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الرئيسية | مجتمع | نسبة المعتقلين احتياطيا لخرق الطوارئ 4.76 %

نسبة المعتقلين احتياطيا لخرق الطوارئ 4.76 %

نسبة المعتقلين احتياطيا لخرق الطوارئ 4.76 %
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 ماي 2020 - 20:05

أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة، أن نسبة المعتقلين احتياطيا من بين الأشخاص المتابعين في إطار خرق تدابير حالة الطوائ الصحية، لم تتجاوز 4.76 بالمائة، أي ما مجموعه 4362 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ، أن 558 شخصا من مجموع الـ4362 معتقلا، اعتقلوا لاتهامهم بخرق تدابير الحجر الصحي وحدها، أما الباقون (وعددهم 3804)، فقد اقترن خرقهم لتدابير الحجر الصحي بارتكابهم أفعالا أخرى من جرائم الحق العام، من قبيل الاتجار في المخدرات والسرقة والعنف.

وفي إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يضيف المصدر، قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 91 ألفا و623 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية إلى جانب ارتكابهم لجرائم أخرى، وذلك منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 22 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها تعول على منسوب الوعي لدى المواطنين، داعية الى ضرورة احترام الإجراءات التي قررتها السلطات العمومية، وذلك حتى تجتاز المملكة هذه المرحلة بسلام وتحمي الأمن الصحي للأشخاص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زين العابدين الجمعة 22 ماي 2020 - 20:12
والله يهدي ما خلق ويهدي الشباب ديلنا لما يحب الله ويرظاه
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2 - مرشد الجمعة 22 ماي 2020 - 20:24
لم تتجاوز 4,76%؟؟!! هذا الرقم يمثل 4362 معتقلا أي يعادل تقريبا عدد السجناء الذين عفا عنهم الملك لتفادي انتشار الفيروس في السجون!! و كما قال احد الصحفيين، 4362 معتقلا يستلزم التعامل معهم الآلاف من الموظفين من اعوان القوة العمومية و محرري المحاضر و قضاة و كتاب الضبط و موضفي السجون، الذين قد يكون التعامل مع هؤلاء المعتقلين سببا في اصابتهم بالفيروس و نقله الى أسرهم و مؤسساتهم. لكن مكمن المشكل ليس في نافذي القانون او النيابة العامة، المشكل في القانون نفسه الذي كان يجب ان يركز بالاحرى على الغرامات، مع حصر السجن في حالات محددة كالعود.
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3 - عمر البيضاوي الجمعة 22 ماي 2020 - 20:37
من المفيد أن نجرب منع التجوال الكلي لمدة 24 ساعة يوم العيد، أو حتى 36 ساعة.
فما من داع لخروج الناس، كون المحلات ستكون مغلقة، و كذلك العمل لا يكون في يوم férié؛
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