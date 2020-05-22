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الرئيسية | مجتمع | "الأوقاف": المغرب يعتمد على الرؤية الفعلية للهلال

"الأوقاف": المغرب يعتمد على الرؤية الفعلية للهلال

"الأوقاف": المغرب يعتمد على الرؤية الفعلية للهلال
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 ماي 2020 - 15:26

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها ستراقب هلال شهر شوال يوم غد السبت 29 رمضان، وأنها ستصدر بلاغا كما هي العادة بثبوت رؤيته من عدمها.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صحافي أن الرؤية الفعلية للهلال هي المرعية في المملكة المغربية، وأن التوقعات الحسابية ليست حاسمة، مهيبة في هذا الصدد بجميع وسائل الإعلام بانتظار إصدار بلاغها.

وشددت الوزارة في هذا الإطار على أن "كل استباق، ولو وافق ما سيأتي الإعلان عنه، يعتبر خبرا زائفا"، مشيرة إلى أنه قد وقع للأسف أن خمسة مواقع إعلامية قد ارتكبت هذه المخالفة خلال مراقبة شهر رمضان، وبدأت تتحدث عن "بلاغ" من الوزارة نصف ساعة قبل صدوره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بدر الوزاني الجمعة 22 ماي 2020 - 15:38
وهذا ما يميز بلادنا الحبيب حفظه الله تعالى
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14
2 - مغربي الجمعة 22 ماي 2020 - 15:41
أستخدم تطبيق في حاسوبي الخاص اسمه accurate times يتيح لي إمكانية رؤية الهلال من عدمه في اي بلد في العالم حسب الحسابات الفلكية... رؤية الهلال اليوم مستحيلة في كل العالم، و غدا ممكنة في أمريكا اللاتينية و غرب إفريقيا ك المغرب و غير ممكنة في آسيا إلا ب استخدام التلسكوب، لكن معظم دول العالم سوف يكون عندها العيد يوم الأحد
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25
3 - Jamal الجمعة 22 ماي 2020 - 15:48
المغرب و سلطنة عمان معروفان بدقة الرؤية الفعلية للهلال بشهادة الخبراء لانهما
يعطون الامر جدية واهتماما اكبر.
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