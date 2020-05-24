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الرئيسية | مجتمع | 23 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7429 حالة في المغرب

23 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7429 حالة في المغرب

23 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7429 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 24 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7429 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 134698 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، ليثبت إجمالي الوفيات في 198 حالة.

وتم التيقن أيضا من 48 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4686 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - عبدالله الأحد 24 ماي 2020 - 10:06
23 حالة من 8500 تحليلة شيء يبشر بالخير . اللهم إرفع عنا هذا البلاء والوباء في فطرنا هذا .
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28
2 - عبدالله الأحد 24 ماي 2020 - 10:08
نتمنى من الله العلي القدير أن يكون هذا اليوم المبارك بداية تراجع هذا الوباء، وعيد مبارك لشعب المغربي والأمة الإسلامية جمعاء.
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21
3 - عيدكم الأحد 24 ماي 2020 - 10:10
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه
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15
4 - amin flay الأحد 24 ماي 2020 - 10:11
الحمد لله بهدا الانخفاض الملاحظ ، مزيدا من الصبر والالتحام فالفرج قريب لانه مابعد العسر الا اليسر انشاء الله .عيد سعيد للجميع وعلى سلامة المتشافين
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19
5 - covid19 الأحد 24 ماي 2020 - 10:11
الله یرفع علینا هذا الوباء وعید مبارک سعید لکل المغاربة
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15
6 - فيديل الأحد 24 ماي 2020 - 10:12
لم نعد نفهم شيئا .. أحد المواقع الإخبارية الشهيرة بالمغرب ..
قال أن هناك عشرات الإصابات ف سوق الحوث بالجملة هنا بالدار البيضاء ..
وفي استجواب له مع بائعي السمك أكدواا له ذالك وكذا عمال هذا السوق مساء أمس السبت ..
وحالات بسوق السمك في تمارة .. الخ
الآن الوزارة : تقول 24 حالة فقط في المغرب بأكمله..
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-2
7 - koryoda الأحد 24 ماي 2020 - 10:14
ياريث الدولة تمدد منع الخروج بشكل نهائي من المنزل لاسبوع بدل يومين والله سنقضي على الفيروس . عيد مبارك سعيد
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3
8 - Yassine الأحد 24 ماي 2020 - 10:16
عيد مبارك سعيد
الحمد لله الفرج قريب
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7
9 - من الرباط الأحد 24 ماي 2020 - 10:16
23 إصابة فقط فالحمد لله وها انتم ترون فوائد الحجر الصيحي والتباعد الإجتماعي لو طبق بنفس الشكل كيوم العيد في جميع ارجاء المملكة لتم التغلب على هذا الفيروس السريع الإنتشار منذ الشهر الأول.
المهم عواشركم مبروكة وتحياتنا إلى الأطقم الطبية بجميع أصنافها ومكوناتها ونفس التحيات إلى أصحاب النظافة بشتى أصنافهم ولا ننسى تحياتنا ايضا إلى الساهرين على حماية الوطن وسلامة مواطنيه من جميع القوات على اختلاف أصنافهم أيضا.
تحياتنا إلى أصحاب المتاعب الأخرى من صحافيين وإعلاميين ومراسلين ومحللين.
والله يهدي جمبع المواطنين المغاربة أن يلتزموا بالتعليمات الصحية للخروج بسرعة من هذه الضائقة
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1
10 - Lorinzo الأحد 24 ماي 2020 - 10:17
عيد مبارك الجميع ,أخبار جميلة فنهار مبروك إنشاء الله هذا الفيروس إلى الزوال من بلادنا , الله يشافي الجميع , حوالي 9000 تحليلة شيء مفرح ويارب ماتزداش كثر منا العشية , مرة أخرى عيد مبارك سعيد أعاده الله علينا بالأفراح إنشاء الله .
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6
11 - سعيد الأحد 24 ماي 2020 - 10:17
الحمد لله فرحة العيد وفرحة إنخفاض الإصابات شىء يثلج الصدر الاحتياط ثم الاحتياط والالتزام بالطوارئ الصحية والنظافة سننجح في إجتياز هذه المحنة العصبية
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3
12 - نكلسو في ديورنا اليوم الأحد 24 ماي 2020 - 10:18
عيد مبارك سعيد و كل عام و أنتم بخير, في الأيام الأخيرة وقعوا تحركات سرية بين المدن, من شي ناس ما واعيينش و كانوا باغيين يدوزو العيد مع عائلاتهم وفرحوا معاهم صدقوا خارجيين على روسهوم و على وليداتهم و على واليديهوم و بدل ما يدخلوا عليهم الفرحة صدقوا مخرجينها منهم خلعة و مدخلينهم الحجر الصحي و عرضوا نفسهم للمتابعة القانونية و أكيد أن النقالة السريين لي هزوهوم نايضة فيهم الخلعة حيت غادي يكونوا حتى هوما تعاداو و أكيد عاداو عائلاتهم.
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1
13 - Marokkii الأحد 24 ماي 2020 - 10:18
هدالشي كبشر بالخير ولاكن الخبر اللي تكلمتو علىه امس على الدواء الكروكين خلعتونا
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14 - سمير الأحد 24 ماي 2020 - 10:19
السلام عليكم ، عيدكم مبارك سعيد ، هناك ولله تسطيح لعدد المصابيح و زيادة في عدد المعافين وهذا من فضل رب العالمين
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15 - سوسي من سوس وافتخر . الأحد 24 ماي 2020 - 10:20
السلام عليكم عيد مبارك سعيد على جميع المغاربة وعلى جميع المسلمين جميعا .الحمد الله العداد في الانخفض نشاء الله الى التزمنى سيمانة وحدا بالحجر الصيحي الصحيح والله ابوه الفيروس لا بقى ولكين الله اهدي صحاب الشاركة لي تبعين غي دراهم
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16 - مغربي من وراء الشمس الأحد 24 ماي 2020 - 10:20
خبر جميل هذا الصباح في هذا اليوم المبارك عند الله ، اللهم اكشف الغمة و ارح الأمة من هذا الوباء
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17 - Abo zaki الأحد 24 ماي 2020 - 10:21
الحمدلله وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
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0
18 - مروان الأحد 24 ماي 2020 - 10:21
إذا كانت 23 من أصل 000 10 تحليل فهذا شيء جيد، أما إذا كان عدد التحاليل قد قل بسبب عطلة العيد، فعددالحالات سيكون مهولا بعد استئناف العمل.
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19 - مغربي الأحد 24 ماي 2020 - 10:22
السلام عليكم. عيد مبارك سعيد.
هاد كورونا ما بغاش يمشي يعيد في بلادو.
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20 - مفربي الأحد 24 ماي 2020 - 10:23
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وكشف الغمة عن امة الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام
وعيدكم مبارك سعيد
لاتنسوا صيام 6 ايام في شوال فهي فرصة لاتعوض والحمد لله على جميع النعم.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين
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21 - عواشر مبروكة الأحد 24 ماي 2020 - 10:25
الله يلطف بنا و عيدكم مبروك بصحة و العافية لكل المغاربة
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22 - عبد الوهاب الأحد 24 ماي 2020 - 10:25
اللهم رب السماوات والأرض يامن بيده كل شيء وله الأمر كله سره وعلانيته ارفع عنا هدا الوباء واشف كل مصاب وارحم كل ميت يارب العالمين عيد مبارك سعيد
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