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الرئيسية | مجتمع | "كوفيد-19" في المغرب .. ارتفاع نسبة الشفاء إلى 62,62 بالمائة

"كوفيد-19" في المغرب .. ارتفاع نسبة الشفاء إلى 62,62 بالمائة

"كوفيد-19" في المغرب .. ارتفاع نسبة الشفاء إلى 62,62 بالمائة
هسبريس - أمال كنين
السبت 23 ماي 2020 - 17:00

قال محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إن حالات الإصابة الجديدة بكورونا، التي اكتشفت خلال الـ24 ساعة الماضية، 55 منها سجلت في مدينة الدار البيضاء؛ 47 منها ضمن بؤرتين تم اكتشافهما مسبقا، فيما الباقي يدخل في إطار الكشف والتتبع الصحي للمخالطين.

وأكد اليوبي، خلال التصريح الصحافي بشأن الوضع الوبائي، أن 7 جهات لم تسجل فيها أي حالات جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ويتعلق الأمر بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة، ودرعة تافيلالت وجهة الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء وجهة كلميم واد نون، وسوس ماسة وجهة بني ملال خنيفرة.

وأوضح اليوبي أنه تم أيضا استبعاد 10 آلاف و85 حالة، خلال الفترة نفسها، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 126155، مبرزا أن نسبة الإماتة مستقرة في حدود 2,7 بالمائة، في حين نسبة التعافي ترتفع ووصلت 62,62 في المائة.

الحالات النشطة، التي هي إما قيد العلاج أو قيد التتبع الصحي من أجل التأكد من الإصابة، يبلغ عددها 2570 حتى الرابعة من بعد زوال اليوم السبت، وتنفرد جهة الدار البيضاء السطات بـ20 في المائة منها، بعدها 4 جهات بشكل متساو، وهي الرباط سلا القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس ومراكش آسفي، بما يقارب ستة بالمائة.

وأشار المسؤول، خلال الموعد ذاته، إلى أن مجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء تتوزع على جهة الدار البيضاء سطات، التي انفردت بما يفوق 32 بالمائة، ثم جهة مراكش أسفي بما يقارب 18 بالمائة، فطنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس بما يناهز 13 بالمائة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة ودرعة تافيلالت وباقي الجهات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - محمد السبت 23 ماي 2020 - 17:07
الحمد لله.نسبة الشفاء في الارتفاع رغم صلابة رأس الخارقين لحالة الطوارئ.
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20
2 - مغربية وافتخر السبت 23 ماي 2020 - 17:10
الحمد لله والشكر له دائما وابدا وعيدكم مبارك سعيد
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7
3 - مغربي رحالي السبت 23 ماي 2020 - 17:11
يتبين يوم بعد يوم والحمد ولله والشكر لله محاصرة الوباء ببلادنا وارتفاع حالات الشفاء وتقلص حالات الوفاة رغم بروز بؤر . ومع الرفع من عدد التحاليل ان شاء الله ستتم محاصرته بشكل أكبر مع الالتزام دائما بتدابير الصحية والوقائية. حفظنا وحفظكم الله. وعيدكم مبارك سعيد
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8
4 - مغريبي السبت 23 ماي 2020 - 17:11
مافهمتش علاش عزيز عليكم تصعبو الأشياء عطيو ارقام إحصائيات واضحة الناس
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-20
5 - Yassine السبت 23 ماي 2020 - 17:14
بعد اعتماد بروتوكول استشفائي جديد، ينص على أنه حتى الحالات ذات التحاليل الإيجابية أيضا تعتبر متعافية إن كانت مدة مكوثها بالمستشفى استغرقت تسعة أيام، إذن ترقبوا أرقام (شفاء) خيالية..
انعدمت المصداقية .
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-15
6 - اللهم نسالك اللطف السبت 23 ماي 2020 - 17:14
قريب ان شاء الله نتهناو من هاد الجايحة لي ضربتنا و ضربات الدنيا كلها
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4
7 - salah السبت 23 ماي 2020 - 17:15
نرجوا أن يكون هذا العيد بداية الفرج وأن تكون صفر حالة بالمغرب إن شاء ألله ،بالشفاء العاجل لجميع المرضى
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6
8 - المررروكي السبت 23 ماي 2020 - 17:16
سدوا علينا المصانع 15يوم و ينقرض الفيروس
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0
9 - انوار السبت 23 ماي 2020 - 17:18
تبارك الله على الكفاءات المغربية
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4
10 - مغربي حر السبت 23 ماي 2020 - 17:21
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير بوادر خير أن شاء الله دعواتكم بالشفاء العاجل للجميع الفرج قريب
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5
11 - Aissa السبت 23 ماي 2020 - 17:22
اللهم شفي جميع الأمة الإسلامية
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2
12 - sobhi السبت 23 ماي 2020 - 17:24
مرة أخرى نؤكد بعد مرور عاصفة كورونا ، الأقتصاد الأمريكي سينكمش بقوة مما سيؤدي لأضعاف عملة الدولار بقوة .

***أذن نحن المغاربة نقبل و نوافق فقط عملة الصين كعملة عالمية جديدة devise yuan و نرفض أي عملة صهيونة جديدة تهدف لسرقة أموال الشعوب و أستعبادهم
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-12
13 - fayouki السبت 23 ماي 2020 - 17:27
إوا راه بان العربون الدار البيضاء اللي هي في المرتبة الأولى من ناحية هذا الوباء وجهوا الجهد والإهتمام والتحاليل لها ورخفوا شوية على باقي الجهات حينئذ ستكون النتيجة جد إيجابية لأننا إذا قضينا على الوباء في الدار البيضاء سننتهي معه إلى الأبد عيدكم مبارك سعيد
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7
14 - rima السبت 23 ماي 2020 - 17:29
مشكلة الدارالبيضاء كترة الاسواق الشعبية الغير المنظمة، السكن المختلط والكتيف المتداخل والفقر الأمية .....هنا تظهر عشواءية التسيير لمؤسسات الحكومة ،والنتييجة ظاهرة أمام الجميع.
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0
15 - Mercure السبت 23 ماي 2020 - 17:31
قال مركز الفلك الدولي إنه قد يكون حدث خطأ في رؤية الهلال أمس الجمعة في بعض الدول الإسلامية التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر.
وأوضح المركز الفلكي، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة أن عدة دول مثل موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي قد تكون في الحقيقة شاهدت كوكب عطارد وتم اعتماده كهلال شوال.
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-1
16 - من السعودية السبت 23 ماي 2020 - 17:37
يارب ان تحمينا وتحمي المغرب وكافة الأقطار عربية إسلامية صديقة .. انك سميع مجيب.
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17 - متتبع!! السبت 23 ماي 2020 - 17:38
يلاحظ تراخي في الحواجز البوليسية و حتى الدركية للأسف.. كثير من الناس تنقلوا بين المدن قبيل حلول العيد لقضاء الفطر مع الأحباب.. قبل "تشديد" التنقل يوم العيد.. لاحول ولا قوة إلا بالله
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18 - محمد علي السبت 23 ماي 2020 - 17:43
هناك من عيش في الدنيا بطعم اخرته ولا يدرك ذالك وهناك من يعمل لدنياه انطلاقا مما وجب عليه لنيل فضائل اخرة المؤمنين أجمعين.
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19 - نبيل المغربي السبت 23 ماي 2020 - 17:48
سيتعافى الجميع إن شاء الله، أسرار كورونا ظهرت أغلبها و استدرك الأطباء أشياءا جد مهمة في بروتوكولاتهم، البروتوكل الناجع لابد أن يحتوي على :
1) دواء معالج للمالارايا (كلوروكين) 2) مضاد حيوي 3) و الأهم دواء مضاد جلطة الدم anti-coagulant، و هذا الدواء الأخير هو الذي كان لغزا حيّر الأطباء، أغلب المرضى في الإنعاش كانوا يموتون خنقا رغم وصلهم بالأوكسجين ! و السبب في ذلك : الرئة تكون سليمة و إخضاعها للأوكسجين يؤدي إلى إتلافها لأنها لايسري فيها الدم بسبب جلطة داخل عروق الرئة، الآن و الحمد لله ستصبح كورونا مجرد فيروس عادي يعالج فقط بأقراص الدواء دون الحاجة للإنعاش أو البقاء في المستشفى.
و الحمد لله أولا و أخيرا
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20 - Le mec السبت 23 ماي 2020 - 17:56
ايوا غير زيدها نيت على لي بغا يخرج من دارو خاصو البون ولي بغا يعيد خاصو رخصة... تبارك الله كلشي يزيد من صلابة صورة الاسلام مع غير المسلمين... كلها كايلغي بلغاه... ادا اسندت الامور لغير اهلها فانتضر الساعة... هزلت و صافي... فاش خلاها الوالد الله يطول عمرو... اللي تلف يشد الارض.. مبروك عيدكم
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