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الرئيسية | مجتمع | عيد الفطر غدا الأحد بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام

عيد الفطر غدا الأحد بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام

عيد الفطر غدا الأحد بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام
هسبريس من الرباط
السبت 23 ماي 2020 - 19:50

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم السبت، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب يوم غد الأحد 24 ماي الجاري الموافق لفاتح شوال 1441 هجرية، ليكون شهر رمضان الفضيل قد استغرق 29 يوما فقط.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.

وأضافت أن هؤلاء أكدوا لها جميعا ثبوت رؤية هلال شهر شوال. وعليه فإن شهر رمضان يتوقف عند اليوم التاسع والعشرين، ويكون عيد الفطر، الذي هو فاتح شهر شوال، يوم الأحد 24 ماي 2020.

وبمناسبة حلول فاتح شوال تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونية لكافة قرائها وزوارها الكرام، كما للشعب المغربي، عيد فطر سعيد.. وكل عام وأنتم بخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (138)

1 - خيرالدين السبت 23 ماي 2020 - 19:58
عيد مبارك سعيد أيها المغاربة أحبكم جميعا
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262
2 - المصطفى البهلول صاحب الرؤية السبت 23 ماي 2020 - 19:58
مبروك عيد عيد سعيد هسبرس حبيبة غالية كل عام وانتم
بالف الخير
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61
3 - حميد زاهوري السبت 23 ماي 2020 - 19:58
فيها خير. أعاد الله علينا رمضان بكل خير إن شاء الله. مبروك للأمة الإسلامية.
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72
4 - Yassine السبت 23 ماي 2020 - 19:59
تقبل الله صلاتكم و صيامكم و قيامكم
تحية للأطر الطبية و عمال النظافة بدرجة أولى
بالتوفيق لأصحاب الإمتحانات
الله يشافي المصابين و يرفع عنا الوباء و عيدكم مبارك سعيد
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133
5 - خلدون عبدالنبي السبت 23 ماي 2020 - 19:59
عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة.
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47
6 - mohamed السبت 23 ماي 2020 - 19:59
عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة وللامة الاسلامية جمعاء.
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47
7 - الياس السبت 23 ماي 2020 - 19:59
عيد مبارك سعيد للجميع ولمتابعي هيسبريس خاصة.
نسأل الله ان يرفع عنا الوباء . وان يتقبل صيامنا وقيامنا .
آمين
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44
8 - Yassin chbb السبت 23 ماي 2020 - 19:59
عيدكم مبارك سعيد الله ارحم ليكوم الوالدين مزيييد من الحيطة والحدر راه حنا غاديين في الطريق انشاء الله نتغلبو عليه جميعا
السللم عليكم
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23
9 - wissal السبت 23 ماي 2020 - 20:00
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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24
10 - الفلاح الصغير السبت 23 ماي 2020 - 20:00
عيد مبارك سعيد للجميع وتقبل الله منا الصيام والقيام.
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19
11 - حليم السبت 23 ماي 2020 - 20:00
عيد مبارك سعيد على الامة الاسلامية جمعاء و اللهم تقبل اعمالنا وتجاوز عن سياتنا
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21
12 - hicham السبت 23 ماي 2020 - 20:01
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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19
13 - محارب كوفيد19 السبت 23 ماي 2020 - 20:01
عيدكم مبارك سعيد
تقبل الله صيامكن وصلاتكم ودعاءكم بكل خير
ويالفرج من هذا الكورونا اللعين
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23
14 - أسامة بنجلون السبت 23 ماي 2020 - 20:01
عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير
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14
15 - Gogo السبت 23 ماي 2020 - 20:01
عيد مبارك سعيد على كل المغاربة وعلى أمة محمد
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14
16 - زائر عابر السبت 23 ماي 2020 - 20:01
29 يوم ماشيا مشكل
اللهم اتقبل منا ومنكم
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-8
17 - Fixible السبت 23 ماي 2020 - 20:01
تقبل الله منا و منكم و السلام عليكم و رحمة الله.
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9
18 - المكناسي السبت 23 ماي 2020 - 20:01
عيد مبارك سعيد اعاده الله علينا باليمن والبركات و نسال الله ان يرفع عنا الوباء
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13
19 - مصطفى لعيون سيدي ملوك السبت 23 ماي 2020 - 20:01
عيدكم مبارك سعيد تقبل الله منا ومنكم والله يرفع علينا هاد الوباء
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9
20 - مغربي السبت 23 ماي 2020 - 20:02
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير والله يرفع علينا هدا البلاء وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
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12
21 - مبروك العيد السبت 23 ماي 2020 - 20:02
أنتم في بلادنا الحبيب ولفتوا تصوموا ديما 29 يوم
تصوموا متأخرين وتفطروا معنا حنا في أوروبا.
الله يهديكم، ولاكن هاذ العام كاين كورونا الله يسامح.
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-54
22 - سعيد السبت 23 ماي 2020 - 20:02
عيد مبارك سعيد
اللهم ارفع عنا الوباء و قنا شر البلاء
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10
23 - abdou السبت 23 ماي 2020 - 20:02
الله يبارك فيكم الله يرفع علينا هذا البوباء يا رب
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9
24 - amine السبت 23 ماي 2020 - 20:03
عيد مبارك سعيد لكل زوار هسبريس.....دمتم سالمين.. وعافانا الله وإياكم من هذا الوباء وأبعده عنا..إلى غير رجعة بحول الله تعالى ونسأل الله الشفاء لكل مريض و الرحمة والغفران لكل من فقدنا...
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9
25 - عيدكم مبارك السبت 23 ماي 2020 - 20:03
عيد مبارك وكل عام وانتم بخير نتمنى الصحة والعافية للجميع
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8
26 - مروان السبت 23 ماي 2020 - 20:03
ضعنا فالثلاثاء، وا أسفاه..... ...
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-37
27 - هشام السبت 23 ماي 2020 - 20:03
عيد مبارك سعيد.ربي يحفظ مملكتنا المغربية من هدا الوباء
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9
28 - شمالي السبت 23 ماي 2020 - 20:03
عيد بدون طعم .البعد عن حضن الأسرة 4 أشهر. عيد مبارك سعيد على كل الشعب المغربي
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19
29 - طه احمد السبت 23 ماي 2020 - 20:03
اللهم أدخله على الأمة الإسلامية بالخير والصحة . وعبد مبارك سعيد للجميع.
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8
30 - عزالدين السبت 23 ماي 2020 - 20:03
رمضان كريم للجميع المغاربة، ونطلب من الله أن يحفظ بلادنا وأن يهز عنا هذا الوباء
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4
31 - tatawi السبت 23 ماي 2020 - 20:03
عيد مبارك سعيد و كل عام و انتم بخير
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4
32 - مقيمة في إسبانيا السبت 23 ماي 2020 - 20:03
كل عام وانتم بخير كل عام ونحن بسلام اللهم اغفر لنا وتقبل منا الصيام والقيام وأحسن خاتمتنا برحمتك يا ارحم الرحمين وأرفع عنا الوباء وارحم موتنا يارب العالمين عيد مبارك سعيد
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19
33 - Kamal السبت 23 ماي 2020 - 20:03
عيد مبارك سعيد على الأمة المغربية خاصة و الأمة الإسلامية عامة
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16
34 - براهيم السبت 23 ماي 2020 - 20:04
عيد مبارك سعيد على جميع المغاربة وعلى الأمة الإسلامية
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18
35 - Afarfach omar السبت 23 ماي 2020 - 20:04
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير .انشاء الله يرفع عنا البلاء والقضاء على كورونا
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18
36 - السهيلي السبت 23 ماي 2020 - 20:04
عيد مباراك سعيد كل عام والأمة الإسلامية بألف خير
نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وتيسر أمورنا إن شاء الله
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18
37 - Qassoud السبت 23 ماي 2020 - 20:04
عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة.
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15
38 - Khalifa السبت 23 ماي 2020 - 20:04
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. امين
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13
39 - سعبد السبت 23 ماي 2020 - 20:04
عيد مبارك سعيد للامة الاسلامية ولقراء هسبرس وللشعب المغربي اتمنى ان يدخله الله علينا بالصحة ومزيد من الاصلاحات وان يرفع عنا هذا الوباء وتعود الحياة الى طبيعتها
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13
40 - يحيى أيت الرامي السبت 23 ماي 2020 - 20:04
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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12
41 - زكرياء اسكيكري السبت 23 ماي 2020 - 20:04
الحمد لله على نعمة الإسلام
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم و جميع أفراد اسرتكم بالف خير اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية باليمن والصحة والبركة.
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42 - فاطمةالزهراء محفوظ السبت 23 ماي 2020 - 20:04
شكرا كثيرا على هذه المعلومات وعيد مبارك سعيييد
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4
43 - Abdslm السبت 23 ماي 2020 - 20:04
عيد مبارك سعيد اعاده عليكم الله باليمن والخير والبركات وان يرفع عنا الوباء
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9
44 - بهلول السبت 23 ماي 2020 - 20:05
عيدكم مبارك ، أهله الله علينا باليمن و البركات ، وتقبل الله صيامكم و قيامكم
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11
45 - Hamza el السبت 23 ماي 2020 - 20:05
عيد مبارك لجميع المغاربة خاصة والعالم العربي عامة ان شاء عيدك مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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10
46 - سعيد السبت 23 ماي 2020 - 20:05
عيد مبارك لكل المغاربة و بالأخص الشرطة. اتمنى ان يعود علينا هذا العيد بالاستقرار و قلة <الديبلاصمو> اللي هلكنا و ضيع سنوات عمرنا
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7
47 - ملحد السبت 23 ماي 2020 - 20:05
صمتم ٢٩ يوم وكليتو نهار.... المهم بالصحة والراحة لجميع الاخوة
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-47
48 - لبيب ع اسبانيا السبت 23 ماي 2020 - 20:05
بمناسبة حلول عيد الفطر ، يسر الجالية المغربية المقيمة باسبانيا ان تبارك للمغرب ملكا وحكومة وجيشا وشعبا ومؤسسات ، هده الدكرى العزيزة ، مع متمنياتها للجميع بموفور الصحة والهناء ومزيدا من التقدم والعطاء ،
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8
49 - عيد مبارك سعيد السبت 23 ماي 2020 - 20:05
عيد مبارك سعيد على الجميع والله يرفع علينا هاد الوباء يا رب
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5
50 - hamza sidi slimane السبت 23 ماي 2020 - 20:05
عيد مبارك سعيد لكل المغاربة و المسلمين في كل بقاع العالم و نشكر هسبريس على مجهوداته الجبارة
و نسأل الله عز و جل أن يزيل عنا البلاء و الوباء.
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6
51 - Nijad السبت 23 ماي 2020 - 20:05
Aid mmobarak said,............... ..
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4
52 - شخص السبت 23 ماي 2020 - 20:05
عيد سعيد لكل المغاربة، أعاده الله علينا في أفضل الأحوال.
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5
53 - نور الدين السبت 23 ماي 2020 - 20:06
تقبل الله منا ومنكم
مبروك العيد إخوتي الكعاربة و المسلمين قاطبة
الحمد لله الذي و فقنا لطاعته و إجتناب معصيته، اللهم أدمها نعمة يا رب
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7
54 - اب عمر - طنجة السبت 23 ماي 2020 - 20:06
عيد مبارك سعيد أبى و أمي و ابني عمر
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-12
55 - Abdou السبت 23 ماي 2020 - 20:06
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وعيدكم مبارك سعيد.. لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها
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4
56 - ز. عثمان السبت 23 ماي 2020 - 20:06
عيد مبارك سعيد لكل العالم الاسلامي
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2
57 - جميلة منتصر السبت 23 ماي 2020 - 20:07
عيد مبارك سعيد يحل على جميع المسلمين بالخير والبركة والشفاء من هاذا المرض
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4
58 - mouad السبت 23 ماي 2020 - 20:07
عيد مبارك سعيد أهل الله علينا بالصحة والعافية وزوال الوباء بإذن الله وبمزيد من الطاعات
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4
59 - AbouRayan السبت 23 ماي 2020 - 20:07
Je souhaite Aid moubarak said à tout les marocains et tous les musulmans du monde et à ma chère famille à oujda .
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2
60 - عبد الله السبت 23 ماي 2020 - 20:07
عيد مبارك سعيد لكل المغاربة وجعل الله رمضان مغفرة وعتق من النار والحقنا الله تعالى ان شاء رمضان القادم اخوكم في الله مغربي من الجزائر
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3
61 - جمال ح السبت 23 ماي 2020 - 20:07
أجمل التهاني بحلول عيد الفطر المبارك ،
اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات،
وكل عام وانتم بخير.
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3
62 - دريس من بلجيكا السبت 23 ماي 2020 - 20:07
باسمي و باسم جميع المغاربة المقيمين في الغربة أهنئكم بعيد الفطر السعيد. اللهمّ تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يارب العالمين. اللهمّ احفظ بلادنا من كل شر و احفظ أمتك المسلمة من كل داء يا رحمان يا رحيم.
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7
63 - zaki السبت 23 ماي 2020 - 20:07
اللهم اجعل هدا العيد جلاء هدا السقم
اللهم انعم علينا برحمتك و مغفرتك
امين
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0
64 - [email protected] السبت 23 ماي 2020 - 20:08
عيد مبارك هسبريس احبكم في الله
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4
65 - عصام السبت 23 ماي 2020 - 20:08
عيدكم مبارك سعيد، افرحو فهو يوم عيد
للتدكير: طريقة صلاة العيد في البيت تكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، فيُصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة
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6
66 - سونة كريم السبت 23 ماي 2020 - 20:08
عيد مبارك سعيد كل عام و الأمة الإسلامية بألف خير عاش المغرب عاش الملك االهم إرفع علينا البلاء و اللهم تقبل منا و بلغنا رمضاء المقبل
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2
67 - أيوب البركاني السبت 23 ماي 2020 - 20:08
عيد مبارك سعيد الى جميع المسلمين في المغرب و في العالم
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3
68 - عبدو عبدالله السبت 23 ماي 2020 - 20:08
عيد مبارك سعيد عليكم وعلينا وعلى الشعب المغربي وعلى الأمة الإسلامية بمزيد من الأمن والأمان والرقي والازدهار. وان يرفع علينا رب العرش العظيم هذا البلاء الذي ابتليت به البشرية جمعاء
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2
69 - Halim السبت 23 ماي 2020 - 20:09
شكرا هسبرس وكل عام وانتم بخير
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2
70 - [email protected] السبت 23 ماي 2020 - 20:09
عيد سعيد هسبريس. منبري الموثوق الوحيد.
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2
71 - [email protected] السبت 23 ماي 2020 - 20:09
عيد مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية واللهم ارفع عنا هذا الوباء
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3
72 - مهاجر السبت 23 ماي 2020 - 20:09
دابا حنا في امريكا بدينا الصيام قبل منكم، و بحكم فارق التوقيت غادين تعيدو قبل منا سبحان الله!
على كل حال عيد مبارك سعيد لكل اخوتي المغاربة و لجميع المسلمين
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0
73 - وفاء السبت 23 ماي 2020 - 20:09
تهانينا الحارة للامة الاسلامية بعيد الفطر المبارك أهله الله علينا بالامن والإيمان والسلم والسلام وجعله الله خاتمة احزاننا وذهاب همومنا ورفع عنا الوباء وحفظ بلدنا من كل شر وداء آمين يارب
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4
74 - لاديني السبت 23 ماي 2020 - 20:09
بحال رمضان بحال عيد الفطر كلهم عندي بحال بحال.
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-8
75 - محمود السبت 23 ماي 2020 - 20:09
أتمنى عيد مبارك سعيد للشعب المغربي و لطاقم جريدتنا هيسبريس و أطلب من الله أن يغفر لنا و يرفع مقته عنا .
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3
76 - [email protected] السبت 23 ماي 2020 - 20:09
أتمنى لكافة الشعب المغربي، عيد فطر سعيد.. وكل عام ونحن بخير
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3
77 - hassane figuig السبت 23 ماي 2020 - 20:10
عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة و لهسبرس خاصة و ناس مدينتي الغالية فيكيك كل عام وانتم بخير
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3
78 - ابوزيد السبت 23 ماي 2020 - 20:10
عيد مبارك سعيد لإخواننا العالقين بالخارج و بالداخل
و للمغاربة جميعا.نتمنى تحديد موعد لإرجاع وعودة العالقين .والله لعيب و عار على تجاهلهم من جميع السلطات .عيدكم مبارك سعيد .
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79 - زين العابدين السبت 23 ماي 2020 - 20:10
عيد مبارك سعيد باليمن والبركات والخيرات وكل عيد والامه الإسلامية بخير والشفاء لكل اخواننا والرحمةوالغفران لموتنا مثواهم الجنة امين وعيد سعيد لمجلاتنا الحبيبه هسبرس
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80 - واحد من الرعية السبت 23 ماي 2020 - 20:10
عيد مبارك سعيد لكل أطر و مراسلي و صحفيي و معلقي هسبريس . أعاده الله عليكم جميعا بالصحة و العافية . و عيد مبارك سعيد لكل من ساهم عمليا و ميدانيا أو حتى بالنصيحة لتجاوز مغربنا الحبيب لمحنة كوفيد 19 .
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81 - عبد الله السبت 23 ماي 2020 - 20:10
عيد مبارك سعيد عليكم جميها و عاى جميع مسلمي العالم ...يا ربي ارفع عنا الوباء
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82 - rachida السبت 23 ماي 2020 - 20:11
عيد مبارك لهسبريس ولكل قرائها المحترمين ولكل العرب والمسلمين ينعاد عليكم بالصحة والامن والسلام.
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83 - يوسف غرناطه السبت 23 ماي 2020 - 20:11
عيد مبارك سعيد لكل الأمة الاسلاميه اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات .اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون ومن سيئ الاسقام
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84 - had Kourt السبت 23 ماي 2020 - 20:11
عيد مبارك سعيد و كل عام و انتم بخير
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85 - سعاد... السبت 23 ماي 2020 - 20:11
عيدكم مبارك سعيد كل عام والأمة الإسلامية بألف خير وبركة ❤️❤️❤️❤️
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86 - ياسين الخلادي السبت 23 ماي 2020 - 20:11
بمناسبة عيد الفطر السعيد.
اتقدم باحر التهاني والتبريكات لكل المغاربة قاطبة وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس.
كما اسأل الله ان يكون هذا العيد سببا في ذهاب الوباء من بلادنا وبلاد المسلمين .والعالم أجمع.
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87 - القنيطرة السبت 23 ماي 2020 - 20:11
...اتمنى من الوطن العزيز أنه يرد البال للفقراء لي مدنبهم والو...يا أهل الخير ردو بالكم من الفقراء عاونوهم باش يبقا عندهم امل...راه فاش ماكيبقاش الامل يقدر يولي شي وحدين فيهم في اسوء الصور و كنوليو نتشكاو منهم
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88 - عابر السبت 23 ماي 2020 - 20:11
يا طاقم هسبريس عيدكم مبارك سعيد كنتم وما زلتم على العهد خطكم التحريري اكتر من راءع شكرا لك و لقراءك عيدكم مبارك سعيد
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89 - محمد المنصوري السبت 23 ماي 2020 - 20:12
*تقبل الله منا ومنكم*
*وكل عام وأنتم بخير*
*أسأل الله العلي العظيم أن يعيد علينا وعليكم عيد الفطر وهذا الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات والأمة الإسلامية والمغرب خاصة بخير حال.*
*جعلنا الله وإياكم من العائدين ومن الفائزين.*
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90 - ابو سارة السبت 23 ماي 2020 - 20:12
عيد مبارك سعيد للجميع في مشارق الأرض ومغاربها. باليمن والسعادة وطول العمر. كما نسأله جلت قدرته وعلت منزلته أن يحفظ بلدنا من هذا الوياء،ويرحم موتانا وموتى المسلمين انه سميع مجيب.
كما لا أنسى طاقم تحرير جريدتي المفضلة هسبريس أن أقول لهم عيدكم مبارك سعيد
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91 - Rachid السبت 23 ماي 2020 - 20:12
عيدكم مبارك سعيد. الله يحفظكم وينجيكم من كل سوء
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92 - رجاوي في الغربة السبت 23 ماي 2020 - 20:12
عيد مبارك وكل عام وانتم بخير اللهم بلغنا رمضان المقبل في أحسن الأحوال إن شاء الله
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93 - محمد السبت 23 ماي 2020 - 20:12
عيدكم مبارك سعيد وكل عام والمغاربة جميعاً بألف خير أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليُمني والبركات والأمن والسلام
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94 - مصطفى السبت 23 ماي 2020 - 20:12
الحمد لله و الشكر لله .. اللهم اهله علينا باليمن و البركات و اغفر لنا دنوبنا .. و اشفى جميع مرضانا و جميع مرضى المسلمين
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95 - ضحية السبت 23 ماي 2020 - 20:13
على العموم تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم و عيدكم مبارك سعيد كل عال و انتم بخير و ان يرفع الله عنا هاذا البلاء انه الولي و القادر على كل شيء
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96 - الغرباوي السبت 23 ماي 2020 - 20:13
رمضان كان وكأنه امس وغدا لم يكن،وهل نلتقي به مرة أخرى يا ترى،سعدات لفعل الخير فيه مضيعش دقيقة منه،تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام آمين يا رب العالمين،مسخناش سيدنا رمضان.كل عام وانتم بألف خير
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97 - pedro gassia السبت 23 ماي 2020 - 20:13
عيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية جمعاء
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98 - Aziz السبت 23 ماي 2020 - 20:13
كما رجوناه أن بلغنا رمضان ووفقنا سبحانه وتعالى لصيامه وقيامه, نرجوه تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء وأن يجعل أيامنا وأيام المسلمين في بقاع الأرض كلها أعياد ومسرات, عيدكم مبارك سعيد.
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99 - حلا السبت 23 ماي 2020 - 20:13
تبارك الله الناس فايقين كيتسناو الخبر.جيت معطلة.المهم عيد فطر مبارك سعيد لجميع الأمة المغربية.أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية وراحة البال.ورفع الله عنا هذا الوباء وعلى جميع المسلمين والبشرية كافة.
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100 - aïd fêter السبت 23 ماي 2020 - 20:14
بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد اطلب من الله العلي القدير ان يتقبل صيامكم وقيامكم وان يجعل امركم على الهدى والتقوى ،وان يصرف عنكم الفواحش ماظهر منها ومابطن ، وان يحفظكم الله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وان ييسر أمركم ويعلي شانكم ، وينصركم على من ظلمكم ، وان يرزقكم الرزق الوفير ،والعمرالمديد، وعيد مبارك سعيدوعليك وعلى اسرتكم الشريفةآمين
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101 - RAOUAL السبت 23 ماي 2020 - 20:14
عيدكم مبارك سعيد و كل عام وانتم بالف خير
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102 - د. عبد الله بن أهنية السبت 23 ماي 2020 - 20:14
عيد مبارك سعيدا للجميع
أهله غبلى بلدنا بالخير واليمن والبركة والسلامة، وعلى أمير المؤمنين وأسرته الشريفة بالصحة والسلامة وأن يديم علينا النعم ويصرف عنا جميعا كل بلاء.
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

تحياتي الأخوية للجميع
وعام وأنتم بألف خير،،،
د. عبد الله بن أهنية
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103 - عيدك سعيد السبت 23 ماي 2020 - 20:14
عيدكم مبارك سعيد اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
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104 - تهاني الخالصة السبت 23 ماي 2020 - 20:14
بهذه المناسبة السعيدة ، أهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و نصره، و أهنئ جريدتنا هسبريس و جميع طاقمها التقني و الفني كما أهنئ جميع المغاربة من طنجة الى الكويرة ، و أتمنى للجميع صحة جيدة ، و كل عام و الجميع بخير، و لجميع أمتنا الإسلامية و الشعب الفلسطيني الشقيق ، و النصر قريب إن شاء الله .
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105 - Izouran السبت 23 ماي 2020 - 20:15
عيد مبارك للجميع! شويا غادي يطلعوا لينا مالين شحطو نهار فرمضان، القمر بان كبير فأول رمضان! اتقوا الله! المغرب له تاريخ عريق في علم الفلك و مشهود له عالميا في الدقة، و ذلك لأنه يراقب الهلال على طول السنة القمرية مما أكسبه خبرة كبيرة في علم الفلك، بينما السعودية و العديد من دول الخليج تراقبه فقط في أشهر العبادات مثل رمضان و الحج! بالإضافة إلى أن القمر يطلع من الغرب في اتجاه الشرق بخلاف الشمس، لهذا فالمغرب أدق في رؤيته من المشارقة!. تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال.
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106 - من اكادير السبت 23 ماي 2020 - 20:15
تقبل الله منا ومنكم وعيدك مبارك سعيد
على كل الأمة الإسلامية
أسأل الله ان يرفع هذا البلاء ويبدله سعادة وفرحا ويفرح كربة وهم كل مهموم
أهنىء بالمناسبة اميرنا محمد السادس حفظه الله خاصة،وكل مسلم على وجه الارض عامة
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107 - هشام السبت 23 ماي 2020 - 20:15
عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة والمسلمين اجمعين 'واتمنى الشفاء العاجل لكل مرضى
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108 - رضوان السبت 23 ماي 2020 - 20:16
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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109 - بنجدي السبت 23 ماي 2020 - 20:16
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته حياكم لله جميعا
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110 - عيدكم مبارك سعيد السبت 23 ماي 2020 - 20:16
كل سنة وأنتم بخير هيسبريس وكل الجسم الصحافي في بلادنا....
اللهم ارفع عنا اابلاء......
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111 - علاء السبت 23 ماي 2020 - 20:17
عيد مبارك سعيد لكل المغاربة و لجريدة هسبريس و شكر خاص لهذه الجريدة الإلكترونية علي توصيل الأخبار الصحيحة للشعب و في هذا الوقت الصعب
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112 - احمد السبت 23 ماي 2020 - 20:17
اللهم اعده علينا أياما عديدة قولوا امين.........يارب العالمين يا الله. يا مالك الملك
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113 - said السبت 23 ماي 2020 - 20:17
بمناسبة عيد الفطر نتمنى جميع مسلمين الصحة والعافية وطول العمر وأن يزيل هدا الوباء على العالم
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114 - [email protected] السبت 23 ماي 2020 - 20:17
شكرا هسبريس و مزيدا من التألق و العطاء.
عيد سعيد لكل فرد من طاقمكم
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115 - محمد الحمادي السبت 23 ماي 2020 - 20:18
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
الله يعيدو علينا بالصحة والسلامة وفي ظروف حسن من هادي إن شاء الله
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116 - aziz Najim السبت 23 ماي 2020 - 20:19
عيدكم أبرك بكل المتمنيات والنجاح ومستقبل زاهر بإذن الله
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117 - مغربي السبت 23 ماي 2020 - 20:19
ذنب مغفور و أجر مقبول و وباء مرفوع.عيدكم مبروك و الله يتقبل من الجميع و يحفظ الجميع
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118 - زياد السبت 23 ماي 2020 - 20:19
عيد مبارك سعيد على المسلمين اجمعين شكرا هسبريس ديما قريبة منا الله يخليك لينا
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119 - hassan السبت 23 ماي 2020 - 20:19
عيد مبارك سعيد لهسبريس والمالغاربة والمسلمين اينما كانو في بقاع العالم
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120 - jamal السبت 23 ماي 2020 - 20:20
بهذه المناسبة السعيدة والحزينة نوعا ما للظرفية الخاصة التي يمر بها العالم أتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات لأمي الغالية ولإخوتي وإخواني ولزوجتي وإبني ولكل الشعب المغربي قاطبة وللأمة الإسلامية جمعاء راجيا من الله تعالى أن يعيد علينا هذا أمثال هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة بموفور الصحة والهناء وأن يرفع عنا وباء كورونا وجميع الأوبئة كما أتمنى من الله العلي القدير أن يتغمد والدي بالرحمة والمغفرة وأن يحعل قبره روضة من رياض الجنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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121 - انما الصدقات السبت 23 ماي 2020 - 20:20
الله كبر الله أكبر الله اكبر ولله الحمد،الله أكبر كبيرا،والحمد لله كثيرا،وسبحان الله بكرة وأصيلا.
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122 - omar khouribga السبت 23 ماي 2020 - 20:21
عيد مبارك سعيد لجميع المسليمين اميييييييين
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123 - Mouatene السبت 23 ماي 2020 - 20:22
Aïd Moubarak Saïd j'espère Fin de Corona Amine
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124 - المغترب السبت 23 ماي 2020 - 20:22
الله وحده أعلم واش كلاو نهار ولا صاموه كامل اما العبد خاصو يدعي لله ان يتقبل صيامه ويكفر عن اعماله، عيد مبارك سعيد لجميع الأمة الإسلامية وكل عام وانتم بخير.
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125 - simo phenix السبت 23 ماي 2020 - 20:23
عيد فطر سعيد ادخله الله علينا بالصحة والعافيه . تحياتي لكل زوار هسبريس
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126 - محمد السبت 23 ماي 2020 - 20:23
عيد مبارك سعيد كل عام وانتم بخير دامت لكم الصحة والعافية وتقبل الله صيامكم وقيامكم واعده الله علينا بالخير والرفاء والتقدم لبلدنا المغرب
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127 - هاجر السبت 23 ماي 2020 - 20:25
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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128 - [email protected] السبت 23 ماي 2020 - 20:25
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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129 - مغربي السبت 23 ماي 2020 - 20:29
اسرع رمضان عيدكم مبارك سعيد لكل من يحترم الحجر
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130 - متابع السبت 23 ماي 2020 - 20:29
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد الله يرفع عناء هاذاء وباء وعلى جميع المسلمين وعلى جميع دول
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131 - حسناء السبت 23 ماي 2020 - 20:29
عيد مبارك سعيد وكل عام و المسلمين بخير
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132 - [email protected] السبت 23 ماي 2020 - 20:30
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء لكل المسلمين آمين يارب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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133 - هشام السبت 23 ماي 2020 - 20:31
عيد مبارك سعيد لكل الأمة الإسلامية
بالنسية لهادوك لي غادي ابداو في داك الفيلم ديال كلينا لو نهار راها كابنا وزارة الأوقاف مكلفة
لي شاك في كلينا لو نهار وبغا ادير فيها عالم اسيدي ارد داك نهار و اصومو و اهنينا
الله اهدينا و اهديكم
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134 - احسينه السبت 23 ماي 2020 - 20:31
عيد مبارك سعيد وكل عام وانت بخير. وشكرا هسبريس.
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135 - قمر السبت 23 ماي 2020 - 20:33
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير انتمناو من عند الله يترفع علينا هاد الوباء ويشافي جمييييع المرضى
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136 - kamilya السبت 23 ماي 2020 - 20:36
عيد مبارك سعيد للجميع مسلمين خارج و طن و دخله
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137 - Abou aya السبت 23 ماي 2020 - 20:36
عيد مبارك سعيد و كل عام و الأمة الإسلامية بخير ..
نتمنى أن يرفع الله عنا البلاء و تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي....
تحية لكل الأطر الطبية...
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138 - نوفل السبت 23 ماي 2020 - 20:38
عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ بِما مَضى أَم بِأَمرٍ فيكَ تَجديدُ
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