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قنصليات المملكة تُحصي المغاربة العالقين بالخارج‬ قبل العودة المنتظرة

قنصليات المملكة تُحصي المغاربة العالقين بالخارج‬ قبل العودة المنتظرة
عبد السلام الشامخ من إسطنبول
السبت 23 ماي 2020 - 23:00

للمرّة الثّالثة، لجأت مصالح الخارجية المغربية إلى إحصاء المغاربة العالقين في عدد من الدّول الأوروبية والأسيوية والإفريقية، الذين تزامن وجودهم خارج البلاد مع قرار السّلطات إغلاق المجال الجوّي وإعلان حالة الطّوارئ، وذلك في أفق ترحيلهم إلى أرض الوطن.

ووفقاً لما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية فقد لجأت مصالح القنصلية العامة للمملكة بإسطنبول إلى الاعتماد على خدمات إحدى شركات الأسفار في تركيا من أجل إحصاء العالقين في بلاد العثمانيين، في وقت أبرزت مصادر الجريدة أنّ "قنصليات المملكة في عدد من الدّول باشرت للمرّة الثّالثة عملية الإحصاء في أفق ترتيب العودة المنتظرة".

وقامت مصالح القنصلية المغربية بإسطنبول بتوزيع استمارات تتضمن تواريخ الدّخول والخروج من المغرب، وأرقام جوازات السّفر والبطاقة الوطنية وكذا الشّركة النّاقلة.

ولجأت مصالح الخارجية إلى إحصاء العالقين من جديد من أجل تحديد الرّاغبين في العودة إلى الوطن، إذ تؤكّد مصادر هسبريس أنّ "هناك مئات من 'الحراكة' المغاربة في تركيا لا يرغبون في العودة إلى الوطن".

ويعيشُ آلاف العالقين في تركيا على وقع الانتظار في أفق ترتيب عودة قريبة إلى الوطن، بينما يستعدّ آخرون إلى تسطير خطوات تصعيدية بتنظيم وقفات احتجاجية تطالبُ بإجلائهم إلى المغرب.

وأضافت المصادر ذاتها أن "خلايا الأزمة التّابعة للخارجية تعمل على مدار اليوم، 24 ساعة على 24، على تقديم المساعدة للمغاربة داخل البلدان الموجودين بها"، وأشارت إلى أنه "ابتداء من يوم الأحد 15 مارس 2020 أعطيت الأولوية للحالات المستعجلة والموجودة في حالة هشة أو حرجة".

وكانت مصادر مسؤولة أوضحت لهسبريس أن وضعية المغاربة العالقين بالخارج معقدة، ويصعب إرجاعهم إلى المملكة في الوقت الراهن بالنظر إلى تطورات الوضع بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصادر ذاتها أقرت بأنها على وعي تام بالوضعية الصعبة لهؤلاء المغاربة الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها عالقين بسبب قرار المغرب السيادي، الذي جاء حماية لأزيد من 30 مليون مغربي.

ويطالب المغاربة العالقون السلطات المغربية ويناشدون الملك محمدا السادس ترتيب رحلات العودة إلى الوطن أسوة بما فعلته عدد من الدّول، بما فيها تركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي قامت بإجلاء مواطنيها من المغرب بتخصيص رحلات استثنائية لنقلهم.

وفي مقرّ القنصلية المغربية بإسطنبول، تظاهر عشرات المغاربة مطالبين بإرجاعهم إلى المغرب، ورفعوا شعارات من قبيل: "بغينا طيارة.. بغينا طيارة".

ويوجدُ 4000 مواطن مغربي عالقين في تركيا، وتعمل قنصلية المملكة في إسطنبول، بالتنسيق مع السّفارة وخلية الأزمة في الرباط، من أجل ضمان عودتهم؛ بينما أكد مصدر رسمي أنّه "لا توجد أيّ قرارات مؤكّدة إلى حدود اللحظة، بشأن ترتيب هذه العودة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - adil السبت 23 ماي 2020 - 23:17
ا ولا عيد الفطر المبارك , وهل قنصليات المملكة قامت باحصاء اللمغاربة القتلى بفيروس كورونا في اسبانيا وفي كل بلد على حدة , وماهو تاريخ لجلب رفاة جثثتهم لدفنهم في مقابر اسلامية في المغرب , وعيدكم مبارك سعيد
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-3
2 - انور السبت 23 ماي 2020 - 23:21
وما بقناش باغبين نسمعوا شي حاجة على هذا الموضوع.
تتعشموا فينا كل مرة حسبنا الله و نعم الوكيل.
تدابير وقائية و كل مرة تتحسبوا واش احنا اغنام راه بشار والوطن ديالنا بحال ديالكم و اكثر.
احنا تنحبوا الوطن لله و انتما مستافدين و محامقنا و بززاااااف
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16
3 - nana السبت 23 ماي 2020 - 23:22
انا من الناس العالقين بتركيا جيت سياحة لمدة أسبوع ولقيت راسي طالعة فثلات شهور صراحة كنعيشو وضع صعب انا الي بغيت نفهم علاش الحكومة خلطت الأوراق راه كاينين ناس جاو الفنادق معانا مستفيدين ولكن ممهتمنينش بالرجعة علاش الحكومة مشافتش للناس الي جات علا علاج او عمل او سياحة راه كنعيشو وضع صعيب ادير لينا حل لينا عيب وعار باش نكونو بعاد فرمضان بعاد والعيد بعاد
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19
4 - عبدو السبت 23 ماي 2020 - 23:22
الم يحين الوقت لاطلاق صراح المغاربة العالقين بالمغرب للالتحاق باعمالهم ودول اقامتهم بالخارج نتمنى ادانا صاغية لان لا احد وعدنا باجراءات لهته الفئة ولا احد ناقش هدا المشكل مع ان مصالح هده الجالية باتت مهددة بفقدان وضائفها فما الضرر في اطلاق صراح هاته الفئة والتي تنتضر بفارغ الصبر الافراج عنها بوعد من الحكومة في القريب العاجل
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13
5 - طالب عالق باكرانيا السبت 23 ماي 2020 - 23:22
وماذا عن الطلبة العالقين في اوكرانيا و روسيا....؟؟
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5
6 - Merym السبت 23 ماي 2020 - 23:22
اكتر من 3اشهر ونحن عالقون غدا انشالله العيد المرارة والقهرة والخذلان التي نعيشها من طرف الدولة لن ننساها اكتر من 3اشهر للإحصاء لا نريد مواكبة لا نريد نريد رجوع للمغرب بأي وسيلة نطلب من الملك التدخل اما الحكومة الفاشلة بينت حقيقتها ف هذا المرضوع
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5
7 - حليم سعيد السبت 23 ماي 2020 - 23:28
الي حيرني و مبغاش يدخلي راسي .. بلادنا فحظر صحي و حالة طوارئ صحية و المعامل خدامة و المقاولات خدامة و الوضع بدأ يعود تدريجيا لما كان قبل الطوارئ.. الشركات العالمية للطيران بدات تتخذ اجراءات لتبدا العمل ايضا مطارات بلدان كان الوباء مستفحل فيه ستفتح في الايام المقبلة ، هادشي كامل و المغاربة مزال عالقين و خايفين يجيبولهم كورونا و المصيبة انه الحاكم سيخرق الحظر و سيسافر للمضيق لقضاء عطلته الصيفية واش حنا ادنى منزلة من الحشرة باش يعاملونا بهكدا اسلوب .. حنا ينفيونا و اخرين يديوزو الصيف ديالهم في امان الله !!!!
شكرا هسبريس على التفاعل معنا
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20
8 - خالد البرنوصي السبت 23 ماي 2020 - 23:30
ههههههههههه

غريب و عجيب هذا التقرير و الخبر الزفت

بعد ماذا بعد أن تقطعت بنا السبل و دمرت نفسيتنا و تعبنا و حصرنا بسبب قرارت أهل الحل والعقد بالدولة العميقة من أعلى الهرم حصرنا في الحدود أكثر من شهرين

تعذبنا كثيرا و تم استنزفنا ماديا ومعنويا و نفسيا

نعم ستكون أخير رحلة إلى بلد خبيث سمح في مواطنيها من كل دول العالم

لن ننسى ما جرى لنا أبدا .. لن نرسل ولا أورو إلى المخريب و لو تما إنهيار الدولة

سنضطر إلى إرسال العملة الصعبة حتى إلى إسرائيل لكن إلى بلاد الفساد والاستبداد دمرا حياتنا و رمضان في شوارع أوروبا و النوم في الشوارع

شكرا لكل من ساهم في هذا من أعلى الهرم إلى أبسط مسؤول

و عند ربكم تختصمون
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18
9 - عبدو السبت 23 ماي 2020 - 23:31
كل ما هناك أن المغاربة العالقون بفرنسا يطلبون النجدة للدخول لبلادهم وهم مستعدون لاداء جميع مصاريف الرجوع اما عن الحجر فهما فيه منذ زمان.اما التسجيل فقدتم هذه مدة وليس وليد اليوم والانتظار طال والامل ضعيف.يارب ايفك اوحايلنا
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8
10 - مواطن غيور1/ الحرقة السبت 23 ماي 2020 - 23:34
السلام عليكم
هدا الإحصاء جاء بعد وفاة مهاجر مغربي عالق بالمغرب انتحارا حرقة لفراقه عن أهله في اسبانيا.
بان لي و الله أعلم غيحسبوهوم و يعاودو يحسبوهوم ياك ما تزاد عندهم شي دراري في أيام الحجر ناقص الوفيات لي ماتو بالفقصة، الله يحسن العون المغاربة سواء لي بقاو فالداخل و لا لي بقاو برا.
اللهم لا تؤاخدنا عما فعل السفهاء منا.
عيد مبارك سعيد
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9
11 - مغربي السبت 23 ماي 2020 - 23:35
هناك طلبة مغاربة عالقين مند 17 مارس بكل من مطارات لندن وبوسطن ولا احد اهتم بهم.
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6
12 - تويتا السبت 23 ماي 2020 - 23:36
ماذا عن العالقين داخل الوطن.. بعيد عن الأهل
شهرين متتاليين وأيام معدودة
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4
13 - مذكر السبت 23 ماي 2020 - 23:37
ماحدهم تايعولو على بنادم ماغاديش تفك وحايلهم، خصهوم يتضرعو لله سبحانه وتعالى ماشي يناشدو البشر على حقاش البشر براسو مسير من عند الخالق تبارك و تعالى هذا خطأ كبير تايوقعو فيه الناس الشكوى لله و المناجاة لله واللي التجأ للبشر بقا تما.
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1
14 - mre السبت 23 ماي 2020 - 23:38
العذر أكبر من الزلة. الإحصاء غادي ينتهي عندما ينتهي الحجر. نعرف خروب بلادنا. و لكن لن نلدغ مرة أخرى وصلنا إلى للانتحارات. مادخلش للمغرب متخافش هدا هو الشعار من الآن.
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6
15 - مهاجر السبت 23 ماي 2020 - 23:38
واش ا عباد الله هاد الناس ماغاديش يرجعو لديورهوم ؟ قاليك قرار سيادي باش نحميو 30 مليون مغربي ! حتال دابا عاد جاكوم هاد لحب ولغرام على المواطنين. شهرين و ناس محبوسة واخا تكونو غادي تجيبوهوم من كوكب زحل. و لله تم ولله يلا كان ممكن تجبوهوم كاملين ولاكن مافيديكمش. من هاد المنبر كنقول ل هاد ناس دعيو الدولة منين دخلو لمغرب ولله ستربحون القضية
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6
16 - محمد سعيد السبت 23 ماي 2020 - 23:39
ليس به اي جديد مجرد عنوان فقط
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