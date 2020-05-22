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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 121 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7332 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 116070 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات 197 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 97 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4377 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (55)
أتت طيور النوارس لتجد البحر خال من عشاقه لكنها لم تكن تعلم أن الصيف لا يعلم ان الخوف... والموت عازل مابين الحياة والطبيعة ..سيمر وقد لا نلتقي لحين تساقط أوراق الخريف لنودع نصف عام بائس ...منا من فارق الحياة ومنا من يبكي على فراق الأحباب...ومنا من ينتظر شتاء قد يغسل عوالق الوباء...
2) الأسواق الشعبية لم تغلق مع اكتضاض الناس وضع الكمامات أفي العنق مع تبادل النقود و مس الخضر والفواكه من طرف الناس
3) الشركات والمصانع لم تغلق مع العلم أن العمال يأتون من جميع الأحياء
4) الدكاكين لم تغلق...
5)الطاكسيات كل يوم يركب فيها المآت
6)السعودية لم تغلق المسجد في مكة وتقيم التراويح مع احترام المسافة و الكمامات..
...
أما نحن فندعوا الله ان يرفع عنا البلاء و نغلق المساجد ونقارنها بالمقاهي'!! لم نجد لها حل فهي غير ضرورية وتمثل خطرا كبيرا !!
انا أجد أن كل ما ذكر أعلاه أخطر من المساجد بكثير ، يجب تقنين الدخول إلا المسجد، مثلا أن يدخلوا واحدا واحدا و يصلي الناس بالكمامات مع توفير المطهرات قبل الدخول و نقص في عدد المصلين مع التباعد و إزالة فراش المسجد وكل مصلي يحضر معه صلاية ديالو و من دخل آخرا يخرج أولا؟
..والله المستعان
بنادم مبقاش عندو لاش يحشم داخل خارج كالعيلات كالرجال. هدشي لا قهوة محلولة لا حمام محلول لا بحر محلول. علم الله مني ايحلو كلشي بنادم يولي يمرض بالكيلو
فشلت الحكومة وفشل الشعب.
لنا الله...
قریبا جداً نعلن انهزام الفیروس و انتصارنافتراضات
عدد سکان المغرب تقریبا 40 ملین نسمة
عدد الاصابات 7332
عدد المتعافین 4377 / 60%
عدد الوفیات 197 / 2%
اللهم لک الحمد
زيد عليها الناس محبوسين وسط المدن جايا 3 شهر دابا
الأمور تسير في الطريق الصحيح
والفرج قريب إن شاء الله
لما وصلنا هدا المستوى
الحاﻻت التي تسجل هي بسبب بؤر صناعية
اين مبدا المسؤولية والمحاسبة
لو كنا نقدر المسؤولية ونتحمل اعبائها بتجرد ووطنية لقدم السيد وزير الشغل استقالته
حيث لا يمكن القضاء على الفيروس بالحجر الصحي، والشيء الوحيد الذي يستطيع القضاء عليه هو المناعة الجماعية، لكن كلفة هذه المقاربة صعبة جدا سيترتب عليها عدد كبير من الوفيات.
و بالتالي فإن قرار المغرب بإجبارية وضع الكمامات قرار ذكي جدا، لأن الكمامات لها وظيفتان، الأولى منع انتشار الفيروس، ثم المساهمة في خروج آمن من الحجر الصحي.
أكيد ستكون لدينا إصابات بالتزامن مع بدء الخروج من الحجر الصحي، وآنذاك سيكون للكمامات دور مهم.
فلا يمكن أن نظل في حالة الحجر الصحي حتى القضاء نهائيا على الفيروس، يجب أن نخرج منها بشكل تدريجي، بالاستعانة بالكمامات.
على ما يبظو أن المنحى في المغرب يتجه حاليا نحو التسطيح، أي الاستمرار في تسجيل حالات إصابة بنفس المعدل الحالي 100 حالة في اليوم ، وبعدها نعود لتسجيل حالات أقل مع بداية يونيو.
المطلوب الآن توسيع الفحوصات المخبرية، ما يعني ارتفاعا في عدد الإصابات، في المقابل سنعرف حقيقة الوضع الوبائي.
الناس اصبحت تخرج عادي وبصحبتهم أطفالهم هنا من يضع الكمامة في عنقه والبعض يعلقها في اذنه وعندما يري مخزني او رجل امن يقوم لوضعها لماذا هذا التخلف والله حرام عليهم
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
اتوسل من السلطات ان ان تقوم باكثر واكثر ومعاقبة المخالفين
باقي ماشفتو والوا انتضروا الاسوأ
مع هاد الإجراءات اللي غادا دير الدولة غادي نرجعو لنقطة الصفر.
انتضروا الأسوأ
لن ينفعك الندم
1.التعامل مع المتضررين من كورونا الحكومة نسيت 300 الف اسرة دون دعم ولاحضوا العدد
2.عدم السماح للمهاجرين بمغادرة البلاد للالتحاق بعملهم ودول اقامتهم رغم ان الاجراء لا يشكل اي مشكل للدولة وانما تعنت لا غير
3.عدم ادخال المغاربة العالقين بالخارج ودلك كون المغرب البلد الوحيد الدي سمح في ابناء جلدته
4.تمديد الحجر على المواطنين وترك الشركات والمعامل تشتغل وتفرخ البؤر الوبائية وكل الارقام الاخيرة من تلك المصانع طبعا التي ليس شغلها حيوي كالكابلاج والاحدية ورونو وغيرها
5.تخبط واضح في الاختصاصات لحد الساعة لم نعرف من يغلق المطارات ومن يسمح للشركات ومن يهمش وينسى هده الاسر بلا اعانة طيلة هدا الشهر الفضيل ومن ومن ...........
الدولة بدلت مجهود كبير لكن ما لقاتش مع من
المجتمع نخره الجهل والتخلف والانانية