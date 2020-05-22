"الأوقاف": المغرب يعتمد على الرؤية الفعلية للهلال

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها ستراقب هلال شهر شوال يوم غد السبت 29 رمضان، وأنها ستصدر بلاغا كما هي العادة بثبوت رؤيته من عدمها.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صحافي أن الرؤية الفعلية للهلال هي المرعية في المملكة المغربية، وأن التوقعات الحسابية ليست حاسمة، مهيبة في هذا الصدد بجميع وسائل الإعلام بانتظار إصدار بلاغها.

وشددت الوزارة في هذا الإطار على أن "كل استباق، ولو وافق ما سيأتي الإعلان عنه، يعتبر خبرا زائفا"، مشيرة إلى أنه قد وقع للأسف أن خمسة مواقع إعلامية قد ارتكبت هذه المخالفة خلال مراقبة شهر رمضان، وبدأت تتحدث عن "بلاغ" من الوزارة نصف ساعة قبل صدوره.