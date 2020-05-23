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الرئيسية | مجتمع | "التوجس" يسِم ارتفاع وتيرة تبضع المغاربة قبيل حلول عيد الفطر

"التوجس" يسِم ارتفاع وتيرة تبضع المغاربة قبيل حلول عيد الفطر

"التوجس" يسِم ارتفاع وتيرة تبضع المغاربة قبيل حلول عيد الفطر
هسبريس من الرباط
السبت 23 ماي 2020 - 13:00

خرجت الكثير من الأسر المغربية، خلال اليومين الماضيين، من وضع الحجر الصحي إلى حالة التبضع للادخار مجددا، أمام تواتر أخبار كثيرة تفيد إمكانية تشديد السلطات لإجراءات الطوارئ خلال فترة العيد وكذا إغلاق المحلات التجارية خلال اليوم الأول من المناسبة.

وفي مختلف مناطق المغرب، شهدت المحلات التجارية الكبرى ومحلات القرب حركة تجارية دؤوبة، منذ أمس الخميس؛ فقد تبضع مواطنون لتفادي أي ارتباك أو ازدحام محتمل خلال فترة العيد، وفق ما أكدته شهادات استقتها جريدة هسبريس.

وعلى الرغم من تناسل أخبار كثيرة عن إمكانية لجوء المغرب إلى خيار حظر للتجوال التام خلال العيد، فإن السلطات المغربية لم تعلن عن ذلك؛ وهو ما يجعل الوضع عاديا، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لكنه يبقى مفتوحا على خيارات تشديد المراقبة على التنقلات.

وعلى مستوى مدينة إنزكان (وسط المغرب)، يقول الحسين، وهو أبّ لطفلتين، إنه توجه إلى فضاء تجاري معروف من أجل اقتناء لوازم فترة العيد وما بعده، تفاديا لإمكانية إغلاق المحال التجارية أو تخفيض وتيرة عملها، وبالتالي مزيدا من الارتباك.

ويضيف الحسين أن العديد من معارفه اختاروا بدورهم الحيطة أمام الأخبار المنتشرة، مؤكدا أن الأسواق تشهد حركية غير عادية، بحكم اقتراب العيد، فضلا عن بعض التخفيف الذي طال إجراءات الطوارئ الصحية، بعد عدم تسجيل حالات جديدة.

وفي العاصمة الرباط، تابعت هسبريس تبضعا كبيرا لسكان حي حسان. ويقول محمد، وهو بقال بزنقة الدار البيضاء، بهذا الخصوص، الناس تختار الحيطة منذ بداية الحجر الصحي؛ لكن زاد الأمر كثيرا هذه الأيام، استعدادا لحلول عطلة عيد الفطر.

بدوره، سجل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن تبضع المغاربة ازداد بشكل كبير، بسبب مخاوف فرض حظر التجوال خلال العيد، مؤكدا أن الأسواق الصغيرة لا تحترم إجراءات الحجر الصحي وتشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطن.

ويضيف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزارة الداخلية مطالبة بمزيد من تنظيم هذه "السويقات"، من خلال علامات التشوير، فضلا عن مراقبة وتتبع وتيرة الدخول والخروج، من أجل ضمان السلامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مسمار جحا السبت 23 ماي 2020 - 13:07
هادوك لي كانوا ملتزمين بالحجر ملي خرجوا تفاجؤوا بالشوارع و الاسواق المكتظة بالناس و بأن الحجر غي كذبة مكتوبة اما فالواقع حتى واحد ما ملتزم بها و حتى سلطات كاع ما مسوقا ليهم
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2 - 3arafa السبت 23 ماي 2020 - 13:08
الاشاعة أكبر سبب لخلق الفوضى ..وماذا لو اقفلت المحالات التجارية ليوم...سأكتفي بالقليل حتى تفتح ابوابها...ايها المتسابقون على المشتريات فكروا في شراء دقيق وسكر و خضر لمن لا يملكون شيءا..تصدقوا تفلحوا
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3 - لاعلاقة السبت 23 ماي 2020 - 13:08
شعب النفاق والتغلاق واللهطة في الاسواق,في اي مناسبة خاص ياكلو ويصرطو اما الدين فلا علاقة
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4 - من هنا السبت 23 ماي 2020 - 13:11
لا أدري لماذا الناس يتهافتون على المواد الغذائية قبيل العيد! ربما الأمر مفهوم قبل قرار الحجر الصحي لكن هذه المرة نحن أصلا في حالة حجر وإن كان هناك تشديد يوم العيد سيكون ليوم أو ليومين، للأسف غالبية الناس تنصت للإشاعات وغرائزها أكثر من إنصاتها للمصادر الموثوقة والعقل.
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5 - عادل السبت 23 ماي 2020 - 13:11
المواطن المغلوب على أمره سئم من حجر صحي فاشل، والدولة تركت المعامل والمصانع تشتغل بلا رقيب ولا حسيب،...وفي الأخير نلوم شعب الدراويش الملتزم أصلا من وإنفلونزا عادية جدا ...
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6 - أبو عمر السبت 23 ماي 2020 - 13:13
الحجر الصحي رفع اقتصاديا بعد العيد...ويبدو أن الدولة فطنت بأن كورونا مجرد مؤامرة عالمية لإعادة تشكيل العالم من جديد...
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7 - وجدي السبت 23 ماي 2020 - 13:17
على الحكومة فرض حظر التجوال بصفة تامة باستثناء القوات العمومية والمهن الصحية المداومة غير دلك يجب اعتقال كل من ضبط خارج المنزل.نحن المغاربة نعرف بعضنا البعض جيدا .إن لم تكن هنالك صرامة نارية فتوقعوا تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء
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8 - الداخلية السبت 23 ماي 2020 - 13:18
طبعا ليس هناك بلاغ رسمي لكن القياد و أعوان السلطة يجوبون الشوارع و يهددون التجار بالويل و الثبور إن فتحوا محلاتهم أيام عيد الفطر و كذاك السكان يتم تهديدهم بالحبس و الغرامة. أصلا عن أي عيد تتحدثون خنقتم بهجة العيد و دفنتم الناس أحياء بالوهم و أغلقتم البلد بلا سبب معقول. كورونا كل العالم بعاني منها بدرجات لا تقارن مع هذا البلد و مع ذلك لم نر هذا التطرف الشديد من المخزن مع البسطاء، أفرغتم عقدين من الغل على الشعب في ظرف شهرين.
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9 - citoyen السبت 23 ماي 2020 - 13:22
Il faut instaurer le systeme one way dans les souks une seule entrée une seule sortie un seul sens avec un grand espacement entre les étalages.
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