دراسة ترصد سلوك المغاربة تجاه الحجر الصحي‎

هسبريس من الرباط

يقود الباحثان عبد الرزاق أدرقاوي والناجي الدرداري، وهما إطاران بوكالة التنمية الاجتماعية، دراسة استقصائية حول تقييم سلوك المواطنين المغاربة تجاه تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الحكومة المغربية في 19 مارس 2020 بهدف التصدي لجائحة كورونا.

وتقوم الدراسة على منهجية سيكومترية يدرس من خلالها الدكتوران الباحثان مجموعة من العوامل التي تؤثر على سلوك المواطنين المغاربة إزاء التزامهم بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية. وتتم دراسة هذه العوامل بناء على قياس مجموعة من المتغيرات المرتبطة بالتصورات الشخصية والمواقف المتباينة للأفراد، وكذا نسبة إدراكهم لخطورة الوضع الوبائي بالبلاد ومدى قدرتهم على تحمل تبعات التقيد بالإجراءات الاحترازية المصاحبة لحالة الطوارئ.

كما اهتمت الدراسة بقياس تأثير بُعْد الثقافة الوطنية على سلوك المواطن تجاه كل ما هو غير قابل للضبط، كما هو الحال بالنسبة للتطورات التي قد تعرفها الحالة الوبائية، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع أو انخفاض منسوب الثقة بين المواطن والدولة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار التقييم الشخصي الذي يقوم به المواطن لحزمة القرارات التي تتخذها الحكومة في شأن تدبير مرحلة الأزمة الحالية.

ويؤكد الباحثان أن من بين الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة "صياغة نموذج هيكلي تنبؤي لسلوكيات المواطنين المغاربة إزاء الإجراءات والتدابير التي يتم اعتمدها في مواجهة الكوارث والأزمات، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تفشي الأوبئة؛ وينتظر منه أن يقدم صورة واضحة عن نسب تأثير مجموعة من المتغيرات المستقلة على سلوك المواطنين إزاء التزامهم بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة تفشي الأوبئة سريعة الانتشار"؛ كما يريان أن النتائج التي ستفرزها هذه الدراسة "كفيلة بتحديد المؤشرات التقنية التي تستطيع السلطات المعنية الاعتماد عليها مستقبلا في اتخاذ القرارات الإجرائية والتدبيرية المناسبة، واستباق كل ما من شأنه التأثير سلبا على سلوك المواطن تجاه الالتزام بإجراءات حالات الطوارئ التي تفرضها الكوارث والأزمات، مثل ما يحدث الآن مع جائحة كورونا".

ويرتقب أن يتم نشر نتائج هذه الدراسة في شتنبر المقبل على شكل مقال علمي.