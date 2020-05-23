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43 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7375 حالة بالمغرب

43 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7375 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 23 ماي 2020 - 10:00

رصدت وزارة الصحة 43 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7375 حالة في المغرب.

وأفادت معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 125593 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي وفاة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم السبت، ليستقر إجمالي الوفيات في 197 وفاة.

وتم التأكد أيضا من 196 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4573 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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