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الرئيسية | مجتمع | عفو ملكي يشمل 483 شخصا بمناسبة عيد الفطر

عفو ملكي يشمل 483 شخصا بمناسبة عيد الفطر

عفو ملكي يشمل 483 شخصا بمناسبة عيد الفطر
هسبريس من الرباط
السبت 23 ماي 2020 - 20:14

بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1441 هجرية 2020 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس، بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 483 شخصا.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

"بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة 1441 هجرية 2020 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 483 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 378 سجينا، وذلك على النحو التالي:

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 378 نزيلا المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 105شخصا موزعين كالتالي: - العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 29 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 16 أشخاص

- العفو من الغرامة لفائدة: 59 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة: 01 شخص واحد

المجموع العام: 483

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - متضررة السبت 23 ماي 2020 - 20:22
يا ربي يطلقونا حتا حنا نرجعو لبلادنا را عيينا
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2 - مواطن السبت 23 ماي 2020 - 20:23
الله يبارك فعمر ييدي ، عيدكم سعيد جلالة الملك
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3 - medoujda السبت 23 ماي 2020 - 20:23
عيد مبارك سعيد و كل عام وانتم بخير و اطال الله في عمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده
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4 - زين العابدين السبت 23 ماي 2020 - 20:36
الملك نصره الله يعمل كل ما في طاقته لصالح العام يجب علي ادرات السجون ان تحدو حدوه وتكون شفافة في التعامل مع العفو ومتكونش فيها الزبونيه والمحسوبيه وباك صحبي فتقو الله في هد لعواشر ماديم والو كونو رجال في تحمل المسؤولية التي في عاتقكم فإنها في الدنيا امنه وفي الاخرة ندامه
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