي 2020 - 10:24
مسلسل الرعب
بمعنى الشهر الثالث و دائما الأعداد
بمعنى أكبر حجر غير تام و معامل تضرب الجهد في صفر
طبقوا الحجر و راقبوه و خصوووصا راقبوا المعامل التي تعمل .
إننا في حجرنا أو حجزنا ننعاني و نخلص ثمن اللا شرعيين و المتهورين
الله يفك سراحنا و يرفع عنا عاجلا هذا الوبتء
و الحمد لله على كل حال
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24 - مواطن الجمعة 22 ماي 2020 - 10:24
هذه نتيجة التراخي على تطبيق الحجر الصحي على الشركات يدفع ثمنها المواطن .
لو طبق حجر صحي كامل لأسبوعين أو ثلاثة منذ البداية لانتهى هذا الفيلم و لرجعت الحياة الى سابق عهدها و لما تضرر الاقتصاد الوطني
نسأل الله السلامة والعافية وأن يرفع هذا الوباء
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25 - عبد البر الجمعة 22 ماي 2020 - 10:24
اغبى قرار تاخذتو الحكومة هو اعادة فتح الشركات بصفة عادية مورا العيد .بهاد القرار كتصب الزيت في النار اصلا المشكل لواقع حاليا هو البؤر الصناعية .فالعوض نستغلوا هذه الظرفية بدينا كنشوفو الحالات بدات كتقلال بغيت تاخذو هذا القرار .الا بغيتو نشدو شوية الاقتصاد غاذي تطلقوه كامل .
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26 - حلومة الجمعة 22 ماي 2020 - 10:25
الله اجیب السلامة هادشی مازال مابغا يتحد الله یرفع عنا البلاء
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27 - Adil الجمعة 22 ماي 2020 - 10:26
حبسو المواطن من رزقه ليزداد فقرا و جوعا وخليو المصانع مفتوحة ليزداد أصاحبها غنا و انتشارا للفيروس
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28 - عبد الله الجمعة 22 ماي 2020 - 10:26
اللهم ارفع عنا هذا الوباء. فقد تعبنا من تذبذب الإصابات و بين الحين والآخر حديثا عن بعض إخواننا بالوفيات’ أنزل عليهم يارب الرحمات’ وما يسرنا هو الحديث عن المتعافين والمعافات. إنك على كل شيء قدير
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29 - دعاء رفع البلاء والامراض الجمعة 22 ماي 2020 - 10:27
اللهم أن هذا الفيروس جاء إلينا بقدر منك، فاصرفه عنا برحمة منك يا رب العالمين. اللهم أن كان هذا المرض عقاب لنا حتى تطهرنا من الذنوب والمعاصي، فأنك أنت الرحيم الغفور أغفر لنا وأرفع عنا البلاء برحمتك.
يا حي يا قيوم يا من لا يرد من يسأله، نرجوك ونتوسل إليك أن ترفع عنا وعن بلاد المسلمين هذا المرض، وتجعل بيوتنا وأوطاننا أمنة ومحفوظة بحفظك يا رب العالمين. أعوذ بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.
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30 - مروان الجمعة 22 ماي 2020 - 10:27
مابالكم بحالتنا بعد رفع الحجر.......،و هل أصبح كورونا شرا لابد منه؟؟
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31 - مواظف سابق الجمعة 22 ماي 2020 - 10:27
من وجهة نظري الشخصي الصين هي السبب كيف دولة اكثر من مليار ونصف نسمة قضيت على الفيروس في اقل من شهر و نصف و المانيا و ايطاليا و الدول العظمى لم تستطيع... لزم الصين تدفع الثمن عن هذه الكريثة القرن نعلم ان الثنين الصيني لان يستطيع احد يخرج فيه عينيه....
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32 - hicham الجمعة 22 ماي 2020 - 10:27
9873 تحليلة 89 ايجابية و 9784 مستبعدة. 67 حالة شفاء. و وفاة واحدة. ليتبقى تحت العلاج 2756.
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33 - Marocain du denmark الجمعة 22 ماي 2020 - 10:28
Avec ce nrmbre des test
L'état na auqune idee sur la situation de la maladie au Maroc
L'état du chocolat
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34 - المحاسبة الجمعة 22 ماي 2020 - 10:29
في ظل عدم محاسبة أي مسؤل وعدم إتخاد أي إجراء لتفادي البؤر الصناعية وخروج رئيس الحكومة بتصريحات يقول تعايشو مع المرض لمدة سنة أو أكتر توقعو استمرار إرتفاع الإصابات بوتيرة مرتفعة وفين هو هداك تطبيل الخوي ديال حن أول دولة أحسن دولة دب بطريقة غير مباشرة رئيس الحكومة يدعو إلى مناعة القطيع
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35 - Observateur الجمعة 22 ماي 2020 - 10:29
أجريت 9784 تحليلة جديدة من الساعة الرابعة يوم أمس إلى العاشرة صباح اليوم, والنتيجة 0,91 في المائة من الإصابات .. نحن في الطريق الصحيح بإذن الله
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36 - معلق باغي يعلق الجمعة 22 ماي 2020 - 10:29
ياك قالو فصيف و يسخن حال الفيروس غادي ينقص؟؟؟
هادشي عاد زاد .
شرحو لينا يا اهل الاختصاص
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37 - فائدة تمديد الحجر !!! الجمعة 22 ماي 2020 - 10:30
لا فائدة في تمديد الحجر بدون صرامة !! لا فائدة في إلزامية الكمامة يدون مراقبة !! لافائدة في عزل الاحياء بدون حواجز !! أين هي السلطات المحلية التي كانت مجندة في بداية الأزمة ؟؟ واش صافي أعيات!!! المعركة لم تنته بعد!! الله يرحم الوالدين زيدو صبرو مع هذا الوطن العزيز !!!!
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38 - حسن أكادير الجمعة 22 ماي 2020 - 10:30
الناس مبقاو قادرين على الحجر
الحقيقة التي يتجنب ان يناقش فيها الجميع فشل كل الإجراءات التي تم إتخادها من أجل مواجهة الجائحة بسبب عدم إحترام التدابير المتخدة
الخطة البديلة التعايش مع المرض و لي محتارمش الإجراءات الوقاية اتحمل العواقب
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39 - From California الجمعة 22 ماي 2020 - 10:34
لا حول ولا قوه الا بالله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم
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40 - مغربي غيور الجمعة 22 ماي 2020 - 10:34
لا داعي لتتبع الارقام كل يوم لانها لا تعني شيءا طالما ان عدد التحليلات اقل من 10000 في اليوم وعلى الناس ان تتعايش مع المرض وتاخذ الاحتياطات الازمة وتخرج الى العمل فلا داعي لحبس الناس في المنازل اكثر لان الدراسات اثبتت ان هاذا الفيروس لا يمكن ان تحصره بالحجر الصحي الا اذا رفعه الله سبحانه وتعالى بقدرته.
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41 - sami الجمعة 22 ماي 2020 - 10:34
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك العفو والعافية ونسالك ان ترحم الموتى وتشفي المرضى في هده الايام المباركة يارحمان يا رحيم
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42 - Mohamed الجمعة 22 ماي 2020 - 10:36
الانتقال الى 10000 تحليلة في 18 ساعة شىء ايجابي للكشف بسرعة عن المصابين
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43 - Ahmed الجمعة 22 ماي 2020 - 10:36
89 إصابة مؤكدة بعد اجراء 9784 تحليلة خلال 18 ساعة هناك تقدم ايجابي في عدد التحليلات التي تجرى يوميا وهذا شيئ ايجابي لمحاصرة الوباء
جهة الدار البيضاء. +64
جهة طنجة. +16
جهة الرباط. +4
جهة مراكش. +3
جهة فاس. +2
وباقي الجهات لم تسجل اية حالة خلال 18 ساعة
للمزيد من التفاصيل زيارة موقع covid.hespress.com
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44 - ait baha الجمعة 22 ماي 2020 - 10:36
le ministre de l'industrie doit aussi faire une conférençe chaque jour pour donner le nombre des société industielle qui sont asphyxié par ce virus est le nombre de ceux qui perd leur travaille chaque jour car si on arrive a gagner la bataille de corona est pérdre celle de l'économie avec beaucoup de dégats dans le marché de travaille c'est plus dangereux que le virus lui méme
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45 - Maryass الجمعة 22 ماي 2020 - 10:38
هاد الشي ما كيفرحش.... ولكن الناس ما ملتزماش...
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46 - salem الجمعة 22 ماي 2020 - 10:40
التعايش مع الوباء هو الحل ،قلتها و سأضل أقولها ،صحاب 0صفر حاله عاد نخرجو ،غي بقاو فديوركوم
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47 - Anas الجمعة 22 ماي 2020 - 10:40
هادشي باقي ما خففنا الحجر... بوادر الفشل في تدبير مواجهة الفيروس بدأت تلوح بدون منازع... و بعد ثلاثة أشهر من الحجر يقول رئيس الحكومة أن كورونا لن يرحل وعلينا التعايش معه لسنتين...والناس أصابها العياء والأمراض النفسية والضغط ناهيك عن الهشاشة والفقر...عندي إحساس أن الاتجاه بعد عيد الفطر سائر نحو الأعداد التي تنبأت بها المندوبية السامية للتخطيط ...إلا أن يشاء الله أن يرفع عنا البلاء بقدرته.
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48 - Khadija الجمعة 22 ماي 2020 - 10:40
الله يلطف بنا فين غادين بهذا التدهور كل النهار حصيلة كتزاد فين هو الحجر الصحي كلشي غيضرب لنا في الصفر
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49 - مغربي فرنسي الجمعة 22 ماي 2020 - 10:41
أرفع القبعة لموريتانيا جارة المغرب عرفت كيف تجعل الأمور تحت السيطرة و تحد من إنتشار الفيروس، لديها فقط 174 حالة و 4 وفيات منذ بداية الجاءحة. وهذا بفضل وعي شعبها و تطور الطب و نظام الصحة. و لا ننسى التشاد و النيجر و مالي مثلا. كنا نعتقد أن المغرب دولة قوية إفريقيا و لكن كورونا عرت كل شىء.
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50 - salem الجمعة 22 ماي 2020 - 10:41
لتعايش مع الوباء هو الحل ،قلتها و سأضل أقولها ،صحاب 0صفر حاله عاد نخرجو ،غي بقاو فديوركوم
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51 - abboud الجمعة 22 ماي 2020 - 10:42
الحواجز الامنية والعديدة تنصب فقط لاصحاب السيارات الذين لا يشكلون خطرا كما هو الحال بالعاصمة الرباط , بينما الاماكن "الخطر" يتنقل فيها الناس بكل حرية !!!!!
واش هي باش يبانو رجال الامن خدامين ? !!!!!!!!!!
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52 - El Oujdi الجمعة 22 ماي 2020 - 10:43
عدد المصابين ربما راجع لعدد الاختبارات الذي قارب 10.000 في أقل من 24 ساعة.
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53 - مواطنة الجمعة 22 ماي 2020 - 10:44
علاش المغرب ديما معطل فإتخاد إجراءات ولا حادكين فسدان علينا علاش مطلعتوش من هادي شحال عدد تحاليل اليومية 10000 كون دبت سالينا مع مرض و هنينا من صداع علاش عزيز عليكم طعنونا نفسيا عينا منهضرو و لكن غدا سأحكي لله كل شيء
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54 - مكناس الجمعة 22 ماي 2020 - 10:44
مجهودات كبيرة من طرف وزارة الصحة فيما يخص عدد التحليلات المخبرية حيث تقارب 1000ف 24ساعة مما سيمكن انشاء الله من احتواء الوضعية بالتعرف المبكر عن انتشار الوباء. لنواصل الحرب جميعا.
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55 - يونس الجمعة 22 ماي 2020 - 10:51
الدار البيضاء خاصها تتسد كاملة بمصانعها ببيوتها بشوارعها
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56 - لحسن الجمعة 22 ماي 2020 - 10:51
نطلب من الله السلامة كيبان ليا ولينا لاعبين قشقاش مع كورونا ايها المواطنين والمواطنات التزموا بيوتكم الامور لاتبشر بالخير
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57 - رياض الجمعة 22 ماي 2020 - 10:52
مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) سورة الحديد
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58 - hmmo الجمعة 22 ماي 2020 - 10:53
الحمد لله
بالنسبة لعدد الفحوصات الكبير فالوضع يبشر بخير.
لكن المزيد من التشديد في الحجر يبقى ضروري.
لنخرج ان شاء الله من الازمة على خير.
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59 - ن.ن الجمعة 22 ماي 2020 - 10:53
حان الوقت القضاء على الفيروس كورنافي الدار البيضاء بحزم تتدخل الجيش لمساعدة الأمن بصرامة في كل المناطق الموبؤة (معامل أسواق أحياء شعبية ) لمدة أسبوع كإعلان حالة طوارء قصوى
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60 - المايسترو الجمعة 22 ماي 2020 - 10:54
هل نحن داهبون نحو كارتة على غرار ميلانو؟هل هو جشع الباطرونا اللدين لا يحترمون معايير الوقاية؟المهم كل مدينة تتحمل نتائج قراراتها...
مدينة تتقدم يرفع الحجر عنها
وأخرى تتراجع تغلق مداخلها ومخارجها حتى يحدت الله أمرا كان مفعولا
قضي الأمر
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61 - hicham الجمعة 22 ماي 2020 - 11:01
السلام عليكم
نسبة كبيرة في جهة الدار البيضاء و طنجة بسبب المعامل كون حبسوهوم كون را حنا خارجين
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62 - ابتسام الجمعة 22 ماي 2020 - 11:07
بالله عليكم هل يستحقون الدكاترة والممرضين الاقتطاع من اجورهم يارب كن عونا لهم في هاته المحنة اليوم قبل قليل مررت بعدة شوارع واكتشفت انه لايوجد لاحجر صحي في الاسواق ولاهم يحزنون دمرونا بهدا الاستهتار تحية كبيرة لناس وزارة الصحة بصفة عامة ولناس السلطة ولكل ممحن مع الوباء من اجل مصلحة الدولة
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63 - مواطن حر الجمعة 22 ماي 2020 - 11:17
جاء كورونا لتحقيق العدالة الالاهية ما لم تحققه العدالة الانسانية كثر الطغيان انعدمت الاخلاق
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64 - تناكت الجمعة 22 ماي 2020 - 11:18
شمس العشية الخوت لااااااايلااااايلاااااااييييييي
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65 - [email protected] الجمعة 22 ماي 2020 - 11:21
فسروا لينا اين وجدت هاته الحالات ؟ أما الخبر ناشف رآه عند الجميع ؟ هل هي بؤر ام مخالطين ام ماذا ؟ وشكرا
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66 - طنجاوي الجمعة 22 ماي 2020 - 11:21
لطفك ياالله،باينة غتكون ليوما واحد 130 اصابة غير الله يفض وصافي
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67 - زكرياء أيت الطالبي الجمعة 22 ماي 2020 - 11:22
يجب رفع الحجر الصحي على مجموعة من المهن التي تضررت من جاءحة كورونا مثل ميكانيك السيارات و باءعي الأحذية و الملابس و الحلاقون و النجارة مع الإبقاء على غلق المدارس و المقاهي والمطاعم و الملاهي الليلية و المساجد .
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68 - جميل الجمعة 22 ماي 2020 - 11:24
ممتاز جدا لكن لا تهمنا هذه الأرقام دعوها لكم وولخبرائكم الخارقين ليبنوا عليها تجديد الحبس الاحتياطي للشعب فلا مجال للخروج من الإقامة الجبرية و البحث عن الرزق، سنبقى شعبا متسولا سعايا ينظر إلى من سيتصدق عليه ليأكل فقط أما الحياة فلا تكلمني عنها في هذا البلد السعيد.
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69 - هشام الجمعة 22 ماي 2020 - 11:27
دقة تابعة دقة وشكون يحد الباس. كورونا عجبها المغرب بغات تدوز معانا الصيف...
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70 - رضوان الجمعة 22 ماي 2020 - 11:31
الحمد لله الامس 104560 واليوم 115570 يعني زيادة 10000 تحليلة بين الامس واليوم
مزيان المشكل دابا لي كاين خاصنا نحد من البور لي اصبحنا كنشوفو في الشركات الرأسمالية الكبرى بحال كوسومار و صوماكا
بحال هذ النوع من الشركات خاص تكون عندهم اعلى درجة من التعقيم والحفاظ على سلامة العمال
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71 - [email protected] الجمعة 22 ماي 2020 - 11:31
يجب العيش مع هدا الفيروس لدا يجب اطلاق سراح الناس لان ليس من المعقول ان تحجز الناس لاكثر من شهرين ونصف.... بؤرة يووهان الصينية لم تفعل نفس الشيء.
يجب تخفيف الحجز من الان وغلق الاماكن التي قد تعج بالناس.
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