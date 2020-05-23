"كوفيد-19" في المغرب .. ارتفاع نسبة الشفاء إلى 62,62 بالمائة

هسبريس - أمال كنين

قال محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إن حالات الإصابة الجديدة بكورونا، التي اكتشفت خلال الـ24 ساعة الماضية، 55 منها سجلت في مدينة الدار البيضاء؛ 47 منها ضمن بؤرتين تم اكتشافهما مسبقا، فيما الباقي يدخل في إطار الكشف والتتبع الصحي للمخالطين.

وأكد اليوبي، خلال التصريح الصحافي بشأن الوضع الوبائي، أن 7 جهات لم تسجل فيها أي حالات جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ويتعلق الأمر بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة، ودرعة تافيلالت وجهة الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء وجهة كلميم واد نون، وسوس ماسة وجهة بني ملال خنيفرة.

وأوضح اليوبي أنه تم أيضا استبعاد 10 آلاف و85 حالة، خلال الفترة نفسها، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 126155، مبرزا أن نسبة الإماتة مستقرة في حدود 2,7 بالمائة، في حين نسبة التعافي ترتفع ووصلت 62,62 في المائة.

الحالات النشطة، التي هي إما قيد العلاج أو قيد التتبع الصحي من أجل التأكد من الإصابة، يبلغ عددها 2570 حتى الرابعة من بعد زوال اليوم السبت، وتنفرد جهة الدار البيضاء السطات بـ20 في المائة منها، بعدها 4 جهات بشكل متساو، وهي الرباط سلا القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس ومراكش آسفي، بما يقارب ستة بالمائة.

وأشار المسؤول، خلال الموعد ذاته، إلى أن مجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء تتوزع على جهة الدار البيضاء سطات، التي انفردت بما يفوق 32 بالمائة، ثم جهة مراكش أسفي بما يقارب 18 بالمائة، فطنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس بما يناهز 13 بالمائة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة ودرعة تافيلالت وباقي الجهات.