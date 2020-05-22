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كُتّاب وآراء
سابقة .. المغرب يجري أزيد من 10 آلاف اختبار كورونا في يوم
في سابقة من نوعها، أجرت المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات العسكرية والدرك الملكي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أزيد من 10 آلاف اختبار للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.
وتشير المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ في الـ24 ساعة الماضية 10284، علماً أن الحالات المؤكدة في الفترة الزمنية ذاتها هو 121 إصابة، ليبلغ مجموع التحاليل وطنياً 10405.
وشرعت وزارة الصحة، في إطار الاستعداد لرفع حالة الطوارئ الصحية، في رفع التحاليل اليومية بشكل غير مسبوق.
رئيس الحكومة أكد خلال جلسة برلمانية أن المغرب قام بتوسيع إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد 19، خصوصا على مستوى مراكز المستشفيات الجامعية بمختلف أنحاء المملكة، لتصل إلى 13 مختبرا تابعا للصحة العمومية، بالإضافة إلى خمسة مختبرات في مستشفيات للقوات المسلحة الملكية وثلاثة مختبرات في مؤسسات شريكة أو خاصة، ووحدة متنقلة خاصة بالكشف عن "كورونا".
دورية لوزارة الصحة كشفت إستراتيجية الوزير خالد آيت الطالب، الرامية إلى بلوغ مليونين من الفحوصات والاختبارات نهاية يوليوز القادم، وذلك استعدادا لمرحلة رفع الحجر الصحي بمسار يستلزم النفس الطويل والتخطيط الدقيق لتطويق "كوفيد-19".
ورجحت وزارة الصحة، في الدورية ذاتها، أن تكون نهاية تفشي الجائحة على المستوى الوطني في آخر شهر يوليوز، بينما تبتغي الوصول إلى أكثر من 21 ألف فحص يوميا لتجنب البؤر الوبائية، خاصة إذا تم الكشف على منعدمي الأعراض المرضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
121 من اصل 10400 اختبار . اللهم للك الحمد
اللي اتوحشو عاىلاتعم اولا لا.ارجو السيد وزير السياحة يخرج ابشي تصريح.....
غادي نقوليه.. هادوك عندهم بنادم..
أما حنا بصراحة خاص المختبرات ديالنا يخدمو باش يلقاو شي لقاح للدودة ليكتاكل بنادم عندنا وكيخرج بلا سبب.
ارتفع عدد التحاليل المخبرية إلى عشرة آلاف تحليلة
وعدد الإصابات تناقص ان لم أقل استقر وهذه مؤشرات
جيدة إلا أنه لا ينبغي التهاون بعد الامتحان كما لا يجوز لأي مسؤول أن يأمر برفع الحجر الصحي عدا وزارة الصحة في شخص وزيرها علما اننا في آخر المراحل ولا داعي للارتجال في اتخاذ هذا القرار
تذكروا ماذا قيل عن الكمامات في بادئ الأمر
تركيزا على من يستعملها هو المريض