ودادية القضاة توزع آلاف الأقنعة على المحاكم

هسبريس من الدار البيضاء

أعلن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، مواصلةَ مساهمته في المجهودات الوطنية المبذولة لمواجهة كورونا، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز الوقاية من هذا الفيروس داخل المحاكم.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الجهوي، أن رئيس الودادية الحسنية للقضاة عبد الحق العياسي، أشرف رفقة رئيس المكتب الجهوي بالدار البيضاء محمد رضوان، إلى جانب كل من لعزيزي نبيل ويوسف بو النعيلات ومهدي بن جلون، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والمكلف بالعلاقات العامة في المكتب المذكور، (أشرفوا) على عملية توزيع أقنعة واقية من الصنف الممتاز على عدد من قضاة الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء للوقاية من الفيروس.

وتم التوصل بهذه الأقنعة من طرف إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بعد التنسيق المسبق مع بن جلون، إذ تم الاتفاق بينه وبين الشركة على تمكينه من 5000 قناع واقٍ، تم توزيع عدد منها على قضاة الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء.

وسيتم إرسال أعداد أخرى منها على شكل شحنات إلى باقي المكاتب الجهوية للودادية الحسنية للقضاة في مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة، لتوزّعها على باقي القضاة المرابطين في المحاكم في ظل هذه الجائحة .