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المغرب يسجّل 74 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 74 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 23 ماي 2020 - 16:10

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 74 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7406 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية خاصة بالتحاليل المنجزة للمشتبه في إصابته بالعدوى، قد بلغ 126155 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، تسجيل حالة وفاة إضافية؛ ليغدو عدد الوفيات 198 إلى حدود الرابعة من بعد زوال اليوم.

كما أضاف المسؤول نفسه، في التصريح الصحافي اليومي بشأن الوضع الوبائي، أنه قد تم تأكيد 261 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تعافت إلى 4638 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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