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كُتّاب وآراء
"جود" تستقبل زكاة الفطر لدعم الفئات المحتاجة
وجّهت جمعية "جود" الخيريّة نداء إلى من يريد إخراج زكاة الفطر عبرها لإرسال زكاته حتى تستفيد منها الفئات المحتاجة، التي تعتني بها الجمعية في مجموعة من مدن المملكة.
وقالت هند العايدي، رئيسة جمعية "جود"، في نداء مصوَّر: "منذ بدأت أزمة كورونا والجمعيّة تطعِمُ بشكل يوميّ أزيد من 1000 شخص وضعتهم السّلطات في مراكز الإيواء، وتمنحهم وجبات مثل تلك التي نأكلها في منازلنا".
وذكّرت المتحدّثة بمحاولة الجمعية مساعدة أسر وجدت نفسها في وضعية صعبة ودون مدخول خلال الأزمة الراهنة، بلغ عددها 7832 أسرة، عبر دعم مالي، أو صكوك تقدَّم لها لشراء ما تحتاجه، أو قفف غذائية.
ثم أجملت العايدي قائلة: "نحتاج هذه المساعدات لنكمل (نواصل عملنا)، وندعو المزكّين إلى إرسال زكاتهم لنا لندعم هذه الأسر".