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الرئيسية | مجتمع | الداخلية تُطالب الولاة والعمّال بإنهاء "عهد الورق" ورقمنة الخدمات

الداخلية تُطالب الولاة والعمّال بإنهاء "عهد الورق" ورقمنة الخدمات

الداخلية تُطالب الولاة والعمّال بإنهاء "عهد الورق" ورقمنة الخدمات
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 23 ماي 2020 - 11:00

دفعت تداعيات فيروس "كورونا" المستجد وزارة الداخلية إلى المرور السرعة القصوى من أجل إنهاء عهد الورق في الجماعات الترابية والمقاطعات، بعدما أبانت الأزمة الصحية عن الحاجة الملحة إلى وجود خدمات رقمية متطورة لطلب الوثائق الإدارية إلكترونياً.

وكشفت مراسلة لوزارة الداخلية وجهها خالد سفير، الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إلى الولاة والعمال بعموم أرجاء المملكة عن مخطط لرقمنة جميع الوثائق الإدارية التي يطلبها المواطنون والمقاولات عبر نظام "صفر ورقة".

وأكدت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، أنها وضعت الرقمنة ضمن مخطط إستراتيجي في مسار تحديث الإدارة المغربية وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.

وطالب المصدر ذاته الولاة والعمال بتسريع تطبيق أوراش الرقمنة بالنظر إلى التحديات التي طرحها فيروس "كورونا" المستجد على مستوى الحد من تنقلات المواطنين ومخاوف انتشار العدوى.

وبالإضافة إلى ضرورة تفعيل رقمنة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقاولات عبر منصات إلكترونية (نظام معلوماتي لتحديث الحالة المدنية، منصة وثيقة، منصة رخص، منصة شكاية، ومكتب ضبط رقمي)، دعت وزارة الداخلية إلى رقمنة المعاملات الإدارية للجماعات الترابية من قبيل تدبير الميزانيات وكل ما يتعلق بالمشاريع في الأقاليم والجهات.

وطالب الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية الولاة والعمال بعموم أرجاء المملكة ومسؤولي الإدارة الترابية بالسهر على توفير ظروف النجاح للأوراش الرقمية المنجزة أو التي ستنجز من أجل القطع مع عهد الورق.

وتشير المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن وزارة الداخلية ستعمم، في الأشهر المقبلة، جميع الخدمات الرقمية بالنسبة إلى الجهات التي لم تشرع بعدُ في العمل بالتطبيقات الإلكترونية.

وكانت وزارة الداخلية عملت على تطوير نظام معلوماتي خاص بالحالة المدنية بهدف تقليص كلفة الخدمات المقدمة للمغاربة، من خلال مشروع مرسوم في الموضوع يهدف إلى إدخال تعديلات جذرية على نظام الحالة المدنية.

وصادقت الحكومة، في أبريل الماضي، على مشروع مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بالحالة المدنية، معلنة أنه يأتي تطبيقا لتوجيهات الملك الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، وكذلك تجسيدا للبرنامج الحكومي في الشق المتعلق بتطوير الإدارة الإلكترونية.

وأكدت وزارة الداخلية أن من شأن هذا التعديل وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلوماتي للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني للمعلومات، مع إسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات باعتبارهم ضباط الحالة المدنية.

وقبل أيام، فرضت وزارة الداخلية على الجماعات الترابية أن تضع بريدا إلكترونيا رهن إشارة المواطن في إطار تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، حيث جرى نشر "إيميلات" جميع الجماعات على البوابة الوطنية للجماعات الترابية بالمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - [email protected] السبت 23 ماي 2020 - 11:06
تعطلتو بزاف ههه ديروها شحال هادي
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3
2 - midaoui السبت 23 ماي 2020 - 11:07
هذه فرصة للقضاء على الرشوة في ادارتنا المغربية
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12
3 - أبوعبدالله السبت 23 ماي 2020 - 11:08
سبحان الله العظيم.
من إيجابيات كورونا.
عيدكم مبارك سعيد
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8
4 - موغرابي السبت 23 ماي 2020 - 11:10
كيف تطالبون بالرقمنة و نصف الشعب و إن لم يكن أكثر لا يعرف القراءة و الكتابة تريدون الإنتقال إلى الرقمنة في ظرف شهرين او ثلاثة أشهر ما عجزتم و عجزوا عنه منذ عام 1956 اصلحوا التعليم اصلحوا الصحة اصلحوا العدل
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9
5 - المستحيل السبت 23 ماي 2020 - 11:14
ما هذا الهراء رقمنة في مجتمع أمي لا يعرف أي شيء، إذن بدل الإدارة سيشتغل الكتاب العموميون و أصحاب وكالات الخدمات بالنيابة و كله بمقابل، هذا جيد لحلق رواج لدى هذه الفئة ولكن هل يتخلى موظفو الجماعات عن نصيبهم من القهوة لإصدار الوثائق و مداخيل التنبر كيف يتم استخلاصها في الحقيقة الداخلية تصدر الأوامر دون مخططات و خطط واضحة و ملموسة كعهد الفرمانات العثمانية، منطق السيد و العبد.
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0
6 - Jack السبت 23 ماي 2020 - 11:24
أنا أريد دفع رخصة بعمالة منذ ثلاثة أشهر و يقولون لي بأنه لا يمكن لأن مكتب الضبط مغلق و لا يمكنهم أخذ الوثائق لأنهم خائفون من أن يكون الفيروس في اللأوراق, قلت لهم أن يعقموا أيديهم قبل أخذ اللأوراق و يرفضون حيت السالير دايز بدون عمل كون وقفوا عليهم السالير كون را يجريو يخدمو. لماذا أصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود يأخذون الوراق اللأوراق النقدية بأيديهم, حيت لاماخدمش ما يتخلصش. و هذا كله و منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يوجد أي دليل على انتقال الفيروس عبر اللأسطح. الكل لازم يرجع للعمل مع اللإبقاء على إجبارية الكمامة و التباعد اللإجتماعي و هذا كافي براكا من الفشوش.
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2
7 - مغربب السبت 23 ماي 2020 - 11:28
لا أستبشر خيرا، فقبل ذلك قالوا أن كل الوثاق اللتي ستطللبها الإدارات العمومية لن تكون بحاجة للمصادقة بالمقاطعة و لم نر شيئا، و قبلها قالوا أنه مع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لن تضطر للمصادقة على نسخها و ستعفيك من الإدلاء بعقد الإزدياد و شهادة السكنى و ما إلى ذلك، و طبعا لم نرى شيئا من هذا الكلام.
الخلاصة، كما قال احد الأساتذة الحامعيين: الإدارة المغربية وجدت لتكون للأسف في خدمة التخلف و لهذر وقت المواطنين
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1
8 - Progre السبت 23 ماي 2020 - 11:32
Ils vont resister a ces changements car ca va reduire la corruption, il y a ceux qui vonts dire que beaucoups de marocains n'ont pas de computer ou acces a l'internet mais vraiment ils defendent leurs interets personels, on ne va pas rester coincer dans la mediocrite, il faut avancer.
On dois aider les gens a obtenire l'internet dans toutes les regions du pays et aussi construite des hot spots Dans les zones rurals
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9 - بدر السبت 23 ماي 2020 - 11:32
هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.. عرفتي معاناة المواطن مع الاوراق فالمغرب اكثر من معاناتو مع لقمة العيش.. مابالك بالاجانب لي كايجيو يستثمرو فالمغرب اغلبيتهم كيفقدو الامل.. تبسيط المساطر.. راه انا فاش كنجي نشد ورقة راه شديتها من مؤسسة الدولة علاش انديها لمؤسسة اخرى؟؟؟ ياك نفس الدولة!
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10 - ورق السبت 23 ماي 2020 - 11:36
والمشكل ديال الأوراق النقدية (لفلوس ) كاين شي حل عندها
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0
11 - عبدالقادر السبت 23 ماي 2020 - 11:36
سمعنا مند مدة ان الادارات تتجه نحو ما حدته الدول المتقدمة الانتقال من عصر الور ق الى العولمة لاكن لا زلنا على ما ظن غير مستعدين الاقلاع من فضلكم
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12 - [email protected] السبت 23 ماي 2020 - 11:38
هذه هي الفرصة الدولة لوضع حدا لفساد الاداري الذي تعرفه إداراتنا والازدحام الذي تشهده وهذه فرصة للإنتقال إلى رقمنة بكل متحمل الكلمة من معنى بعد أن تمر هذه الجايحة.
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13 - مغترب السبت 23 ماي 2020 - 11:40
هادشي كان خاصو يدار شحال هادي كون موحلاتش الدولة فالدعم و طريقة ايصاله فيجب أن تتوفر الدولة على قاعدة بياناات ضخمة تضم جميع المواليد و الوفيات أي كل مولود يسجل الكترونيا و كل أموره تقضى حين يكبر الكترونيا بما فيها العمل و الدراسة و الزواج وووو
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14 - مراقب السبت 23 ماي 2020 - 11:41
خطوة مهمة إن تم فعلا تطبيقها ستخفف على الأقل من وطأة المرتشين ومضاهر هاكا قهيوتك وصاوب ليا هاد الوريقة الله يخليك، في حين أنه إدا مررنا لهذه المرحلة فإننا نحتاج لنضام دقمي آمن أيضا لحفظ البيانات الشخصية للمواطنين.
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15 - karim السبت 23 ماي 2020 - 11:43
مؤسسة الوالي أو العامل تم افراغ حمولتها فتغول المنتخبون وانتجوا مؤسسات خارجة عن سلطة القانون ..بل أن بعضهم اصبحوا يهددون العمال المستعمرين وساءل دنيءة كلما استشعروا بجديتهم في محاربة الفساد عن طريق الاقلام الماجورة وتحريض السكان والشكايات الكبدية وما يسمى بحقوق الإنسان.. وما لم يتم إعادة الهيكلة لمؤسسة العامل والوالي فلن تكون هناك رقمية ولا هم يحزنون.
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16 - صعب السبت 23 ماي 2020 - 11:43
ييصعب تطبيق ذلك خاصة على صعيد الجماعات القروية
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