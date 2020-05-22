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الرئيسية | مجتمع | عالقون في مدن مغربية يأملون ملاقاة أسرهم بالعيد

عالقون في مدن مغربية يأملون ملاقاة أسرهم بالعيد

عالقون في مدن مغربية يأملون ملاقاة أسرهم بالعيد
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 ماي 2020 - 18:15

لا تختلف أوضاعهم كثيرا عن أوضاع العالقين بالخارج، يواصل مغاربة عزلتهم الجائحة عن أهلهم ومنازلهم مسار البحث عن صيغة للحاق بالعائلات قبيل حلول عيد الفطر، بعد أن استنزفت كل مواردهم المادية وطاقتهم النفسية على امتداد شهري الحجر الصحي.

وطوال الأيام القليلة الماضية، كثف العالقون بالوطن مساعيهم للعودة إلى منازلهم، وهو ما تأتى للبعض؛ فيما مازال آخرون يكابدون مشاق التنقل اليومي إلى مقرات السلطات من أجل استصدار الوثائق اللازمة للتحرك القانوني.

وتمكن الشاب المغربي يوسف، حسب تواصل مع جريدة هسبريس، من اللحاق بمنزله بالعاصمة الرباط بعد شهرين من المكوث بمدينة برشيد، وذلك بعد الحصول على إذن بالتنقل سلمه له باشا المدينة، لينهي بذلك فترة صعبة من البعد عن بيته.

ويتجمع دوريا، وفق ما عاينته هسبريس، عشرات المواطنين أمام ولاية الرباط، من أجل الحصول على تراخيص التنقل صوب مدنهم الأصلية، بعد أن اضطرهم قطع التنقلات بين المدن إلى المكوث بالعاصمة، وهم من جاؤوها لأغراض طبية أو اقتصادية لا غير.

ويحكي محسن بدوره، وهو صحافي مغربي قاطن بالعاصمة، رغبته في السفر إلى دياره في الشمال، لكن إلى حدود اللحظة لا جديد بخصوص الأمر أمام عدم منحه تأشيرة التنقل من لدن سلطات الرباط، مؤكدا أن الفترة الحالية تقتضي بعض المرونة لتسهيل وصول الناس إلى أهلهم.

ولا يتعلق الأمر بالعاصمة فقط، ففي مدينة الرشيدية يكابد يوسف وابنه مشاق كثيرة، طوال الشهرين الماضيين، من أجل اللحاق بأهله في أكادير، ويقول لهسبريس إنه يتوجه دائما إلى السلطات لنيل تصريح التنقل، لكن دون جدوى إلى حدود اللحظة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المغرب شجرة الجمعة 22 ماي 2020 - 18:26
علينا الإعتناء بكافة الطلبات، وتوفير كامل البيانات والمعطيات، وتحيينها وفق مقاربة تشاركية تعطي لكل ذي حق حقه، بالطبع هنالك معاناة..! وأية معاناة..إنها تتجاوز المخيال العاطفي، وآهاة ترتفع فوق أنين السحاب، تمطر دموعا، تجف تارة أخرى، حنين يلفه الأشواق لملاقاة الرفاق والأحباب، وحزن يلف أجنحة المكان والزمان، ويلتصق بحائط الأمل والجمال والحب
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-21
2 - مغربي حر الجمعة 22 ماي 2020 - 18:27
يجب منع التنقل بين الجهات والمدن خصوصا المدن الموبوءة بالإضافة بتكليف مسؤولين بتقديم خدمات الضرورية من الطعام والشراب للعالقيين نحن على بعد أيام قليلة من تحقيق النصر على كورونا مؤشرات كبيرة تدل على اقتراب موعد انتهاء الفيروس وخصوصا خلو عدد كبير من المدن المغربية من الفيروس دعواتكم بالشفاء العاجل للجميع الفرج قريب بيد الله
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-18
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