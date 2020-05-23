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الرئيسية | مجتمع | 90 ألف سائق "سيارة أجرة" ينتظرون الاستفادة من الدعم المباشر

90 ألف سائق "سيارة أجرة" ينتظرون الاستفادة من الدعم المباشر

90 ألف سائق "سيارة أجرة" ينتظرون الاستفادة من الدعم المباشر
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 23 ماي 2020 - 14:00

تدرس لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية آلاف سائقي سيارات الأجرة الذين يعيشون وضعا مزريا في ظل جائحة كورونا.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن لجنة اليقظة تجاوبت مع مطالب هذه الشريحة، وهي بصدد إعداد دراسة مشتركة مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل تقديم دعم لها.

وبحسب ما أكدته المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، فإن اللجنة المذكورة ستخصص دعما ماديا مباشرا لسائقي ومهنيي سيارات الأجرة الذين توقفوا عن العمل اضطراريا بسبب حالة الطوارئ الصحية.

وتشتغل الجهات الوصية على القطاع على جمع المعلومات الضرورية، إلى جانب إعداد منصة إلكترونية خاصة لتصريح هؤلاء بوضعيتهم في الأيام المقبلة.

وينتظر أن يستفيد حوالي 90 ألف سائق مهني من الدعم المباشر من بين المسجلين في نظام "الراميد" وبالمنصة الخاصة بالقطاع غير المهيكل.

وأكدت النقابة المذكورة أن قرارات السلطات الحكومية جراء فرض حالة الطوارئ الصحية، من تقييد حركة النقل الجماعي والعمومي للمسافرين وتقليص عدد المقاعد، أرخت بظلالها على جميع مكونات القطاع من مستغلين وسائقين ومهنيين، وأفرزت معاناة وظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة مباشرة بعد توقف القطاع عن تقديم خدماته.

وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل أن توقف حركة التنقل بناء على قرار السلطات "ساهم في تشريد عدد من السائقين ومساعديهم الذين لا يتوفرون على حقوقهم الاجتماعية والمهنية، ومنهم من لا ينعم بحقه في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وطالب المصدر نفسه الحكومة ومعها لجنة اليقظة الاقتصادية بالالتفات إلى هذا القطاع من أجل تعويض المهنيين المتضررين، ودعا إلى فتح مجال التواصل معهم للخروج من هذه الأزمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - mohamed chrif السبت 23 ماي 2020 - 14:09
الناس من أبريل ما توصلت بولا درهم و دابا يقولو ندعموا الطاكسيات
عالم هاد الحكومة ديالنا
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4
2 - مواطن السبت 23 ماي 2020 - 14:16
حان الوقت لانعاء زمن الكريمات..
كيف يعقل ان تمنح رخص النقل للرضع والاطفال وتسجل باسمائهم ويورثها جيل لجيل
اذا ارادت الدولة انعاش الصندوق المالي بجب القطع مع زمن الريع وخلق شركات للنقل تدفع الضرائب للدولة
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23
3 - الفاروق السبت 23 ماي 2020 - 14:16
الإخوان المهنيين انصحكم بلا متحطوا شكاية لعدم استفادتكم من الدعم
لم نستفد في وقت الشدة جاو حتى من بعد شهرين عاد بغاو يصلحوا الخطا
شهرين ونحن نعاني اذن الحساب عند الله والعاطي الله
موعدنا يوم الحساب
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7
4 - [email protected] السبت 23 ماي 2020 - 14:17
اغلبنا المغاربة كنعشقو الريع، فهاد المبادرة ناس عندهم ما يكفيهم يعيشو عام او اكثر وباغين الدعم وكيتزاحمو مع لي بالفعل مسكين، هادشي لي خلق لينا مشكل فالتوزيع، كاين ناس محتاجة وتزيرت ومخداتش الدعم وكاين لي برزقو مزاحم مع مسكين، دابا واش لي عام. كامل خدام وعندو الطاكسي غيحتاج 1000 درهم؟ لله ياخد الحق لاي واحد برزقو وساهم بالامنة موصالتش للمساكين
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22
5 - MOHAMED السبت 23 ماي 2020 - 14:19
en tant que citoyen je refuse tt genre d'aides(achat de voiture neufs avec nos impots....) aux taxis qui refusent de m'emener , qui trichent tout le temps ....les Taxis donnent une mauvaise image de notre pays.
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10
6 - سعيد سعدات السبت 23 ماي 2020 - 14:23
تحية احترام وتقديرزلهذه الشريحة التي تساهم في حركية المواطن... مبادرة دعمها أمر محمود خاصة في هذه الضائقة الصحية.... تخية للمنظمة الديموقراطية للشغل التي أصبحت رقما صعبا في المعادلات النضالية وذلك على كل الساحات.. في هذه الجزئية بالضبط لن يروق كلامنا للكثيرين وهذا أمر طبيعي.. انه صراع التدافع والقبلية الانتمائية .
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-19
7 - Yassine السبت 23 ماي 2020 - 14:23
سائقي سيارة الأجرة بالدار البيضاء و مراكش يجب ألا يستفيدوا من أي شيئ فسلوكياتهم مع المواطنين في الأيام العادية جد مقززة و غير أخلاقية ففي الدار البيضاء عندما تريد الذهاب لمكان ما بسألك أولا السائق عن المكان حتى لو كانت السيارة فارغة ( مامعاه تا واحد ) تم يقرر إن كان سيأخذك أم لا على حساب الرغبة ديالو أما في مراكش فالكل يعلم أنهم يفضلون الأجانب على المغاربة من أجل إستغلالهم حتى أصبحنا نشمئز من سائقي الطاكسيات( ليس كلهم طبعا) لهذا يجب ألا يستفيدوا مم الدعم بل يجب محاسبة مهنيي القطاع بالمدينتين المذكورتين
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19
8 - سعيد السبت 23 ماي 2020 - 14:23
قطاع النقل بعمومه وأصحاب سيارات الأجرة هو قطاع مهيكل بموجب المأذونيات الممنوحة بسخاء وبموجب رخص السياقة إذن تسميته بقطاع غير مهيكل غير صحيحة وبالتالي منحهم المساعدة من أموال مساهمات المواطنين فيها قول كثير ... والله أعلم
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14
9 - non aux faux السبت 23 ماي 2020 - 14:33
un km de course à 25 dh,et comme il y a deux passagers il paie lui aussi 20 dh,
ce sont des gens qui ont fait fortune,à hay, un propriétaire de taxi possede un superbe appartement dans une résidence,
et encore ,la mendicité,le chantage,pour faire plier le gouvernement,la caisse de solidarité est faite pour les démunis et non pour les propriétaires,
autrement les donateurs refuseront plus tard d"être généreux,
non il ne faut surtout pas les écouter
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0
10 - متتبع السبت 23 ماي 2020 - 14:34
وكم من مقهى ومطعم وحلاق وحمام ومحل الملابس وبيع ايليكتروميناجر واصحاب حافلات النقل عبر المدن وووو....... الكل مغلق ولا دخل له منتطرين دعم مباشر.
ليس وحدهم سائقو الطاكسي آلله يرحم الجميع البرلمانيون يتمتعونباجور والاتاواة ولا يبالون بمن رشحهم لذلك الكرسي.
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11 - Naturaliat السبت 23 ماي 2020 - 14:34
خاص السلطات يلزموا مايلي:

فاش نشدو طاكسي صغير
خاصو مايبقاش يهز معنا الناس في الطريق
تفاديا للانتشار كورونا
وغادي يكون من المستحيل تعرف المخالطين
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12 - مواطن مغربي السبت 23 ماي 2020 - 14:34
على لجنة اليقظة دراسة الملفات بكل حزم ومسؤولية، لكي يستفيد السائقون وليس ارباب السيارات ما يطلق عنهم (اصحاب شكارة) بل يستفيد السائقون الذين يعملون اجراء وليس لهم اي دخل آخر، لان هناك من هو موظف او متقاعد و يشتغل في الميدان.
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13 - سامي السبت 23 ماي 2020 - 14:38
صحاب الماذونيات لعقود و هما ناعسين و الفلوس داخلة. هذا الريع لن تجده الا في البلد الحبيب المغرب. كا تلقا الشيفورات كا يغامرو بحياة المسافرين باش يجيبو الروسيتا لواحد ناعس في دارو و يبقى ليهم شويا باش يقضيو
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14 - الحمدان السبت 23 ماي 2020 - 14:39
تحية لشيفر لي كيحترموا الكليان وخ مع الاسف كينين شي بعضين لا علاقة لهم مع المهنة
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15 - سائق مهني السبت 23 ماي 2020 - 14:42
ودابا تا صحاب الطكسيات خاصاهم الإعانة والطنز هذا بعينيه. لا أعرف تا شي سائق محتاج كولشي برزقوا ولكن الواحد طماع وعينيه خارجين. خليو داك الرزيق للناس لمحتاجة ليه فالجبال وناس الدراوش يبارك ليك الله فماجي الأرزاق وصحتكم وعمركم. كفى جشعا
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16 - rachad السبت 23 ماي 2020 - 14:45
من الغريب ان قطاع النقل من اكبر المتضررين من الحجر الصحي.حضر التنقل بين المدن و ذاخلها يستوجب توقيف وساءل النقل وبذالك يتوقف الساءق ويتوقف مصدر رزقه ادن فهو متضرر من الحجر وبامر من السلطات اتساءل لماذا لم يتم صرف التعويضات لمهنيي النقل وهم اول من تضرر و اول من شلت حركتهم فجأة
بصفتي ساءق مهني توقفت عن العمل بقرار السلطات منذ شهرين اعيش ازمة خانقة انا واطفالي ولاول مرة في حياتي احس بانني لست مواطنا وبمرارة انني انتمي الى هذا البلد الذي تجاهل طفلتاي مر شهر رمضان ب 0 درهم لكم ان تتخيلوا انني لم اجد ثمن الكمامة و كم انا مدين الان للبقال 2300 درهم و فاتورة الكهرباء والماء 700 درهم صاجب المنزل 2500درهم
اصبحت لا ابالي بكرونا ولا بعيد الفطر تصدير الكمامات على حساب بؤسنا من اجل تلميع صورة هذا البلد المظلم
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17 - شمس اكتوبر السبت 23 ماي 2020 - 14:45
في مراكش اصحاب الطاكسيات يفضلون السياح الأجانب وعاملات الجنس.منهم من هو متخصص في السياح الاجانب ومنهم من هو متخصص في عاملات الجنس.هذه الفئة الاخيرة من اصحاب الطاكسيات تعتمد في تحركاتها على الهاتف
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18 - daoudi السبت 23 ماي 2020 - 14:46
إن كان هناك دعم لهذا الساءقين اعطوهم كرايم باش يخدموا على أسرهم
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19 - عبده/ الرباط السبت 23 ماي 2020 - 14:49
لقد ارتأت لجنة اليقظة فيما يخص( تضامن ) رفض طلبات مجموعة كبيرة من المواطنين الذين فقدوا عملهم من الدعم بدعوى أن كل واحد منهم ( ليس رب أسرة )بمعنى أن الأعزب و المطلق و الأرمل و الأرملة الذين بعيشون بمفردهم ليس لهم الحق في الدعم و لو فقدوا عملهم.... فهل هذا منطق ؟؟؟ المرجو اعادة النظر في الأمر....فكل من وضع رقم 1 في الخانة المخصصة بمطبوع تضامن لن يستفيد من اادعم اللهم الا كان هناك خطأ .... ثم هل كل من استفادوا أرباب أسر و يقولون الحقيقة ؟؟؟ و كيف تمت دراسة طلباتهم ؟؟؟... لقد اعتمدت اللجنة على ما هو مكتوب في الطلبات الالكتىونية التي وصلتها ... و لو وقع بحث لظهرت كثير من الحقائق و على كل حال أنت و حظك ... و لذلك فالمرجو أن تصل شكاوي جميع المتضررين الذين فقدوا عملهم الى الديوان الملكي لكي يأخذوا حقهم لأن الأهم هو أن الدعم خصص من أجل فقدان العمل بغض الطرف عما اذا كان المتضرر رب أسرة أو يعيش بمفرده.. فهذا هو مربط الفرس...
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20 - casa السبت 23 ماي 2020 - 14:50
dh1000 يعش بها أو يعطها مول الكريمة
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