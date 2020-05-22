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الرئيسية | مجتمع | أطباء مغاربة يتطوعون لتوفير الرعاية للاجئين

أطباء مغاربة يتطوعون لتوفير الرعاية للاجئين

أطباء مغاربة يتطوعون لتوفير الرعاية للاجئين
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 ماي 2020 - 16:40

وقّعت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء اتفاقية شراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيتم بموجبها تمكين اللاجئين المقيمين في المغرب من رعاية صحية، من فحوصات طبية في مختلف التخصصات من لدن أطباء متطوعين تابعين للهيئة.

وتلتزم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بموجب الشراكة المبرمة بينها وبين الهيئة الأممية المذكورة، بتوفير فحوصات طبية للاجئين بالمغرب، بما فيها الفحوصات المتعلقة بعلم النفس، من لدن أطباء متطوعين.

وتتعهد الهيئة، أيضا، بمساندة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب في إبرام الاتفاقيات مع العيادات والمختبرات المغربية ومنْح أدوية للاجئين بالمجان.

وتأتي الشراكة الموقعة بين الطرفين في إطار دعم إستراتيجية المغرب الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، التي انطلقت سنة 2013، بتعليمات من الملك محمد السادس، وأيضا في إطار الجهود التي يبذلها المغرب لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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1 - مرتن بري دو كيس الجمعة 22 ماي 2020 - 16:59
مشكورين...والله لا يضيع اجر المحسنين...وفي هذا التنافس المتنافسون.....
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