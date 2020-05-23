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مندوبية السجون ترفع نظام الحجر الصحي تدريجيا ‎

مندوبية السجون ترفع نظام الحجر الصحي تدريجيا ‎
هسبريس من الرباط
السبت 23 ماي 2020 - 20:30

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقف العمل بنظام الحجر الصحي للموظفين بتاريخ 27 ماي الجاري بالنسبة لـ41 مؤسسة سجنية، وبتاريخ 10 يونيو المقبل بالنسبة لـ35 مؤسسة سجنية، مع استثناء المؤسسات السجنية التي مازالت تعرف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس؛ وذلك في إطار خطتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمهيدا لعودة السير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في المغرب وطبيعة وحجم وموقع كل مؤسسة سجنية.

كما أكدت المندوبية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه يمكن إعادة تطبيق نظام الحجر الصحي للموظفين أو تمديد مدته كلما اقتضت الضرورة ذلك، "وفقا لتطور الوضعية الوبائية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، مع ضرورة استمرار الموظفين والسجناء في التقيد بكافة الإجراءات الوقائية المسطرة من طرف السلطات المختصة، والإبقاء على حالة التأهب والجاهزية القصوى والدائمة على مختلف المستويات".

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