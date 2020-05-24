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الرئيسية | مجتمع | مبادرة مغربية تتحدى الحجر الصحي بواسطة الطبخ

مبادرة مغربية تتحدى الحجر الصحي بواسطة الطبخ

مبادرة مغربية تتحدى الحجر الصحي بواسطة الطبخ
هسبريس من الرباط
الأحد 24 ماي 2020 - 05:25

من ضمن عدد كبير من المبادرات التي أطلقها المغاربة خلال فترة الحجر الصحي، مبادرة بعنوان "الله يخلينا ديما متاحدين" تروم تشجيع ومساعدة النساء على تجاوز أزمة كورونا "بالطبخ" من داخل بيوتهن.

المبادرة من إشراف شابة مغربية تدعى سهام، مسؤولة إدارية في شركة خاصة، تفرغت بشكل كامل خلال فترة الحجر الصحي من أجل صناعة المحتوى الرقمي المتخصص في الطبخ.

تقول سهام: "بفضل التزامنا نحن المغاربة، كبارا وصغارا، استطعنا أن نتجاوز مئات الوفيات يوميا. الأطباء والممرضون قاموا بدور كبير في علاج المصابين، ورجال الأمن سهروا على حماية المواطنين وممتلكاتهم، والمسؤولون اتخذوا قرارات موفقة وفي وقتها، والإعلام والمجتمع المدني، كلٌّ لعب دورا كبيرا في تجاوز هذه الأزمة. وأنا حاولت أن أشارك بدوري ولو بشكل بسيط بما أعرفه، فيوميا أصور فيديوهات في الطبخ من أجل مساعدة أكبر عدد من الناس".

وتضيف: "هنالك من يعتبر الطبخ مجرد عمل روتيني من أجل الأكل فقط، فيما فئة أخرى تعتبره وسيلة للاستمتاع والترفيه والتعبير عن الأفكار، وهذا ما يمثله لي".

وتواصل قائلة: "كنت قد أنشأت صفحة على فيسبوك قبل مدة تعنى بالطبخ. وخلال فترة الحجر الصحي، كنت أتوصل يومياً بمئات الرسائل والاستفسارات، من هنا جاءت فكرة إطلاق مبادرة غير ربحية تحمل عنوان: (الله يخلينا ديما متاحدين) من أجل تشجيع النساء على تعلم الطبخ ومساعدتهن معنوياً على تجاوز فترة الحجر من داخل بيوتهن".

وتؤكد المتحدثة أن الإقبال على تعلم الطبخ زاد بشكل كبير وملحوظ خلال فترة الحجر الصحي، خصوصاً أن جميع المطاعم والمحلات التي توفر الأكل الجاهز مغلقة.

سهام تحدثت أيضا عن إمكانية تطوير المبادرة واستمرارها ما بعد فترة الحجر الصحي نظرا لإقبال عدد كبير من النساء على متابعة محتواها الرقمي.

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