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سابقة .. المغرب يجري أزيد من 10 آلاف اختبار كورونا في يوم

سابقة .. المغرب يجري أزيد من 10 آلاف اختبار كورونا في يوم
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 ماي 2020 - 17:20

في سابقة من نوعها، أجرت المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات العسكرية والدرك الملكي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أزيد من 10 آلاف اختبار للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.

وتشير المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ في الـ24 ساعة الماضية 10284، علماً أن الحالات المؤكدة في الفترة الزمنية ذاتها هو 121 إصابة، ليبلغ مجموع التحاليل وطنياً 10405.

وشرعت وزارة الصحة، في إطار الاستعداد لرفع حالة الطوارئ الصحية، في رفع التحاليل اليومية بشكل غير مسبوق.

رئيس الحكومة أكد خلال جلسة برلمانية أن المغرب قام بتوسيع إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد 19، خصوصا على مستوى مراكز المستشفيات الجامعية بمختلف أنحاء المملكة، لتصل إلى 13 مختبرا تابعا للصحة العمومية، بالإضافة إلى خمسة مختبرات في مستشفيات للقوات المسلحة الملكية وثلاثة مختبرات في مؤسسات شريكة أو خاصة، ووحدة متنقلة خاصة بالكشف عن "كورونا".

دورية لوزارة الصحة كشفت إستراتيجية الوزير خالد آيت الطالب، الرامية إلى بلوغ مليونين من الفحوصات والاختبارات نهاية يوليوز القادم، وذلك استعدادا لمرحلة رفع الحجر الصحي بمسار يستلزم النفس الطويل والتخطيط الدقيق لتطويق "كوفيد-19".

ورجحت وزارة الصحة، في الدورية ذاتها، أن تكون نهاية تفشي الجائحة على المستوى الوطني في آخر شهر يوليوز، بينما تبتغي الوصول إلى أكثر من 21 ألف فحص يوميا لتجنب البؤر الوبائية، خاصة إذا تم الكشف على منعدمي الأعراض المرضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عملية حسابية الجمعة 22 ماي 2020 - 17:27
10000تحليلة يوميا بالنسبة لساكنة تقدر ب 36ملبون نسمة يعني آخر مواطن سيصل دوره في يوليوز 2030
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-74
2 - N.H الجمعة 22 ماي 2020 - 17:27
واااااو إنجاز عظيم سوف يدخل موسوعة غينيس جميع التحاليل التي قام بها المغرب منذ ظهور كورونا إلى يومنا هذا تقوم بها بعض الدول خلال 24 ساعة
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-53
3 - الغزواني الجمعة 22 ماي 2020 - 17:27
الحمد لله اللهم زد وبارك .اللهم ارفع عنا الوباء
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49
4 - kamalكمال الجمعة 22 ماي 2020 - 17:28
الحمد لله. الان يمكن أن نقول أننا سنتحكم في الفيروس
121 من اصل 10400 اختبار . اللهم للك الحمد
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53
5 - Yucef الجمعة 22 ماي 2020 - 17:31
10 الآف تحليلة مقسمة على جميع جهات المغرب غير كافية، معظم التحليلات تمت في الدار البيضاء، 5000 الآف تحليلة لكل جهة تكون أحسن.
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-23
6 - تحية للعثماني الجمعة 22 ماي 2020 - 17:31
احسن شيء قام بهالاستاذ العثماني منذ تعيينه رئيسا للحكومة انه صرف أجور الموظفين البارحة
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0
7 - عيد الجمعة 22 ماي 2020 - 17:35
كل المؤشرات تبعت على التفاؤل بقرب رفع الحجر .انشاء الله .اليوم اقريت الواحد المجلة فرنسية باللي لفرانساويين ما عارفينش واش المغرب غادي ايحل الاجواء انتاعو فالصيف هاد العام خاصة ناس الجالية
اللي اتوحشو عاىلاتعم اولا لا.ارجو السيد وزير السياحة يخرج ابشي تصريح.....
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2
8 - Momo الجمعة 22 ماي 2020 - 17:36
الى الناس المتشائمين الذين يقولون ان عدد الاصابات الجديدة في المغرب كبيرة و في تزايد مستمر،ماذا نقول عن اغلب الدول العربية التي تسجل المئات و الاف يوميا(السعودية 2600 يوميا،قطر 1700، مصر 800،الامارات 700,الجزائر دائما نفس العدد 186) مع العلم ان المغرب بدأ في تسريع وزيادة وتيرة التحاليل و اصبحت اكثر من 10000 تحليلة في اليوم.احمدوا الله و اشكروه على لطفه و تفاؤلوا خيرا تجدوه.100 حالة في اليوم من 10000 تحليلة تخيفكم و ترعبكم و هي الاقل بين جميع الدول في مستوى المغرب.
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4
9 - الطنز البنفسجي الجمعة 22 ماي 2020 - 17:37
كاينين شي عدميين غادي يقولو هاد العدد وزيد عليه منين بدا الكوفيد فجوج مارس كيديروه الدول فنهار واحد..
غادي نقوليه.. هادوك عندهم بنادم..
أما حنا بصراحة خاص المختبرات ديالنا يخدمو باش يلقاو شي لقاح للدودة ليكتاكل بنادم عندنا وكيخرج بلا سبب.
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2
10 - بالتوفيق ان شاء الله الجمعة 22 ماي 2020 - 17:39
شيء جميل ولكن كنتمناو من الناس يبعدو على الاماكن لي فيهم الاكتظاظات لان كورونا كتلصق بالزربة
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0
11 - yassine الجمعة 22 ماي 2020 - 17:40
خطوة راىدة تستحق التشجيع قصد تعميم التحاليل المخبرية على ساكنة مدن المغرب برمتهم
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0
12 - عبد الحكيم الجمعة 22 ماي 2020 - 17:40
ايطاليا تعمل 75000 تحليلة في اليوم لمجال للمقارنة
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-1
13 - DRG, م الجمعة 22 ماي 2020 - 17:41
الحمد لله على لطفه وإحسانه
ارتفع عدد التحاليل المخبرية إلى عشرة آلاف تحليلة
وعدد الإصابات تناقص ان لم أقل استقر وهذه مؤشرات
جيدة إلا أنه لا ينبغي التهاون بعد الامتحان كما لا يجوز لأي مسؤول أن يأمر برفع الحجر الصحي عدا وزارة الصحة في شخص وزيرها علما اننا في آخر المراحل ولا داعي للارتجال في اتخاذ هذا القرار
تذكروا ماذا قيل عن الكمامات في بادئ الأمر
تركيزا على من يستعملها هو المريض
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