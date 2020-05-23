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كُتّاب وآراء
90 ألف سائق "سيارة أجرة" ينتظرون الاستفادة من الدعم المباشر
تدرس لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية آلاف سائقي سيارات الأجرة الذين يعيشون وضعا مزريا في ظل جائحة كورونا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن لجنة اليقظة تجاوبت مع مطالب هذه الشريحة، وهي بصدد إعداد دراسة مشتركة مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل تقديم دعم لها.
وبحسب ما أكدته المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، فإن اللجنة المذكورة ستخصص دعما ماديا مباشرا لسائقي ومهنيي سيارات الأجرة الذين توقفوا عن العمل اضطراريا بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وتشتغل الجهات الوصية على القطاع على جمع المعلومات الضرورية، إلى جانب إعداد منصة إلكترونية خاصة لتصريح هؤلاء بوضعيتهم في الأيام المقبلة.
وينتظر أن يستفيد حوالي 90 ألف سائق مهني من الدعم المباشر من بين المسجلين في نظام "الراميد" وبالمنصة الخاصة بالقطاع غير المهيكل.
وأكدت النقابة المذكورة أن قرارات السلطات الحكومية جراء فرض حالة الطوارئ الصحية، من تقييد حركة النقل الجماعي والعمومي للمسافرين وتقليص عدد المقاعد، أرخت بظلالها على جميع مكونات القطاع من مستغلين وسائقين ومهنيين، وأفرزت معاناة وظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة مباشرة بعد توقف القطاع عن تقديم خدماته.
وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل أن توقف حركة التنقل بناء على قرار السلطات "ساهم في تشريد عدد من السائقين ومساعديهم الذين لا يتوفرون على حقوقهم الاجتماعية والمهنية، ومنهم من لا ينعم بحقه في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وطالب المصدر نفسه الحكومة ومعها لجنة اليقظة الاقتصادية بالالتفات إلى هذا القطاع من أجل تعويض المهنيين المتضررين، ودعا إلى فتح مجال التواصل معهم للخروج من هذه الأزمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
عالم هاد الحكومة ديالنا
كيف يعقل ان تمنح رخص النقل للرضع والاطفال وتسجل باسمائهم ويورثها جيل لجيل
اذا ارادت الدولة انعاش الصندوق المالي بجب القطع مع زمن الريع وخلق شركات للنقل تدفع الضرائب للدولة
لم نستفد في وقت الشدة جاو حتى من بعد شهرين عاد بغاو يصلحوا الخطا
شهرين ونحن نعاني اذن الحساب عند الله والعاطي الله
موعدنا يوم الحساب
ce sont des gens qui ont fait fortune,à hay, un propriétaire de taxi possede un superbe appartement dans une résidence,
et encore ,la mendicité,le chantage,pour faire plier le gouvernement,la caisse de solidarité est faite pour les démunis et non pour les propriétaires,
autrement les donateurs refuseront plus tard d"être généreux,
non il ne faut surtout pas les écouter
ليس وحدهم سائقو الطاكسي آلله يرحم الجميع البرلمانيون يتمتعونباجور والاتاواة ولا يبالون بمن رشحهم لذلك الكرسي.
فاش نشدو طاكسي صغير
خاصو مايبقاش يهز معنا الناس في الطريق
تفاديا للانتشار كورونا
وغادي يكون من المستحيل تعرف المخالطين
بصفتي ساءق مهني توقفت عن العمل بقرار السلطات منذ شهرين اعيش ازمة خانقة انا واطفالي ولاول مرة في حياتي احس بانني لست مواطنا وبمرارة انني انتمي الى هذا البلد الذي تجاهل طفلتاي مر شهر رمضان ب 0 درهم لكم ان تتخيلوا انني لم اجد ثمن الكمامة و كم انا مدين الان للبقال 2300 درهم و فاتورة الكهرباء والماء 700 درهم صاجب المنزل 2500درهم
اصبحت لا ابالي بكرونا ولا بعيد الفطر تصدير الكمامات على حساب بؤسنا من اجل تلميع صورة هذا البلد المظلم