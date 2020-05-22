24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3605:1912:2916:0919:3121:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اليسار المغربي وأزمة التعارض الثلاثي (5.00)

  2. نجاح "الطوندونس" .. هل تحول "الفذ المُبدع" إلى "حسن الصّانع"؟ (5.00)

  3. السلطان المولى إسماعيل عادلا .. الاستثمار في الفِكَر والبشر والحجر (5.00)

  4. هولندا تضع مكافأة للتبليغ عن مغربي مبحوث عنه (5.00)

  5. الرئيس الأمريكي ترامب: أبدو أفضل بدون كمامة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 ماي 2020 - 16:10

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 121 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7332 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 116070 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات 197 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 97 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4377 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (55)

1 - aziz الجمعة 22 ماي 2020 - 16:20
حكومة "التخبطات"، ما الجدوى من الحجر الصحي أمام رفع إجراء حضر التنقل الليلي، وجب الإستمرار بنفس الإجراءات المطبقة خلال شهر رمضان، فمدة الحجر تشمل الليل والنهار......... سنعود إلى نقطة الصفر على مايبدو !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-28
2 - Bidawi الجمعة 22 ماي 2020 - 16:22
كقاطن بمدينة برشيد أقول لكم لا وجود لحالة الطوارئ رغم العثور على أكبر بؤرة بالمغرب لمصنع للكابلاج الحكومة لم تتعامل مع الوضعية بحزم كون الشركة ألمانية الجنسية كانت خارج نطاق الحجر الصحي حسبنا الله ونعم الوكيل توصونا النظافة و التباعد و تركتم القنابل التي تضرب كل شيء في 00
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
170
3 - أطلسي الجمعة 22 ماي 2020 - 16:22
الفيروس فقد الكثير من قوته. لو كان بالقوة التي ظهر بها في اوروبا لسمعنا أخبار صادمة الحمد لله الأمو ر تبشر بالخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
119
4 - سعيد الجمعة 22 ماي 2020 - 16:23
اللهم ارفع عنا هذا الوباء والطف بنا يارحيم التفاؤل والأمل سنجتاز هذه المحنة العصبية وترجع الأمور إلى طبيعتها ويجب على المواطنين المساهمة الفعالة في هذا التمديد حتى لا نستمر في هذه الحالة التي ازمت حيتنا ماديا ومعنويا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
5 - أفريكانو الجمعة 22 ماي 2020 - 16:23
الشوارع كانت مقفلة والناس في بيوتهم طول الوقت لكن الربيع لم يكن يعلم ....تركت الزهور مكانها لفاكهة الصيف ومر الربيع ولم نستنشق عبير الزهور ولم نحتفل بيوم شم النسيم كل هذا والربيع لا يعلم ......
أتت طيور النوارس لتجد البحر خال من عشاقه لكنها لم تكن تعلم أن الصيف لا يعلم ان الخوف... والموت عازل مابين الحياة والطبيعة ..سيمر وقد لا نلتقي لحين تساقط أوراق الخريف لنودع نصف عام بائس ...منا من فارق الحياة ومنا من يبكي على فراق الأحباب...ومنا من ينتظر شتاء قد يغسل عوالق الوباء...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
99
6 - الياس الجمعة 22 ماي 2020 - 16:23
لا حول ولا قوة الا بالله هذا ما يمكن قوله يارب ازح عنا هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
7 - immqd الجمعة 22 ماي 2020 - 16:23
لقد اكتشفنا خطتكم في التصريح بعدد الاصابات ....عندما قررتم تمديد الحجر اعلنتم اعدادا كبيرة ....ونفس الامر عندما اقترب العيد اصبحتم تنفخون في عدد الاصابات من اجل اقناع المواطنين بعدم الخروج يوم العيد !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-53
8 - Ingénieur الجمعة 22 ماي 2020 - 16:23
)الأسواق الممتازة لم تغلق والكل يقتني المواد الغذائية
2) الأسواق الشعبية لم تغلق مع اكتضاض الناس وضع الكمامات أفي العنق مع تبادل النقود و مس الخضر والفواكه من طرف الناس
3) الشركات والمصانع لم تغلق مع العلم أن العمال يأتون من جميع الأحياء
4) الدكاكين لم تغلق...
5)الطاكسيات كل يوم يركب فيها المآت
6)السعودية لم تغلق المسجد في مكة وتقيم التراويح مع احترام المسافة و الكمامات..
...
أما نحن فندعوا الله ان يرفع عنا البلاء و نغلق المساجد ونقارنها بالمقاهي'!! لم نجد لها حل فهي غير ضرورية وتمثل خطرا كبيرا !!
انا أجد أن كل ما ذكر أعلاه أخطر من المساجد بكثير ، يجب تقنين الدخول إلا المسجد، مثلا أن يدخلوا واحدا واحدا و يصلي الناس بالكمامات مع توفير المطهرات قبل الدخول و نقص في عدد المصلين مع التباعد و إزالة فراش المسجد وكل مصلي يحضر معه صلاية ديالو و من دخل آخرا يخرج أولا؟
..والله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-32
9 - وجدي الجمعة 22 ماي 2020 - 16:23
اوا عرفتو اشنو, غير حيدو علينا هاد الحجر الي ما قضينا بيه والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
10 - معلق الجمعة 22 ماي 2020 - 16:24
في الوقت الذي نقول أننا سننجح في تسطيح المنحنى يقع العكس نحن الآن نقوم بتشطيح المنحنى لطفك يا الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
11 - انوار الجمعة 22 ماي 2020 - 16:24
بنادم غيقوليك متنفهموش كيفاش تيتطور الفيروس
بنادم مبقاش عندو لاش يحشم داخل خارج كالعيلات كالرجال. هدشي لا قهوة محلولة لا حمام محلول لا بحر محلول. علم الله مني ايحلو كلشي بنادم يولي يمرض بالكيلو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
12 - مواطنة الجمعة 22 ماي 2020 - 16:24
المش المفرح الوحيد هو ارتفاع عدد التحاليل و عدد وفيات متدني ما عذا ذلك الله دير لينا ش تاويل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - ilyas الجمعة 22 ماي 2020 - 16:24
اغا خليونا نخرجو نتعايشو معاه انا بعدا مابقاش عندي الصبر كبر ليا الشعر و اللحية وليت بحال اصحاب الكهف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
14 - مواطنة الجمعة 22 ماي 2020 - 16:24
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هناك خروقات كثيرة الحجر الصحي. العديد الآن يخرجون كل يوم و أكثرهم بدون وثيقة. يضعون كمامة متلاشية و يخرجون خصوصا في الأحياء الشعبية والتي لا ترى في الشوارع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
15 - younes الجمعة 22 ماي 2020 - 16:24
في هذا اليوم و هو يوم جمعة نسأل الله القدير أن يبعد عنا هذا الوباء و يشفي جميع مرضى المسلمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
16 - الكرموسي المكلخ الجمعة 22 ماي 2020 - 16:26
رغم هدا الإرتفاع فإننا في الطريق الصحيح أمنذ بدايت الجائحة في بلادنا كانت عدد الإصابات تتخطى 200 إصابة لكن عدد التحاليل كانت لا تتعدى 1000 إل 2000 تحليلة اليوم و لله الحمد 11000 تحليلة و عدد الإصابات لا يتجاوز أقصى تقدير وهو 130 نطلب من الله أن يرفع عن هدا الوباء و لعله يكون درسا للبشرية جمعاء للرجوع إلى الثوبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
17 - مغترب عالق الجمعة 22 ماي 2020 - 16:26
جل هاته الحالات سببها البؤر الصناعية ، المواطنين محاصرون في بيوتهم بينما ارباب المصانع يشغلون العمال في ظروف اقل ما يقال عنها انها كارثية مما يؤدي الى نشر المزيد من المصابين ، هذا نداء الى السلطات المعنية بوقف هذا العبث اما رفع الحجر كليا او الاغلاق التام لجميع القطاعات حتى نرى انخفاضا في عدد الاصابات ، لا يعقل ان نحتجز في بيوتنا و تعطل اشغالنا و مصانع كورونا لا زالت نشيطة ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
18 - Manal الجمعة 22 ماي 2020 - 16:26
واش مزال مبغيتوش تعيقو و تفهمو أن المصانع و الشركات لي حالين هما السبب في تفشي هاد الوباء زدتو فيه مافيكم ميسد واحد 15 يوم !؟؟ ولا خايفين لتقلق عليكم ماما فرنسا راه عيب و عااار هادشي واش بغيتو تزيدونا شي شهر عاوتاني مورا 10 juin راه حتى واحد ماقادر يزيد يصبر منهم انا عينا و تخنقنا وابزااااااااف والله دعيناكم لله كلا نهار ولينا كنسمعو بؤرة جديدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
19 - مواطن من الرباط الجمعة 22 ماي 2020 - 16:26
اطلب للمرة المليون من المسؤول عن الاحصائيات اليومية المتعلقة بالحالة الوباىية لجهة الرباط سلا القنيطرة، تحديث هذه الحالة لكل مدينة على حدة. حيث لا جديد منذ 13 ماي....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
20 - رضى الجمعة 22 ماي 2020 - 16:28
حجر صحي لمدة ٣ أشهر دون نتيجة ...
فشلت الحكومة وفشل الشعب.
لنا الله...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
21 - Salah oujdi الجمعة 22 ماي 2020 - 16:28
ياربي فهاد نهار ديال مبارك ديال الجمعة لهو أخر جمعة فهاد رمضان أن تشفي كل مريض وأن ترحم كل ميت وأن تزيل علينا هذا مرض الخبيث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
22 - منير الجمعة 22 ماي 2020 - 16:28
نفس السيناريو يتكرر الأرقام في تصاعد والشعب غير زايد فيه وبالخصوص هاد أيام العيد غتشوفو حصيلة مرتفعة ناس بلا كمامات ودنيا عامرة فحال الى مكاين والو سؤال واش دولة ماعندناش الحل راه هاد الفيلم مغاديش يسالي الى متحركش المخزن حيث الغباء مع الوباء مصيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
23 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الجمعة 22 ماي 2020 - 16:29
لا أريد أن أبعث على التشاؤم. لكن إذا بقي الحال على هذه الوثيرة وما خفي أعظم فإن الموتى سيكونون بعشرات الآلاف. انتبهوا وحطوا ز للأرض شوية راكوم كتعرضوا حياتكم وحيات أهليكم للخطر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
24 - مريم الجمعة 22 ماي 2020 - 16:29
ربي يفرجها علينا ويرفع عنا الوباء الحال كيزيد وكيخلع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
25 - Yassine الجمعة 22 ماي 2020 - 16:29
عدد الإختبارات 10405 و 121 إصابة نتيجة جيدة الحمد لله أي 1% و شويا تقريبا لطفك يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
26 - Yucef الجمعة 22 ماي 2020 - 16:29
تمديد ثالث على الأبواب، 10 يونيو ستأتي بسرعة البرق و الإصابات بقى لاصقة في 100
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
27 - hamza الجمعة 22 ماي 2020 - 16:29
في 24 ساعة الاخيرة وصلنا لأكثر من 10 الاف تحليل، منها 121 ايجابية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
28 - Marocain du denmark الجمعة 22 ماي 2020 - 16:29
Pour le moment, nous avons auqu'une idee sur la situation de COVID19 au maroc, par ce que le nombre des tests et absolument pas suffisant
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
29 - صحراویة مغربیة الجمعة 22 ماي 2020 - 16:29
الحمد لله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه
قریبا جداً نعلن انهزام الفیروس و انتصارنافتراضات
عدد سکان المغرب تقریبا 40 ملین نسمة
عدد الاصابات 7332
عدد المتعافین 4377 / 60%
عدد الوفیات 197 / 2%

اللهم لک الحمد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
30 - Khalid الجمعة 22 ماي 2020 - 16:30
الهم أرفع عنا هذا البلاء...... عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة في الوطن و خارجه...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
31 - هيثم الجمعة 22 ماي 2020 - 16:30
مجموع التحاليل اليوم 10284 يعني أنا المغرب تتعدى عتبة المائة ألف تحليلة يومية ، نريد 50.000 على الأقل لمحاصرة الفيروس و إلى سنبقى في المربع الأول و لن نحرز تقدما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
32 - Kamal9 الجمعة 22 ماي 2020 - 16:31
الناس محبوسة وملقات ماتكل والدولة مزيراهم المرضى لعندهم امراض مزمنة وصحاب العمليات والتحاليل لي كادار غير في كازا مانعينهم يعني تسنى حتى يدي مول الامانة امانتوا وصحاب شكارة مخلينهم .فهم تسطى . 
زيد عليها الناس محبوسين وسط المدن جايا 3 شهر دابا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - محسن الجمعة 22 ماي 2020 - 16:32
متى نسمع 10 حالات واقل لقد تعبنا من الجلوس في المنزل نريد العودة لحياتنا الطبيعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - هشام الجمعة 22 ماي 2020 - 16:32
اليوم عدد التحليلات وصل 10284 تحليلة في 24 ساعة
الأمور تسير في الطريق الصحيح
والفرج قريب إن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
35 - HAFID الجمعة 22 ماي 2020 - 16:32
on est à 1,2 % de taux de maladie du couvid 19 aujourd'hui.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
36 - Hassan الجمعة 22 ماي 2020 - 16:32
ولو ان وزير الشغل قام بما يوجبه عليه القانون
لما وصلنا هدا المستوى
الحاﻻت التي تسجل هي بسبب بؤر صناعية
اين مبدا المسؤولية والمحاسبة
لو كنا نقدر المسؤولية ونتحمل اعبائها بتجرد ووطنية لقدم السيد وزير الشغل استقالته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
37 - متتبعة الجمعة 22 ماي 2020 - 16:33
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الملاحظ أن نقط المراقبة مكثفة فقط في الشوارع الكبيرة و على أصحاب السيارات اللذين يتوفرون اصلا على الرخص وهم محترمين لارتداء الكمامة. أما الراجلين في الأحياء والازقة الداخلية المواطنون يخرجون بصفة دائمة بدون ورقة الخروج وبدون كمامة وكذلك الأطفال فالاوضاع عندهم تسير بشكل عادي ولا يوجد من يحاسبهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
38 - معظمها بالدار البيضاء الجمعة 22 ماي 2020 - 16:33
بطبيعة الحال معظم الحالات من جهة الدار البصاء سطات، ونشكر وزارة الصحة في شخص الوزير آية الطالب ومديرية الأوبئة في شخص البوبي، وكافة الأطر الطبية، إن بعد العسر يسرى، إن بعد العسر يسرى..شكرا لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
39 - قدور الجمعة 22 ماي 2020 - 16:35
اللهم ارفع عنا الوباء وقنا شر الداء . الله يرحم ليكم الوالدين خليونا ندوزو غير هاد لعواشر هانين .ماتخبرونا بوالو. دابا الي عطا الله عطاه .كلام موجه لوزارة الصحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
40 - maataoui الجمعة 22 ماي 2020 - 16:35
10000 اختبار ثم تسجيل 121 حالة الامور تحت السيطرة. لا خيار سوى التعايش و تقبل أن الفيروس باقي و لسنتين على الأقل. تصفير الحالة يستدعي تلقيح كل المغاربة و هذا أبعد من المستحيل. التعايش يا أصدقاء و ووداعا العناق و البوسان . ثقافة التباعد الاجتماعي هي الحل الأنجع ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - لطفي عبد اللطيف الجمعة 22 ماي 2020 - 16:36
لطفك يا لطيف يا لطيف. اضن ان رفع الحجر سيكون كالرجم بالحجر. هايزنا الما مزيان و يزيدنا الضو. واك واك ا الحق. باينا العفسة هتحماض مزيان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
42 - طالب جامعي الجمعة 22 ماي 2020 - 16:37
مقاربة الحجر الصحي لها ميزة تسمح بالتحكم في عدد الإصابات، وأيضا في طريقة التعامل مع الوباء، إلا أنها تجعل فترة انتشار الوباء أطول مما يفسر صعوبة الخروج من الحجر الصحي.
حيث لا يمكن القضاء على الفيروس بالحجر الصحي، والشيء الوحيد الذي يستطيع القضاء عليه هو المناعة الجماعية، لكن كلفة هذه المقاربة صعبة جدا سيترتب عليها عدد كبير من الوفيات.
و بالتالي فإن قرار المغرب بإجبارية وضع الكمامات قرار ذكي جدا، لأن الكمامات لها وظيفتان، الأولى منع انتشار الفيروس، ثم المساهمة في خروج آمن من الحجر الصحي.
أكيد ستكون لدينا إصابات بالتزامن مع بدء الخروج من الحجر الصحي، وآنذاك سيكون للكمامات دور مهم.
فلا يمكن أن نظل في حالة الحجر الصحي حتى القضاء نهائيا على الفيروس، يجب أن نخرج منها بشكل تدريجي، بالاستعانة بالكمامات.
على ما يبظو أن المنحى في المغرب يتجه حاليا نحو التسطيح، أي الاستمرار في تسجيل حالات إصابة بنفس المعدل الحالي 100 حالة في اليوم ، وبعدها نعود لتسجيل حالات أقل مع بداية يونيو.
المطلوب الآن توسيع الفحوصات المخبرية، ما يعني ارتفاعا في عدد الإصابات، في المقابل سنعرف حقيقة الوضع الوبائي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
43 - hamidi الجمعة 22 ماي 2020 - 16:38
شباكية هادي مابقاش رسم بياني. ماعرفنا المنحى في غادي. واش في تصاعد ولا تنازل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
44 - yousef الجمعة 22 ماي 2020 - 16:38
10405تحليلة عطاتنا 121 اصابة علميا وطبيا ومنطقيا. حاجة ايجابية المصيبة هي 300 تحليلة تعطيك 121 اصابة ولحاجة الزوينة كاع هو ان المغرب واخد اعلى نسبة ديال الشفاء في افريقيا امن فضل الله عزوجل علينا لكن نهضرو بوضوح شوية راه معمرنا نحلمو ب 0 اصابة الا فحالة وحدة وهي القاو اللقاح من غير هادشي راه كنضيعو لوقت حيت الحجر الصحي راه غير وسيلة فقط لتقليل الاضرار هادشي علاش حان الوقت باش نتعايشو مع لفيروس. لي نهار بعد نهار غادي اولي فيروس عادي.حيت الخطر ماشي من كورونا الخطر هو الجوع وجيب لخاوي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
45 - مغربية اخاف علي بلدها الجميل الجمعة 22 ماي 2020 - 16:40
والله هذآ كثير .... حني راه ناس كمونيين المزيد من الزيار تنخافو ومنحشموش
الناس اصبحت تخرج عادي وبصحبتهم أطفالهم هنا من يضع الكمامة في عنقه والبعض يعلقها في اذنه وعندما يري مخزني او رجل امن يقوم لوضعها لماذا هذا التخلف والله حرام عليهم
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
اتوسل من السلطات ان ان تقوم باكثر واكثر ومعاقبة المخالفين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
46 - Boutayeb الجمعة 22 ماي 2020 - 16:41
السبب الوحيد لتفشي هذا الفيروس هو عدم امتثال الشركات المتوسطة والصغيرة بالوقاية اللازمة لتجنب الخطر فهل سيبقى هذا المشكل قائم دون تدخل الدولة للحدمن هذا الخطر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
47 - alivrar الجمعة 22 ماي 2020 - 16:44
يجب ذكر أنه تم القيام بأكثر من 10400 تحليلة حتى لا يتم الفهم الخطأ يا صاحب المقال شكرا هسبريس نتمنا تفاصيل أكثر عن المخالطين في كل جهة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - hamid الجمعة 22 ماي 2020 - 16:47
باقي ماشفتو والوا انتضروا الاسوأ
باقي ماشفتو والوا انتضروا الاسوأ

مع هاد الإجراءات اللي غادا دير الدولة غادي نرجعو لنقطة الصفر.
انتضروا الأسوأ
لن ينفعك الندم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
49 - مواطططنة الجمعة 22 ماي 2020 - 16:49
لأكتر من شهرين نترقب الوضع واخبار و اخر مستجدات فيروس وبرامج و عندما نخرج الا شارع نجد و ضعا اخرا و وقائعا اخر ايقنت بإن مستهترين على حق وانا حكوماتنا تخربق وتزربق مكين لاحجر لا نبك ديما قرارتنا تبقى حبر على ورق و لا تتجاوز عتبة المكتب كورونا تعيش معنا حقيقة الواحدة انا مناعتنا كمغاربة جيدة موصلناه اليوم من عدد تحاليل فضرف شهرين في دول اخرى تنجزه ف اسبوع مكينش التزام فواقع يفرض ان نعيش مع فيروس و نعاشروه كيفما عاشرنا انتكسات سابقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - سوسية الجمعة 22 ماي 2020 - 16:50
كاع اللي حرث الجمل يدكو . اوا غير مطلقتو اللعب من الاول وصافي اللي عاش عاش واللي مات الله يرحمو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - Mohammed الجمعة 22 ماي 2020 - 16:52
السلام عليكم اخوتي و اخواتي تفاؤلو خيرا ولاتركزو على هذا الوباء لاكن ركزو على الحلول وتطوير الذات وتعلم المهارات شكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - hamza الجمعة 22 ماي 2020 - 16:53
لا تنسوا بأنه تم عمل 10300 تحليلة اليوم وبالتالي فعدد الإصابة طبيعي جدا ومع استمرار عدد التحاليل في هذا العدد فتوقعوا انخفاض كبير فقط بعد اسبوع من الان ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
53 - زكرياء الجمعة 22 ماي 2020 - 16:58
بالنسبة ل 10282 تحليلية فهذا أمر مبشر ومفرح اللهم ارفع عنا هذآ الوباء عواشركم مبروكة بكل التمنيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - عبدو الجمعة 22 ماي 2020 - 16:59
تسيير دون المستوى للازمة سواء
1.التعامل مع المتضررين من كورونا الحكومة نسيت 300 الف اسرة دون دعم ولاحضوا العدد
2.عدم السماح للمهاجرين بمغادرة البلاد للالتحاق بعملهم ودول اقامتهم رغم ان الاجراء لا يشكل اي مشكل للدولة وانما تعنت لا غير
3.عدم ادخال المغاربة العالقين بالخارج ودلك كون المغرب البلد الوحيد الدي سمح في ابناء جلدته
4.تمديد الحجر على المواطنين وترك الشركات والمعامل تشتغل وتفرخ البؤر الوبائية وكل الارقام الاخيرة من تلك المصانع طبعا التي ليس شغلها حيوي كالكابلاج والاحدية ورونو وغيرها
5.تخبط واضح في الاختصاصات لحد الساعة لم نعرف من يغلق المطارات ومن يسمح للشركات ومن يهمش وينسى هده الاسر بلا اعانة طيلة هدا الشهر الفضيل ومن ومن ...........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
55 - ميلود الجمعة 22 ماي 2020 - 17:25
وباء كورونا اظهر ان فئة عريضة من الشعب المغربي لا زالت تعيش في القرون الوسطى
الدولة بدلت مجهود كبير لكن ما لقاتش مع من
المجتمع نخره الجهل والتخلف والانانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 55 | عرض: 1 - 55

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.