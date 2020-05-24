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كُتّاب وآراء
23 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7429 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7429 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 134698 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، ليثبت إجمالي الوفيات في 198 حالة.
وتم التيقن أيضا من 48 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4686 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
قال أن هناك عشرات الإصابات ف سوق الحوث بالجملة هنا بالدار البيضاء ..
وفي استجواب له مع بائعي السمك أكدواا له ذالك وكذا عمال هذا السوق مساء أمس السبت ..
وحالات بسوق السمك في تمارة .. الخ
الآن الوزارة : تقول 24 حالة فقط في المغرب بأكمله..
المهم عواشركم مبروكة وتحياتنا إلى الأطقم الطبية بجميع أصنافها ومكوناتها ونفس التحيات إلى أصحاب النظافة بشتى أصنافهم ولا ننسى تحياتنا ايضا إلى الساهرين على حماية الوطن وسلامة مواطنيه من جميع القوات على اختلاف أصنافهم أيضا.
تحياتنا إلى أصحاب المتاعب الأخرى من صحافيين وإعلاميين ومراسلين ومحللين.
والله يهدي جمبع المواطنين المغاربة أن يلتزموا بالتعليمات الصحية للخروج بسرعة من هذه الضائقة
هاد كورونا ما بغاش يمشي يعيد في بلادو.
وعيدكم مبارك سعيد
لاتنسوا صيام 6 ايام في شوال فهي فرصة لاتعوض والحمد لله على جميع النعم.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين