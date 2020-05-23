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كُتّاب وآراء
عيد الفطر غدا الأحد بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم السبت، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب يوم غد الأحد 24 ماي الجاري الموافق لفاتح شوال 1441 هجرية، ليكون شهر رمضان الفضيل قد استغرق 29 يوما فقط.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.
وأضافت أن هؤلاء أكدوا لها جميعا ثبوت رؤية هلال شهر شوال. وعليه فإن شهر رمضان يتوقف عند اليوم التاسع والعشرين، ويكون عيد الفطر، الذي هو فاتح شهر شوال، يوم الأحد 24 ماي 2020.
وبمناسبة حلول فاتح شوال تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونية لكافة قرائها وزوارها الكرام، كما للشعب المغربي، عيد فطر سعيد.. وكل عام وأنتم بخير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (138)
بالف الخير
تحية للأطر الطبية و عمال النظافة بدرجة أولى
بالتوفيق لأصحاب الإمتحانات
الله يشافي المصابين و يرفع عنا الوباء و عيدكم مبارك سعيد
نسأل الله ان يرفع عنا الوباء . وان يتقبل صيامنا وقيامنا .
آمين
السللم عليكم
تقبل الله صيامكن وصلاتكم ودعاءكم بكل خير
ويالفرج من هذا الكورونا اللعين
تصوموا متأخرين وتفطروا معنا حنا في أوروبا.
الله يهديكم، ولاكن هاذ العام كاين كورونا الله يسامح.
اللهم ارفع عنا الوباء و قنا شر البلاء
نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وتيسر أمورنا إن شاء الله
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم و جميع أفراد اسرتكم بالف خير اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية باليمن والصحة والبركة.
و نسأل الله عز و جل أن يزيل عنا البلاء و الوباء.
مبروك العيد إخوتي الكعاربة و المسلمين قاطبة
الحمد لله الذي و فقنا لطاعته و إجتناب معصيته، اللهم أدمها نعمة يا رب
اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات،
وكل عام وانتم بخير.
اللهم انعم علينا برحمتك و مغفرتك
امين
للتدكير: طريقة صلاة العيد في البيت تكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، فيُصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة
على كل حال عيد مبارك سعيد لكل اخوتي المغاربة و لجميع المسلمين
و للمغاربة جميعا.نتمنى تحديد موعد لإرجاع وعودة العالقين .والله لعيب و عار على تجاهلهم من جميع السلطات .عيدكم مبارك سعيد .
اتقدم باحر التهاني والتبريكات لكل المغاربة قاطبة وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس.
كما اسأل الله ان يكون هذا العيد سببا في ذهاب الوباء من بلادنا وبلاد المسلمين .والعالم أجمع.
*وكل عام وأنتم بخير*
*أسأل الله العلي العظيم أن يعيد علينا وعليكم عيد الفطر وهذا الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات والأمة الإسلامية والمغرب خاصة بخير حال.*
*جعلنا الله وإياكم من العائدين ومن الفائزين.*
كما لا أنسى طاقم تحرير جريدتي المفضلة هسبريس أن أقول لهم عيدكم مبارك سعيد
أهله غبلى بلدنا بالخير واليمن والبركة والسلامة، وعلى أمير المؤمنين وأسرته الشريفة بالصحة والسلامة وأن يديم علينا النعم ويصرف عنا جميعا كل بلاء.
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
تحياتي الأخوية للجميع
وعام وأنتم بألف خير،،،
د. عبد الله بن أهنية
على كل الأمة الإسلامية
أسأل الله ان يرفع هذا البلاء ويبدله سعادة وفرحا ويفرح كربة وهم كل مهموم
أهنىء بالمناسبة اميرنا محمد السادس حفظه الله خاصة،وكل مسلم على وجه الارض عامة
اللهم ارفع عنا اابلاء......
عيد سعيد لكل فرد من طاقمكم
الله يعيدو علينا بالصحة والسلامة وفي ظروف حسن من هادي إن شاء الله
بالنسية لهادوك لي غادي ابداو في داك الفيلم ديال كلينا لو نهار راها كابنا وزارة الأوقاف مكلفة
لي شاك في كلينا لو نهار وبغا ادير فيها عالم اسيدي ارد داك نهار و اصومو و اهنينا
الله اهدينا و اهديكم
نتمنى أن يرفع الله عنا البلاء و تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي....
تحية لكل الأطر الطبية...