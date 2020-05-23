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وزارة التربية الوطنية تتخذ تدابير للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي

وزارة التربية الوطنية تتخذ تدابير للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي
هسبريس من الرباط
السبت 23 ماي 2020 - 01:50

طالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إداريي المؤسسات التعليمية التابعة لوزارته، بالالتحاق بمقرات العمل بداية من الأسبوع المقبل، ضمن إجراءات التخفيف من الحجر الصحي.

وفي رسالة وجهها إلى مسؤولي الجامعات والمديرين المركزيين، وكذلك مدراء الأكاديميات، ومركز التكوين، بشأن تأمين الاستمرارية الإدارية؛ أكد وزير التربية الوطنية على أهمية تفعيل خطة الاستمرارية الضامنة لمواصلة توفير خدمات المرفق العام التربوي، معلنا أن ذلك يأتي "في إطار التخفيف من إجراءات الحجر الصحي".

ودعا الوزير أمزازي المسؤولين المركزيين والجهويين إلى دعوة المسؤولين ورؤساء الأقسام والمصالح إلى الالتحاق بمقرات عملهم بداية من يوم الأربعاء المقبل 27 ماي، وفق التوقيت الرسمي المعمول به.

مراسلة الوزير أمزازي طالبت بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين ديمومة جميع الوحدات الإدارية، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للذين يشتكون من أمراض مزمنة، أو ضعف في جهاز المناعة وكذلك النساء الحوامل.

من جهة ثانية، وعلاقة بقطاع التعليم الخاص، قال المسؤول الحكومي على صفحته في "الفيسبوك"، إنه "تقرر إدراجه ضمن قائمة القطاعات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي الملزمة بمواصلة نشاطها"، مبرزا أن هذا القرار يهم القطاع كما "هو الشأن بالنسبة إلى عدة مقاولات تشتغل في قطاعات أخرى، كالفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاقتصاد والمالية وغيرها من القطاعات".

وقال أمزازي، في هذا الصدد، إن القرار يأتي "اعتبارا للدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم الخاص في ضمان الاستمرارية البيداغوجية، من خلال "التعليم عن بعد" بالنسبة إلى شريحة عريضة من المتعلمين الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات"، مضيفا: "نظرا إلى المهام الملقاة على عاتقها في مواصلة التحصيل الدراسي لفائدتهم، وتحضير المقبلين منهم على الامتحانات".

وأوضح المسؤول عن قطاع التعليم، أنه على غرار المؤسسات التعليمية العمومية، يأتي هذا القرار تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.331، الذي كانت الحكومة صادقت عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2020، والذي يلزم السلطات الحكومية بإدراج في هذه القائمة كل مقاولة ترى السلطات الحاجة في استمرار نشاطها، اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ولد حميدو السبت 23 ماي 2020 - 02:01
في الحقيقة ظلموا الاطفال في العزل المنزلي بينما البارحة شاهدت اطفالا خارجين و كلهم بالكمامات من الانف الى الذقن و تطبيق التباعد و لا يعرفون التحايل بينما بعض الكبار يضعون الكمامات ديكور حول العنق
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25
2 - مهتم السبت 23 ماي 2020 - 02:03
نتفهم إلتحاق مدراء الأكاديميات ، وكذا رؤساء الأقسام و المصالح ، لكن ما جدوى إلتحاق مديري المؤسسات التعليمية إذا كانت الدراسة متوقفة ، وذلك حسب تصريح الوزير و أن الدروس الحضورية لن تستأنف إلى غاية شهر شتنبر
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15
3 - Sabrina السبت 23 ماي 2020 - 02:23
أغلبية علماء النفس كيقولوا بللي الانقطاع عن المدرسة لمدة ستة اشهر غادي ايكون ليه تداعيات خطيرة على نفسية التلميد وعلى مستقبله الدراسي اعلى داكشي عديد من الدول وخا كان عندها وفيات اكبيرة قررات ايرجعو التلاميد للمدرسة وخا غير جوج اولا ثلاتة اديال الصيمانات باش ايناقشوا امعاهم الافكار اللي راكموها اعلى هاد الحجر وايشوفو الاقسام والأصدقاء انتاعهوم ويعرفو باللي راهم سالاو السنة الدراسية.
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6
4 - magribi السبت 23 ماي 2020 - 02:28
اودى زهات لهادوك الاساتذة و الموظفين الراحة و السياحة و المانضة طالعة مادابيهم هذا الحجر اما نحن كلانا الواد
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-20
5 - الداخلة السبت 23 ماي 2020 - 02:29
نتفهم إلتحاق مدراء الأكاديميات ، وكذا رؤساء الأقسام و المصالح ، لكن ما جدوى إلتحاق مديري المؤسسات التعليمية إذا كانت الدراسة متوقفة

احللو رزقهم
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4
6 - foufa السبت 23 ماي 2020 - 02:33
c est logique les etablissements sont fermes depuit le confinement les enseignents et les responsables educatifes sont en conge paye et c est vraiment injuste .
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-5
7 - Mustapha السبت 23 ماي 2020 - 02:33
هادشي خصو ادار من شحال هدي اسي امزازي
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-1
8 - علي السبت 23 ماي 2020 - 02:35
ألا ترون أن هناك تناقض بين قرار رئيس الحكومة الذي مدد الحجر الصحي إلى حدود 10 يونيو في حين أن وزير التربية الوطنية طالب التحاق الموظفين الإداريين بمقرات عملهم بداية من 27 مايو 2020 .
هل أن هذه الفئة من الموظفين لها دون غيرها مناعة خاصة ضد كورونا أم هذا يعتبر نوع من تهافت الوزراء أو "بوز" من وزير خصوصا أن مرفق التعليم ليس مقاولة اقتصادية مشمولة بقرار وزير المالية وإصلاح الإدارة.
وما دور الرؤساء بدون موظفين إذا علمنا أن المرفق العمومي يعمل بشكل متسلسل.
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1
9 - توفيق السبت 23 ماي 2020 - 02:35
نتمنى أن تعود المياه إلى مجاريها قريبا إن شاء الله. المغرب سيكون آمنا بإذن الله و لكن يجب أن نستمر بالحجر الصحي مع الإلتزام بالتباعد الإجتماعي و لو أعلن 0 حالة.
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